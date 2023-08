Hrvatice se povjerile Elli Dvornik: 'Moja prijateljica je ljubavnica mom suprugu'

Jedna od vijesti o kojima se ovih dana najviše priča definitivno je razvod Elle Dvornik i Charlesa Pearcea. Iako su se činili kao skladan par, šuškanja o njihovom razvodu započela su još prije godinu dana, ali do nedavno je Ella na sva pitanja o tome odgovarala kroz šalu i vrlo diplomatski.

Ella koja je u braku s 13 godina starijim poduzetnikom bila od 2019. sada je napokon utišala glasine i priznala da su u procesu razvoda.

Ova vijest mnoge je iznenadila, a dok javnost raspravlja o tome što se zapravo dogodilo, influencerica i glazbenica ne obazire se na tračeve i razno razna naklapanja te posljednje dane provodi kod mame Danijele na Braču.

A da se dobro zabavlja, potvrdila je posljednjim videom u kojem je pokazala kako s mamom priprema focacciu, ali i zanimljivom objavom na Instagram storyju.

Naime, Ella je pitala pratitelje da joj anonimno otkriju svoje tajne.

"Nismo dugo imali anonimne ispovijedi. Pa ajde da se čudom čudimo još jednom. Na ovom linku ispod možete napisati što god želite. Sve je anonimno, nema registracije ni ničega. Samo upišete tajnu i pošaljete. Ja ću neke sherati na story", napisala je Ella.

Odaziv je bio velik, a iznenađenje ili ne, najviše priznanja bilo je o prevarama i seksualnom životu.

Ella je podijelila neke od najzanimljivijih odgovora. Bilo je tu svega, od brojnih priznanja prevare i tajne zaljubljenosti u dečkovog brata do nezadovoljstva u seksu, ovisnosti o seksu, pa čak i 'mračnih' tajni poput toga da je jedna pratiteljica priznala da noću skrivećki jede špek dok ukućani spavaju.

Moramo priznati da su nas neke ispovijedi dobro nasmijale, a neke i šokirale. Izdvajamo neke od najsočnijih:

"Varala sam dečka dva puta po par mjeseci jer mi je falilo seksa."

"Svaki dan unazad 5 godina sam na Instagram profilu bivše cure od dečka, molim savjete za ovu bolest."

"Imam najsavršenijeg dečka na svijetu s kojim želim biti do kraja života, ali seks s njim mi je najgori ikad i još nema baš…neku veličinu if u know what I mean…i šta da ja sad radim koju p materinu."

"Dok sam bio zaručen imao sam najbolji redoviti seks s prijateljicom."

"Zaručnik se dopisivao s par cura (koje ne poznaje uživo), oprostila sam mu. Sad smo u braku, imamo divno dijete i odličan brak. Žene, ako nema fizičkog kontakta, opraštajte. Ja se nisam pokajala."

"Moja prijateljica je ljubavnica mom suprugu."

"Imam prekrasnu ženu, predivnu kćerku, savršen život, ali sam bolestan i nisam u životu naišao na onu koja može zadovoljiti moje seksualne apetite. Jednostavno sam nezasitan, stalno mi se seksa i onda nastaju problemi."

"Prevarila sam dečka nakon mjesec dana veze. Sad smo 6 godina skupa i u braku i bojim mu se priznati."

"Dečko me varao dok sam išla na kemoterapije i zračenja, ali nakon svega želim ostati s njim."

"Žena mi je dobila spolno prenosivu bolest koja se prenosi izričito penetracijom, ja sam se testirao i nemam tu bolest…"

"Varam supruga s dva bratića. Udvara mi se još mlađi brat od bivšeg i bivši kolega."