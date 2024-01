Anton je rođeni Kanađanin, roditelji su mu podrijetlom iz Hrvatske, a taj učitelj engleskog jezika trenutačno radi i živi u Španjolskoj i definitivno vjeruje kako se može zaljubiti bilo gdje pa zašto ne i u 'Braku na prvu'?!

„Rođen sam u Vancouveru, a tijekom odrastanja išao sam u hrvatsku večernju školu. Čak sam igrao za lokalnu hrvatsku nogometnu momčad kad sam bio tinejdžer! Iako sam rođen u Kanadi, uvijek mi je bio draži europski način života pa se u Barceloni osjećam kao doma. Liberalni su kao Kanađani, ali više volim taj mediteranski način života - ovdje je prisutan miks oba svijeta, što je vjerojatno razlog zašto se ovdje osjećam tako dobro“, kaže Anton kojem je mama iz mjesta Donji Muć, a ostatak njegove rodbine, dodaje, raspršen je po cijelom splitskom području.

Foto: RTL

„Idem tamo svake dvije, tri godine od rođenja, pa cijelo selo zna tko sam! Čak su me naučili pjevati ojkalice!“ nastavlja Anton kojem je otac rođen u Sarajevu.

Učitelj engleskog jezika obožava svoj posao ponajprije zato što upoznaje jako puno ljudi i kultura dok im, vodeći zanimljive razgovore, pomaže da postignu svoje ciljeve, pripreme se za posao ili školu.

„A što se tiče fotografije, to je jedan od mojih oblika izražavanja. Naime, volim se izražavati i glumom i pisanjem, a fotografija je samo još jedan način da to učinim. Kad fotografiram, mogu izraziti osjećaje istovremeno bilježeći trenutak koji me natjerao da se tako osjećam. Mogu pogledati bilo koju fotografiju koju sam snimio i odvest će me na to mjesto“, objašnjava 42-godišnjak koji se trudi voditi zdrav život, a svaki slobodni trenutak provodi s prijateljima jer ih smatra drugom obitelji.

Foto: RTL

Voli igrati šah, otići na bilijar ili pikado, ponekad na nogomet, uživa u planinarenju i izlascima s društvom, ali osjeća kako se zbog pandemije te društvenih mreža i aplikacija za upoznavanje dramatično promijenio način na koji ljudi komuniciraju jedni s drugima pa je i to jedan od razloga što se prijavio u 'Brak na prvu'. „Osjećao sam da bi to mogla biti dobra prilika da upoznam nekoga tko se također ne boji izazova, izlaska iz svoje zone komfora i preuzimanja rizika. Dakle, ako pronađem takvu osobu, već u početku imamo nešto zajedničko.“

Kad je rekao obitelji kako će u Hrvatskoj sudjelovati u sociološkom eksperimentu i vjenčati se s neznankom, članovi njegove obitelji u početku su mislili da se šali.

„Roditelji su me uvijek podržavali u svemu i dovoljno me dobro poznaju da znaju da sam sposoban za gotovo sve i radim stvari drugačije od ostatka obitelji. Sestre su me također podržale i rekle - zašto ne? Živimo samo jednom! U redu je preuzeti rizike, tako učimo i rastemo, a istovremeno dobijemo sjajna iskustva“, iskren je Anton koji kaže da ipak nema prevelika očekivanja od sudjelovanja u showu.

Foto: RTL

„Jednostavno želim pokušati biti što više svoj i ići dan po dan kako bih upoznao svoju partnericu i vidio kako se razvijamo te provjerio može li se nešto razviti među nama. Vjerujem da postoji potencijal zaljubiti se u 'Brak na prvu' ili bilo gdje drugdje; u trgovini, knjižnici ili u kafiću, tako da smatram da je to definitivno moguće“, zaključuje.

Četvrtu sezonu sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gledajte od ponedjeljka, 29. siječnja u 21.15 na RTL-u, a 24 sata prije na platformi Voyo!