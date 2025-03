Vikend na Kockici uz hit-filmove: Ove subote gledamo jedan od najboljih dokumentaraca

RTL Kockica svojim gledateljima vikendima navečer nudi sjajan filmski izbor, ciklus nagrađivanih i hvaljenih filmova, a već ovaj tjedan očekuje ih i jedna TV premijera.

Sutra od 20 sati na Kockici na rasporedu je TV premijera nagrađivanog i jednog od najboljih glazbenih dokumentaraca ovog stoljeća, 'Ljeto soula' (Summer of Soul ...or, When the Revolution Could Not Be Televised) iz 2021. godine, koji donosi priču o Harlem Cultural Festivalu koji se 1969. održavao u Mount Morris Parku, u Harlemu.

Redatelj, glazbenik Questlove iz The Rootsa viziju ovog značajnog festivala kompilirao je koristeći profesionalne snimke i one iz vijesti, kao i snimke intervjua s glazbenicima koji su ondje nastupali, ali i posjetitelja te sve zaokružio komentarima stručnjaka koji su objasnili pozadinu festivala, povijesnu i društvenu važnost. Velika imena glazbenog svijeta kao što su Stevie Wonder, Mahalia Jackson, Max Roach, Nina Simone, The 5th Dimension, The Staple Singers, Gladys Knight & the Pips, Mavis Staples, Blinky Williams, Sly and the Family Stone i Chambers Brothers nastupala su na festivalu koji je predstavio Questlove u svom redateljskom prvijencu, čiji je drugi dio naslova '...or, When the Revolution Could Not Be Televised' preuzet iz pjesme "The Revolution Will Not Be Televised" velikog Gila Scotta-Herona.

Među brojnim nominacijama i nagradama, posebno se ističe Oscar za najbolji dugometražni dokumentarni film, nagrada BAFTA za najbolji dokumentarac, kao i osvojen Grammy za najbolji glazbeni film.

Dan nakon, u nedjelju od 20 sati Kockica prikazuje i sjajni akcijski triler iz 2010. 'Amerikanac' (The American), kojeg je režirao Anton Corbijn, u kojem George Clooney glumi plaćenog ubojicu, koji odluči da će njegov sljedeći zadatak biti ujedno i zadnji. Odlazi u Italiju, u mali grad te dok čeka novi zadatak, pronalazi novi život za koji je možda prekasno.

Izvrstan film režirao je Anton Corbijn, umjetnik koji će ostati zabilježen kao jedan od najvećih glazbenih fotografa (Kate Bush, Björk, Morrissey, Elvia Costello, U2, Siouxsie and the Banshees, Tom Waits, Bruce Springsteen...) no, ponajviše, zapamćen po fotografijama Joy Division.

