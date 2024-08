Uz ove junake odrastale su generacije, a sada ih gledajte opet na platformi Voyo!

Na platformi Voyo, osim vrhunskih filmova, serija, sportskih spektakala i reality showova, svim pretplatnicima je dostupan i širok izbor animiranih sadržaja, a među junacima koji ondje „stanuju“ su i neki legendarni likovi koji će mališane zabaviti, a one starije vratiti u prošlost.

Bez obzira na godine, neki animirani naslovi mogu se uvijek iznova gledati. Neki animirani junaci obilježili su nam djetinjstvo, a neki bude emocije i nakratko vraćaju u bezbrižnija vremena!

Od priča o Asterixu i Obelixu, do 'A je to!' i 'Oggyja i žohara', neki od najpoznatijih crtanih likova svih vremena te njihove avanture dostupni su na jednom mjestu. Bilo da u njima želite ponovno uživati ili ih po prvi put predstaviti najmlađim članovima svoje obitelji, pravo mjesto za to je platforma Voyo.

Crtana serija 'A je to!' jedan je od najvoljenijih crtanih filmova svih vremena, nastao u Čehoslovačkoj davne 1976. godine. Dva komična lika vrlo su radišni ljudi kojima, nažalost, nešto uvijek nešto uspije krenuti po zlu. Crtana serija 'A je to!' zapravo je jedno veliko i humoristično “ne” izjavama ''sam svoj majstor'' ili ''uradi sam''. U ovom serijalu shvatit ćete da ponekad stvarno treba jednostavno pozvati stručnjaka da popravi stvar, bez obzira koliko volje imate.

Tu je i omiljena 'Pčelica Maja', najpoznatija animirana zujalica na svijetu. Radoznala Maja polaznica je pčelinje škole, gdje vrijeme provodi s ostalim budućim radilicama. No ubrzo joj dosadi život u košnici pa odluči krenuti u nove avanture. Ignorirajući upozorenja učiteljica, hrabra Maja odlijeće iz košnice i suočava se sa stvarnim svijetom. Koga će sve upoznati, a koja je iznenađenja i prepreke očekuju, pokazat će epizode ove zabavne njemačke animirane serije.

Za minute čiste zabave uvijek su zaslužni 'Oggy i žohari'. Oggy je lijeni, debeli mačak koji najviše voli ležati pred televizorom i ljenčariti. Obožava život bez umora, rada i razmišljanja. No to, nažalost, nije moguće jer mu trojica zločestih žohara Joey, DeeDee i Marky svakodnevno otežavaju život, čineći mu svaki dan novom pustolovinom u kojoj najčešće oni odnose pobjedu.

Najpoznatiji animirani Gali, Asterix i Obelix, prvi put su se pojavili u francusko-belgijskom magazinu Pilote davne 1959. Strip je napisao je Rene Goscinny, dok se ilustracijom bavio Albert Uderzo. Asterixa pratimo 50-ih godina prije nove ere u sjeverozapadnom dijelu Galicije, koji u stvarnosti ne postoji, ali je „poznat“ po tome što je jedino mjesto koje moćni Julije Cezar nije osvojio. Upravo je Asterix zadužen da svojom pronicljivošću i inteligencijom spriječi sve napade Rimljana, ali kad god se njegov plan učini idealnim, na scenu stupi Obelix, Asterixov debeli i nespretni prijatelj velikog srca. Na platformi Voyo dostupna su dva dugometražna animirana filma 'Asterix u Britaniji' te 'Asterix i Cezar'. Može li Asterix vratiti ukradenu bačvu čarobnog napitka i hoće li zaljubljeni Obelix uspjeti riješiti ljubavne jade, pokazat će ova dva vrhunska filma!

Ovi kultni junaci tek su dio sadržaja za najmlađe dostupnog na platformi Voyo, gdje svaki korisnički račun dolazi s profilom "Djeca" koji korisnicima omogućava sigurno gledanje isključivo dječjeg sadržaja unutar platforme. Ovdje oni najmlađi, i oni koji se tako osjećaju, mogu pronaći brojne sinkronizirane animirane serijale i filmove, obrazovni sadržaj te igrane filmove obiteljskog karaktera.

