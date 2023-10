IT djevojka koja je popularizirala guste obrve, snimila je odličan dokumentarac

Cara Delevingne definitivno je jedna od onih manekenki i glumic koja je oduševila svijet. Prisjetimo li se kad je tek došla na modnu scenu prodaja pinceta počela je opadati, a za to su navodno krive njezine karakteristične guste obrve. Godine 2013. Google je izvijestio da su pretrage za "čupanje obrva" u padu u odnosu na prethodnu godinu, dok su pojmovi "gušće obrve", "Cara Delevingne" i "istaknute obrve" bili u usponu. Setovi za HD obrve i tretmani za zgusnjavanje također su doživjeli porast. "Ljudi me pitaju: 'Koja je tvoja tajna?'", Delevingne je rekla za Interview magazin ranije te godine. "A ja sam poput, 'Samo ih nemojte čupati. Stvarno je jednostavno.' Mislim, ja očito malo čupam, jer bi inače bile potpuno spojene obrve, ali riječ je o tome da ih održite divljima i slobodnima".

Cara se osim u manekenstvu i glumi, okušala i kao voditeljica i to upravo u uzbudljivoj dokumentarnoj seriji 'Planet seks s Carom Delevingne' koju od danas možeš pogledati na platformi Voyo.

Jedinstveno nefiltrirana i autentična dokumentarna serija Care Delevingne, jedne od najfotografiranijih osoba na svijetu i nagrađivane LGBTQ+ ikone. Na svom putovanju vlastiti um i tijelo stavlja na kocku u potrazi za odgovorima; daruje svoj orgazam znanosti u Njemačkoj; sudjeluje u izradi umjetnosti iz svoje vagine u Japanu; odlazi u seks-klub samo za žene; pohađa majstorski tečaj masturbacije i posjećuje etičke pornoscene u ime razumijevanja naših najdubljih želja. U svakoj epizodi dijeli svoja osobna iskustva. Nema ograničenja za to koliko daleko je Cara spremna ići da bi istražila što nas sve čini ljudima.

No, jesi li znala da Cara potječe iz poprilično poznate obitelji?

Carin otac, Charles Delevingne, magnat je u svijetu nekretnina; njezin djed Sir Jocelyn Stevens nekad je bio vlasnik i izdavač časopisa Queen (sada je to Harper’s Bazaar); Carina majka, Pandora Delevingne, radila je kao osobna prodajna savjetnica u Selfridgesu i navodno je pomagala odijevati princezu Walesa, dok je Cari kuma legendarna glumica Joan Collins.

"Sigurno sam odrasla u višoj klasi", rekla je Delevingne za Vogue 2015. godine. "Moja obitelj bila je ta koja je uživala u zabavama i konjskim utrkama. Mogu shvatiti da je nekima to zabavno. Ja nikada nisam uživala." Isto se može reći i o njenom obrazovanju. Kada je Delevingne imala 16 godina, roditelji su je upisali u internat Bedales u Hampshireu, koju su također pohađali Lily Allen i djeca Jaggera. Delevingne je napustila školu kako bi nastavila karijeru u modelingu. No, želja za glumom oduvijek je bila prisutna. S 12 godina, Cara je bubnjala u bendu kojeg su nazvali Clementines, i otprilike u to vrijeme zamolila je svoje roditelje za glumačkog agenta. Delevingne se kasnije prisjećala: "Željela sam biti zvijezda Disney Channela! Željela sam biti Hannah Montana. Rekli su ne!" , opisala je u jednom intervjuu kasnije Cara.

Cara je uz to, jedna od onih koja je javno progovorila o svojoj seksualnosti i ne skriva da voli žene. Cara je od prošle godine u sretnoj vezi s Leah Mason, poznatijom kao Minke koja je glazbenica i pjevačica. Cara i Minke se znaju još iz internata u Bedalesu. Iako su izgubile kontakt nakon završetka škole, ponovno su se povezale 12 godina kasnije na koncertu Alanis Morissette. I ostalo je povijest.

Cara o svemu otvoreno progovara i u dokumentarnoj seriji 'Planet seks s Carom Delevingne' koju od danas možeš pogledati na platformi Voyo. Definitivno želimo saznati sve što je Cara to provjerila i saznala o još uvijek poprilično tabu temi. Je li monogamija doista stvar prošlosti, saznaj u dokumentarnoj seriji.