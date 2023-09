Ružičasti tepih MTV music awardsa je gorio! Ovo su najbolja i najgora izdanja

Taylor Swift još je jednom potvrdila status megazvijezde i pomela još jedne MTV glazbne nagrade. Pjevačica je u New Jerseyju gdje je održana ovogodišnja dodjela osvojila nagrade za izvođača godine, video godine, pjesmu godine za hit iz 2022. "Anti-Hero", najbolju pop izvedbu, najbolju režiju, najbolje vizualne efekte, najbolju kinematografiju, najbolju ljetnu izvedbu i album godine za "Midnights". Talyor je bila i jedna od najbolje odvjevnih dama na crvenom tepihu koji je ove godine bio ružičast.

Taylor je zablistala u crnoj jednostavnoj no neobičnoj haljini s potpisom modne kuće Versace koja je savršeno istaknula njezinu liniju, ali i duge utrenirane noge. Versace je odjenula i Shakira koja je oduševila u zlatnom izdanju. Duga haljina sa šlepom i otvorenih leđa oduševila je sve, a Shakira je još jednom pokazala da izgleda fenomenalno.

Shakira koja je i nastupala kasnije se presvukla u ništa manje atraktivnu svjetloplavu haljinu. Selena Gomez oduševila je u crvenoj haljini koja je savršeno istaknula sve njezine obline, ali i donijela dašak romantike. Selena se prepustila u ruke modne kuće Oscar de la Renta i definitivno nije pogriješila.

Megan Thee Stallion izgledala je nevjerojatno dobro u uskoj prozirnoj haljini koja u gornjem dijelu ima korzet koja je savršeno istaknula njezine adute. Riječ je o haljini Brandona Blackwooda.

Ne znamo je li se Nelly Furtado vodila hitom Justina Tiberlakea 'SexyBack' no definitivno je pokazala leđa u izazovnoj haljini koja je umalo otkrila i dio njezine stražnjice. Nelly doista izgleda kao da je vrijeme stalo za nju jer pjevačica ima 44 godine i nema ni jedne bore na licu.

Jedno od najprovokativnijih izdanja odjenula je Emily Rajtakowski. No sveukupni dojam po mnogima i nije bio najbolji. Baš kao ni odabir reperice Yung Miami. Iako pozdravljamo što je Yung ponosno istaknula strije te tako još jednom dala do znanja da su one posve uobičajne, sve skupa i nije najbolje izgledalo. Body s golemim rukavima uz to sigurno nije bio najudobniji za nošenje, ali ni za sjedenje u dvorani.

A s rukavima se 'mučila' i prekrasna Rita Ora koja je na crveni tepih stigla u Rodarte haljini koja joj je savršeno stajala, posebno lađa otvor na ramenima. Sve je upotpunila vrtoglavo visokim srebrnim platformama.

Nicki Minaj bila je jedna od najgore odjevnih uz Emily i Miami bila je Nicki Minaj koja je isfurala posve čudan ružičasti look koji je podsjećao na vjenčanicu.

Svojim modnim stilom poglede su plijenili i članovi grupe Maneskin, pogotovo zgodni pjevač Damiano David više nema prepozatljivu dugu crnu kosu već je kosu posve skratio i izblajhao. Jared Leto stigao je sa bratom na crveni tepih, a i ovaj put ostao je vjeran svom modnom izričaju i naravno makeupu na licu.

