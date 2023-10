Marsela je prva ispala iz 'Života na vagi': 'Žalosna sam, ali nastavljam dalje sa svojom sestrom'

Žao mi je što odlazim i što ih napuštam, ali i drago što idem kod svojih. Nadam se da će se nastaviti boriti i neće odustajati poslije mene jer to ne bi bilo fer", rekla je Marsela Karamatić, a gotovo svi kandidati su plakali. "Gogo, tebe očekujem kao pobjednika. Crveni, držite se, volim vas, hvala na podršci. S plavima nisam vježbala, ali sam se družila, svi ostanite ljudi pa sve drugo gledajte", dodala je Marsela. Ova Velikogoričanka u show je došla s 173,9 kilograma, ukupno je skinula 8,8 kilograma, odnosno 4,9% tjelesne mase. Rezultatom je iznimno zadovoljna, a za RTL.hr je otkrila kako će nastaviti dalje.

Kako se osjećaš povodom ispadanja?

Žalosna sam jako što sam ispala, mislim da sam još mogla napredovati kroz show, ali dovoljno sam spremna za vanjski život i za napredak vani. Imam vremena da zablistam u finalu.

Kako si ti doživjela to ispadanje? Kandidati su bili vrlo emotivni...

Bilo mi je dosta emotivno, ali trudila sam se suzdržati suze jer ne volim da me itko vidi da plačem. Ja sam ih tješila da ne plaču. Jako mi je drago da sam ispala jedna od pozitivnijih osoba tamo. Drago mi je što sam ispala u ovoj fazi kada sam si sa svima dobra. Bilo je dosta emotivno, u jednu sam ruku bila vesela jer idem doma svojima. Bile su pomiješane emocije. Trenutačno smo svi bili kao jedno, ali sad je krenula faza natjecanja – koga će svoja ekipa izbaciti. Čim je to krenulo sad će se drugačije kalkulirati i onda će se odnosi u kući početi narušavati. Do mog ispadanja je sve bio mačji kašalj.

ŠTO JE SVE MARSELA OTKRILA SAZNAJ U VIDEU

Novu epizodu showa 'Život na vagi' pogledajte na platformi Voyo.