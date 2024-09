Već danas netko napušta 'Život na vagi', a natjecatelji se prvi put važu u parovima

„Lijep je dan, prekrasan, vrijeme je za vaganje. Ne znam što nas čeka, vidjet ćemo“, rekao je Mateo, a Larisa se nadovezala: „Postoji strah da je ovo moje posljednje vaganje, ali nekako sama u sebi važem one dvije Larise - jedna govori da će sve biti u redu, ostat ćeš tu i napraviti ono po što si došla, a druga zaziva Boga i misli da će možda izaći.“ Samanta je komentirala da je malo nervozna, ali da se ne boji vaganja dok je Alina priznala da se boji jer, uz to što je ozlijeđena i ne može vježbati kao ostali, još se i prehladila.

No zato su treneri jako optimistični i nimalo ne strahuju od današnjih rezultata. „Ako je suditi po ovom tjednu i s ovakvom ekipom, mislim da će rezultati biti fenomenalni. Najiskrenije sam zadovoljna i barem za sada svi do jednoga jedva čekaju treninge, daju sve od sebe, traže dodatne zadatke tako da sam ponosna na to što su ovaj tjedan pokazali. Svaka čast, ljudi!“ komentirala je Mirna, a Edo nastavio u istom tonu: „Moj je dojam da su natjecatelji jako angažirani. Imali su prilično naporne treninge, prilično naporne izazove, nutricionistica Martina bilo je nekoliko dana s njima i jako su dobro reagirali na sve podražaje koji su ih snašli u 'Životu na vagi' i sad je vrijeme da vidimo kakvi su rezultati. Ja očekujem dobre rezultate.“

Foto: RTL

Foto: RTL

Foto: RTL

„Obje osobe u timu se važu i otkrit će se rezultat svake osobe i na kraju uzeti njihov zajednički rezultat kao para. Taj zajednički rezultat postavit će vas u odnos sa svim ostalim natjecateljima parove“, najavila je Marijana vaganje i objasnila pravila nove sezone, kao i žutu i crvenu liniju. Naime, svi koji se nađu ispod žute linije u opasnosti su od ispadanja, a oni koji se nađu ispod crvene linije automatski napuštaju 'Život na vagi'. Ako netko dobije plus dva kilograma na vagi, također automatski napušta show.

„Prvi smo put u parovima i mislim da će to biti još napetije i puno zanimljivije. Sve dok ja ne ostanem sam, a onda će biti teško“, s osmijehom na licu rekao je Antonio koji se ne mora bojati današnjeg vaganja jer je njegov partner Esmir pobijedio u prvom izazovu i osvojio imunitet za sebe i njega. Larisa i Tomislav su pobjedom u velikom izazovu osvojili prednost koja se zove rastući kilogram i ako to iskoriste na današnjem vaganju, dobivaju kilogram prednosti, na sljedećem dva kilograma i tako do maksimalnih pet kilograma.

Danas će žuta linija odrediti sudbinu jedne osobe u timu s najlošijim rezultatom, što znači da koji god par bude ispod žute linije, gubi jednog svog člana, što će kandidati odlučiti glasanjem. A tko će to biti - ne propustite pogledati u 21.15 na RTL-u ili već sad na platformi Voyo!