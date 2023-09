Prijave za sudjelovanje već su otvorene, a natjecatelje očekuje prilika života – kuhanje uz bok Tomu Gretiću, jednom od najboljih hrvatskih chefova i njegovo mentoriranje tijekom showa, dok će samo jednom od njih pripasti pobjeda, uz fantastičnu glavnu nagradu od 30.000 eura.

'Hell's Kitchen' britanski je kulinarski reality show, nastao prema licenciji ITV-ja, u kojem se natjecatelji, perspektivni kulinarski entuzijasti, natječu jedan protiv drugoga na putu do pobjede i osvajanja vrijedne glavne nagrade. Kroz različite kulinarske izazove i eliminacije vodi ih karizmatični glavni chef kuhinje koji ih podučava, nagrađuje, kažnjava te odlučuje o njihovoj sudbini, a u originalnoj verziji riječ je, naravno, o nenadmašnom Gordonu Ramsayju.

Na svoje kulinarsko putovanje natjecatelji 'Hell's Kitchena' kreću podijeljeni u dva tima te simuliraju rad u pravom restoranu! Uz to, žive zajedno pored samog restorana pa kamere prate i njihove privatne trenutke te međusobne odnose. U svakoj epizodi natjecatelji su stavljeni pred različite izazove koji će ispitati njihove kulinarske vještine, kreativnost i brzinu, među kojima je i pripremanje večere u sljedovima za stvarne goste koji stižu u restoran – i očekuju samo najbolje. Na kraju večere, gubitnički tim morat će nominirati nekoga iz svojeg tima, a glavni chef odlučuje tko ostaje, a tko napušta show.

Svakim novim izazovom drama raste, ulog i želja za pobjedom sve su veći, a tenzije sve nepredvidljivije. Kako obuzdati vlastiti ego i naučiti igrati timski, kako pokazati poniznost pred chefom, a u isto ga vrijeme oboriti s nogu, kako raditi pod pritiskom, a istovremeno pokazati znanje i maštovitost – emocije se sve više krčkaju dok natjecatelji pomiču vlastite granice, trude se servirati hranu dostojnu vrhunskog restorana, zadovoljiti visoke standarde glavnog chefa i izbjeći eliminacije te opstati u društvu natjecatelja s istim ciljem – pobjedom!

O ogromnoj popularnosti franšize svjedoče milijuni obožavatelja, čak šest nominacija za nagradu Emmy, ali i lanac restorana pod nazivom Hell's Kitchen koji je otvorio upravo Gordon Ramsay. Uz to, lokalne inačice showa producirane su u više od dvadeset zemalja diljem svijeta, od Finske i Brazila do Indonezije i Australije.

Sada, ovaj megapopularni show konačno stiže i u Lijepu Našu, a natjecatelje će kroz ovu kulinarsku avanturu voditi jedan od najcjenjenijih i najnagrađivanijih domaćih chefova, Tom Gretić.

Gretić je svoje kulinarsko znanje stjecao po brojnim restoranima u Hrvatskoj i inozemstvu, nekoliko je puta bio proglašen najboljih hrvatskih chefom, a godine 2015. postao je i prvi hrvatski chef koji je spravljao jela u jednom od najprestižnijih svjetskih restorana, Ikarusu u sklopu Hangara-7 u Salzburgu. Televizijski angažmani itekako mu nisu strani, a gledatelji RTL-a sjećaju ga se kao jednog od člana žirija kulinarskog showa 'Tri, dva, jedan – kuhaj!'. Posljednjih sedam godina Gretić radi kao konzultant za razne restorane u regiji, ali i svijetu.

Ovaj vrhunski profesionalac, koji će biti istinski mentor i uzor budućim natjecateljima showa, novom se televizijskom projektu iznimno raduje, a posebno ga veseli jedna činjenica: ''Ovaj show izdvaja to što se traže ljudi s iskustvom rada u kuhinji, kao i profesionalni kuhari, i mislim da će se puno mladih kuhara i kuharica prijaviti jer to je apsolutno projekt za njih''.

Natjecateljima koji će se suočiti s nepredvidivim i dinamičnim situacijama u profesionalnoj kuhinji, novim zahtjevnim receptima i kulinarskim tehnikama, različitim izazovima i dokazivanjem chefu ponekad zasigurno neće biti lako, a Gretić ističe kako bi među njima volio vidjeti prvenstveno pristupačne osobe željne znanja, spremne na naporan rad te napredovanje.

''Dobro bi bilo da natjecatelji imaju neko predznanje, to sigurno. Drugo, kandidat koji bi bio idealan za show je onaj koji je otvorena uma. Mi, kuhari, puno radimo, crpimo energiju iz svog ega, a to im u ovom showu neće dobro proći'', ističe Gretić.

Za razliku od Gordona Ramsayja, sinonima za ovaj show, eksplozivnog i vrlo često bez ikakvog filtera, Tom Gretić natjecateljima obećaje sasvim drukčiji pristup, no neke stvari u svojoj kuhinji ipak neće tolerirati ni pod koju cijenu.

''Ja ću biti dosta čvrst, ali neću sigurno bez razloga vikati na ljude jer nitko nije došao u show iz tog razloga, mislim da to nije produktivno ni u kom smislu. Postoje ipak stvari koje nikako neću tolerirati, a to su lijenost, prljavština te solo igrači koji nisu za timski rad'', kaže.

A upravo će timski rad, ističe chef, biti od iznimne važnosti svim natjecateljima jer, za razliku od nekih drugih showova, u ovom mogu, barem u početku, uspjeti samo ako dobro komuniciraju te rade složno i skladno.

''Mislim da će se gledatelji jako iznenaditi jer će prvi put moći vidjeti da jedan tanjur kuha tri kuhara, da moraju biti usklađeni i završiti sve na vrijeme da bi to netko složio na tanjur i poslužio. Mislim da će to biti najveći izazov svima njima. Taj timski rad je iznimno važan! Onaj tko će solirati, taj će vrlo brzo otkriti da to nije baš dobro, ni za njega da se prezentira na taj način, ni za njegovu buduću karijeru, a definitivno ne za tim u kojem će se natjecati''.

Svima onima koji misle da ga svojim kulinarskim vještinama mogu iznenaditi, da mogu podnijeti uzavrele emocije i adrenalin profesionalne kuhinje, raditi pod pritiskom i pokazati timski duh te u roku servirati maštovite specijalitete dostojne vrhunskog restorana i gladnih gostiju, Gretić poručuje da ne dvoje ni časa:

''Ovaj show je sjajna odskočna daska i mislim da svi mogu samo profitirati. Natjecatelji mogu očekivati puno znanja, puno novih namirnica, dvoboje sa svojim kolegama i kolegicama, jednu jako dobru atmosferu. Prijavite se!''

Svi zainteresirani profesionalci, ali i sve osobe s iskustvom rada u kuhinji već sada se mogu prijaviti za sudjelovanje u prvoj sezoni showa 'Hell's Kitchen Hrvatska' na web-stranici https://www.rtl.hr/prijave.