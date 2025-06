Ideje Mirjane Mikulec: Kako urediti balkon ili terasu poput dnevnog boravka

Za sve koji bi željeli unijeti sitne izmjene i osvježiti svoj balkon, terasu ili pak krenuti s uređenjem od nule - donosimo zanimljive ideje i savjete

Sve svoje aktivnosti i slobodno vrijeme u proljeće i ljeto usmjeravamo prema njegovom vanjskom dijelu koji postaje dnevni boravak na otvorenom. No, da bismo na njemu boravili i maksimalno uživali, potrebno je i dostojno ga pripremiti. Pretpostavljamo stoga da je i vama trenutačno fokus na uređenju eksterijera – balkona, lođe, vrta ili pak dvorišta. Čak i kada imate sve potrebne elemente uvijek su tu novi detalji poput zelenila i sitnih dotjerivanja te temeljitijeg čišćenja eksterijera. Da bi užitak odmora u vanjskom dijelu doma, koji funkcionira kao produženi dnevni boravak ili blagovaonica bio maksimalan, potrebno je posvetiti pažnju svakom detalju. Pregledati stanje namještaja, nabaviti eventualno neke nove komade, razmisliti o detaljima te sve zazeleniti cvijećem ili pak mini vrtom s povrćem i začinima. Za sve koji bi željeli unijeti sitne izmjene i osvježiti svoj balkon, terasu ili pak krenuti s uređenjem od nule - donosimo zanimljive ideje i savjete.

Stilska usklađenost

Iako je izvan njega, eksterijer koji vam pripada je ipak dio doma. Stoga je dobro da s njime stilski bude povezan. Tada je naš dom stilski zaokružena cjelina. Također, i sa samim izgledom pročelja i stila zgrade. Divno je kada se to sve može uskladiti, no ponekad to nije jednostavno te je potrebno uložiti više truda u uređenje balkona ili terase. Cilj je ne samo ugodan i funkcionalan, nego i stilski usklađen eksterijer s interijerom. Stilske poveznice možete stvoriti odabirom stila, boja, uzoraka, materijala ili sličnog ili istog dizajna namještaja.

Topli minimalizam

Minimalizam u vanjskom prostoru? Iako pojam 'manje je više' rijetko vežemo za eksterijere (ponajviše jer je prostor mali pa s osnovnim elementima izgleda natrpano, a i želimo da izgleda toplo i ugodno), ipak je moguće ostvariti uspješno ovaj koncept. Primjerice, odabirom namještaja ravnih linija s minimalnim brojem detalja. Najbolje je detalje unijeti kroz zelenilo, kojeg ionako treba svaki eksterijer. Za toplinu će se pobrinuti odabir boja osnovnih komada namještaja, podne obloge ili primjerice prirodni materijali poput drveta, lana, pamuka…

Idealno rješenje za male balkone: zidne police

Na balkonima obično nije lako organizirati prostor i smjestiti sve potrebne elemente zbog dobro znanog razloga – skučene površine. Malo kvadrata obično znači i malo više truda te potragu za idejama koje će maksimalno iskoristiti prostor. Predlažemo ormariće ili pak zidne police na koje ćete smjestiti zelenilo i dekorativne detalje, pribor za vrtlarenje ili pak sitnice koje svakodnevno koristite dok ste u vanjskom prostoru. Zid također može biti mjesto na koji ćete objesiti primjerice sklopive stolice koje ne koristite stalno.

Elegancija je poželjna i u eksterijeru

Trend moderne elegancije i klasike se iz interijera preselio i na eksterijere. Ako ste ljubitelj elegancije i ako je ona prisutna u vašem interijeru, nastavite je i vanjskom prostoru. Boje mogu biti prema vašoj želji, ali je poželjan sofisticiran namještaj u prirodnim bojama s ojastučenim dijelovima te mnoštvo detalja. Sjajne površine će doprinijeti dojmu elegancije. Prirodno drvo, naročito ratan je poželjan, ali i onaj metalni te s tekstilnim umetcima na naslonima stolica.

Statement komadi i u eksterijeru

Statement komadi koji podižu cijeli prostor nisu poželjni samo u interijerima, nego i eksterijerima. Unatoč nedostatku kvadrata, uvijek ih možete negdje smjestiti i dati eksterijeru poseban stilski pečat. U vanjskom prostoru idealni statement komadi su ljuljačke. Ako nemate mjesta za ljuljačku, predlažem klub stoliće koji su neizostavni element vanjskog prostora. Birajte boju ili dizajn koji će biti glavni stilski naglasak na vašem balkonu, terasi ili vrtu.

Vertikalni vrt

Zelenilo je neodvojiv dio svakog vanjskog prostora – povezuje nas s prirodom, pojačava dojam slobode, donosi svježinu i oplemenjuje prostor. Bez obzira odlučite li se na začine, cvijeće ili povrće, nećete pogriješiti jer će bilo koja vrsta donijeti novu dimenziju balkonu ili terasi. Ako oskudijevate prostorom, problem možete riješiti vertikalnim vrtom u kojem je moguće zasaditi bilo koju biljnu vrstu. Možete nabaviti gotove vertikalne vrtove ili sami dati izraditi letvice i drvene kutije u kojima ćete zasaditi svoje zelene ljubimce.

