Odlučni kandidati: Mislava ni pad s grede nije zaustavio, a Marsela je trčala i bosa

„Teško mi je hodati po ravnom, a kamoli ovo. Jako me to frustrira jer želim biti u podršci svojoj ekipi, a ne mogu“, rekla je Irena dok Ljube nije bila presretna zato što je željela probati. „Ali treneri najbolje znaju koje su naše mogućnosti i brinu se za naše zdravlje tako da poštujem njihovu odluku“, dodala je Ljube.

Martin je bio odličan i sve je odradio za 2.02 minute! „Svaka čast!“ bila je oduševljena Mirna, a Martin je komentirao da se fantastično osjeća. Silvija je bila sljedeća, hrabro je pristupila zadatku i sve završila za dvije minute i 31 sekundu! „Svi su krenuli silovito i blato im je bilo najmanji problem“, objašnjavala je Mirna, a oba trenera su se složili da su sada dobili još bolji uvid u njihove mogućnosti. „Važno je i vidjeti kako će se oni odnositi i prema uspjehu i neuspjehu“, rekao je Edo.

Marie je komentirala kako joj je bilo teško zato što joj je sve bilo klizavo. „Do guma sam došla i stvarno je bila koma“, rekla je Marie koja je zastala na zadnjoj prepreci jer joj se malo zavrtjelo u glavi. Naposljetku je sve završila, ali ne u zadanom vremenu, što ju je jako pogodilo. „Bila sam ljuta na samu sebe“, iskreno je rekla, a ostali su je bodrili jer je ipak prošla poligon.

Dosta uspješno su svi prolazili poligon, no Mislav je želio sve proći što brže pa je pao na gredi. Srećom, nije se ozlijedio i odlučno je nastavio do cilja. „Želio sam dokazati sebi da mogu nešto, da napredujem, da se pokrenem napokon“, rekao je Mislav, kojeg su svi nagradili velikim pljeskom kad je došao na cilj. „Umoran sam, ali jako sretan. Sve sam dao od sebe“, rekao je.

Anđela i Nina završile su prije zadanog vremena, a Kruno je bio preplašen. „Mislio sam da ja to neću moći“, rekao je i svi su ga bodrili, što mu je bilo jako drago. Iako nije uspio proći poligon u zadanom vremenu, kasnio je samo osam sekundi! „Uspio sam prebroditi i mentalnu i fizičku prepreku“, bio je zadovoljan Kruno. Marseli su smetale tenisice pa ih je skinula, bosa nastavila dalje i prošla kroz cilj za četiri minute i 44 sekunde. „Puno mi znači što sam izvršila zadatak i ponosna sam na sebe jer je to jedna mala pobjeda u mom životu, a one će se nizati još više“, rekla je.

Leonardo je želio biti najbolji i uspio je proći poligon za 2.03 minute, što je samo sekundu lošije od Martinova vremena! Treneri su bili sretni svime što su pokazali i pohvalili kandidate što su jako navijali bez obzira na timove. „Svi smo još uvijek jako složni i nadam se da će to potrajati“, komentirala je Silvija. Treneri su otkrili kako su kandidati u timskom izazovu izgubili 1% od cilja ovog ciklusa koji iznosi 3,9% tjelesne mase, no čeka ih još i posljednji trening prije vaganja.

Kad su kandidati krenuli kući, Edo je pozvao Ljube da ostane i proba odraditi izazov jer je vidio koliko joj je bilo žao što nije sudjelovala. „Htjela sam dokazati sebi da mogu proći poligon kao i ostali kandidati“, rekla je, a Edo je objasnio koliko je to zahtjevno odraditi s njezinom kilažom. Došao je i Goran koji ju je također bodrio, a Ljube je odradila poligon za pet minuta! Edo je bio jako emotivan i rekao joj je kako je podcijenio njezine mogućnosti, a Ljube mu je otkrila kako joj se to često događalo u životu i da je presretna što je izvršila svoj današnji cilj. „Znam da vrijedim“, zaključila je.

Mirna je popričala malo s Irenom i Marie jer je primijetila da su obje nezadovoljne - Irena što nije mogla sudjelovati, a Marie što nije izvršila zadatak u zadanom vremenu. „Samu sam sebe iznevjerila“, rekla je Marie dok Mirna smatra kako treba naučiti prihvatiti poraz. Anđela i Ljube pričale su o današnjem danu i Anđela je otkrila kako su se jako zbližile i da joj Ljube daje snagu. „Kliknule smo na prvu, bit će da je to zbog majčinstva“, rekla je Anđela i nastavile su pričati o djeci. „Jako se brinem. Jako mi je teško, mislila sam da će biti lakše… Ostavila sam dijete s posebnim potrebama, jedno sam ostavila koje je tek operirano, srednji je dobro“, objasnila je kroz suze Anđela.

Počeo je posljednji trening prije vaganja, a Ireni je bilo najteže jer se bojala saviti nogu. „Koljeno mi ima granicu do koje ide i onda kad više ne ide, jako boli i steže i imam osjećaj da će puknuti“, rekla je dok Mirna smatra da je glava najviše blokira. „Mislim da je više riječ o strahu nego što ne može izvesti neku vježbu“, rekla je Mirna dok se trudila da Irena okrene pedalu. Jure se jako trudio na treningu, a Mirna ga je pohvalila što je pojeo slatko za tim.

Edo je posebno potrudio oko Mislava Vlašića koji je napokon pokazao kako može trenirati. „Mi svi vidimo tu snagu i energiju u njemu, samo on toga nije još svjestan“, komentirao je Goran. Irena je napravila 20 čučnjeva pomoću stolca, a cijeli tim je bio sretan zbog nje. „Boljelo ju je, bilo je teško, ali napravila je 20 čučnjeva u komadu“, rekla je Mirna, a Irena je zaplakala od sreće i rekla: „Veliki je to pomak za mene. Bila sam jako vesela i ponosna na sebe što sam napravila 20 čučnjeva!“

Na treningu se posebno trudila i Ljube, a Edo je bio jako ponosan na nju. „Fenomenalno je što ona može pratiti dinamiku ostatka grupe. Tretiram je kao ravnopravnog člana ostatka tima i to je trenutno jedno od najvećih oduševljenja koje sam doživio u prvom ciklusu“, rekao je Edo, a Goran dodao: „Ponosan sam na svoju ženu.“

Sljedeću emisiju kandidate čeka vaganje, a jesu li uspjeli skinuti dovoljno kilograma da nitko ne napusti show - gledajte u novoj epizodi 'Života na vagi', u ponedjeljak u 21.15 sat na RTL-u!