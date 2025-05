Osmijeh na licu, glina u rukama: Bile smo na radionici keramike u šarmantnom studiju Limun i lasica

U užurbanoj i stresnoj svakodnevici često tražimo bijeg iz svakodnevnih obaveza i izazova. Ponekad je to šetnja, ponekad kava ili opuštanje s prijateljima. A ovaj put, naš bijeg bio je puno kreativniji, pa se naša redakcija zaputila na radionicu keramike. Studio skriven u mirnom kutku zagrebačke Nove Vesi neobičnog naziva Limun i lasica već na ulazu odiše toplinom. Mjesto koje spaja umjetnost, ručni rad i veselu atmosferu.

Sve je ispunjeno zanimljivim crtežima i raznim oblicima od gline – od šarmantnih šalica i tanjurića, zdjelica do impresivnih različitih oblika. Ima nešto terapeutsko u tome da svojim prstima iz naizgled bezlične mase stvoriš nešto korisno, opipljivo i estetski privlačno. A upravo nam je ova radionica pružila taj osjećaj i priliku da zasučemo rukave i upustimo se u nešto novo.

Foto: Privatna arhiva

Na samom ulazu dočekali su nas pristupačni i nasmijani Matea Koreny i Ivan Kandrač, osnivači ovog kreativnog prostora. Iza svake njihove geste i pristupa osjeća se ljubav prema glini i posvećenost detaljima. Njihova profesionalnost i smirenost, ali i ljubav prema keramici bili su zarazni. Atmosfera je bila upravo onakva kakvoj smo se i nadali: opuštena i prijateljska, a prvi susret s glinom prošao je i više nego dobro.

Naša misija bila je izraditi dva tanjurića za nakit – idealan zadatak da se upoznamo s osnovama izrade gline. Svaka od nas dobila je svoj komad gline, a potom smo slijedile upute simpatične Mateje i krenule s oblikovanjem. Proces se sastojao od nekoliko koraka, a prvi je bio da razvaljamo i pritisnemo glinu do određene debljine. Bilo je potrebno koristiti snagu ruku, a koristile smo i „valjak“ kojim smo zagladile neravnine i pukotine na glini.

Foto: Privatna arhiva

Nakon prvog koraka uslijedilo je izrezivanje oblika. Izbor je bio na nama, a odlučile smo se za klasičnu formu okruglog tanjurića, elipsa oblika i tanjurića u obliku srca s pletenicom na rubovima. Rezanje gline nožićem, zaglađivanje rubova spužvicom, utiskivanje prstima – svaki korak je bio proces za sebe, onaj koji vas tjera da budete prisutni u trenutku. U jednom trenutku, zaboravile smo na sve što nas čeka vani, bile smo fokusirane na stvaranje i kreativni proces i kaos.

Foto: Privatna arhiva

Jednom kada su oblici tanjurića bili gotovi, došlo je vrijeme za ukrašavanje i bojanje. Matea nam je pokazala razne tehnike koje možemo koristiti, a na nama je bilo samo da se prepustimo mašti i užitku. Mogle smo birati između oblika za utiskivanje uzoraka, do različitih nijansa boja kojima ćemo ukrasiti naše radove.

Foto: Privatna arhiva

Za prvi okrugli tanjurić odlučila sam se za jednostavne motive. Pažljivo sam crvenom bojom crtala mala srca po cijelom tanjuriću, a samo vrh valovitog ruba ukrasila sam crvenom bojom. Na drugom tanjuriću koji je bio kompleksnijeg oblika poigrala sam se s dvije boje i voćnim motivima - narančastom i zelenom nacrtala sam dvije naranče. Kolegica se ovog puta odlučila za jednostavniju, ali jednako efektnu verziju pa je na svoje tanjuriće nacrtala polja lavande.

Foto: Privatna arhiva

Ono što me najviše fasciniralo u cijelom procesu jest različit i individualizirani pristup svake polaznice, neke su crtale geometrijske oblike, druge su utiskivale neobične teksture i oblike. Nije bilo pogrešnog pristupa niti pogrešnog koraka, bile smo prepuštene vlastitim idejama. Razmjenjivale smo ideje, ali istovremeno uživale u kreativnoj izradi. Ivan i Matea bili su prisutni u svakom procesu izrade - da nas bolje upute u samu izradu, ali i da nas ohrabre.

Foto: Privatna arhiva

Vrijeme na radionici proletjelo je brzo, a osjećaj zadovoljstva bio je nenadmašan. Iako su naši tanjurići bili gotovi, to nije bio kraj kreativnog procesa. Tanjurići nakon toga prolaze proces sušenja i pečenja u posebnoj peći. Ostavili smo ih u sigurnim rukama vlasnika, a uslijedilo je nestrpljivo iščekivanje finalnog produkta. Iskustvo u studiju Limun i lasica, bilo je puno više od same radionice - bio je to odmah od stresne svakodnevice, ali i prilika za povezivanje s vlastitom kreativnom stranom.

Bez obzira na umjetničko iskustvo i znanje, preporučujemo i našim čitateljicama da se odvaže i okušaju u novom iskustvu. Ako tražite ideju za kvalitetno provedeno poslijepodne s najbližima, ili želite stvoriti nešto jedinstveno, ova radionica je idealna prilika.

Foto: Privatna arhiva

Foto: Privatna arhiva

Foto: Privatna arhiva