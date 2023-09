Znaš li koja pjesma najbolje opisuje tvoj horoskopski znak

"Bikovi su tvrdoglavi, Rakovi osjetiljivi, a Škorpioni osvetoljubivi", koliko si samo čula slične rečenice u životu kada s nekim razgovarala o horoskopu i horoskopskim znakovima. S obzirom da smo ovih dana posebno orijentirani na glazbu jer jedva čekamo prvu epizodu glazbenog spektakla 'Superstar' koji u subotu 23. rujna u 20 i 15 počinje na RTL-u, odlučile smo provjeriti koja to pjesma savršeno opisuje svaki horoskopski znak.

Ovan: "We Are The Champions" - Queen

Kada bi trebalo odabrati pjesmu koja najbolje opisuje Ovnove, to bi definitivno bila "We Are The Champions" grupe Queen. Ova pjesma savršeno savršeno opisuje vatreni duh i nepokolebljivu odlučnost Ovnova. Baš kao što pjesma slavi trijumf, Ovnovi uživaju u natjecanju i teže biti najbolji.

Bik: "Guštam"- Tonči i Madre Badessa

Bikovi su horoskopski znak za kojeg kažu su veliki hedonisti. Bikovi su nerijetko veliki estete i vole sve što im pruža osjećaj ugode. Ima li išta bolje od hita Tončija Huljića 'Guštam', jer Bikovi doista znaju kako guštati.

Blizanci: "Hot N Cold" - Katy Perry

Blizanci su poznati po svojim promjenjivim osobnostima, a pjesma "Hot N Cold" Katy Perry to odlično opisuje. Brzi su u prelasku iz jednog ekstrema u drugi, a ova zarazna pop stvar sigurno će rasplesati svakog pravog Blizanca.

Rak: "Marry You" - Bruno Mars

Pjesma "Marry You" Bruna Marsa je kao stvorena za emotivne Rakove. Rakovi su poznati po dubokoj emocionalnoj povezanosti i želji za bliskim odnosima. Cijene obitelj i dom, tražeći udobnost i sigurnost u svojim osobnim životima.

Lav: "Starboy" - The Weekend ft. Daft Punk

Prave predstavnike Lava, odlično opisuje pjesma "Starboy" The Weekenda u suradnji s Daft Punkom. Ova pjesma slavi energiju moćnog i samopouzdanog Lava. Kao što pjesma sugerira, Lavovi su rođene zvijezde koje unose svoju jedinstvenu svjetlost u svaku situaciju.

Djevica: "Virgo Groove" - Beyonce

Beyonce koja je i sama rođena u znaku Djevice, snimila je pjesmu koja je idealan izbor za horoskopske Djevice. Savršeno opisje njihov pedantan duh. Djevice su pouzdane i konzistentne u svim aspektima svog života.

Vaga- Severina - Brad Pitt

'Ovo će biti dobra noć predosjećam', pjeva Severina u svom velikom hitu. Pjesma je pozitivna i zarazna, te je upravo savršena za predstavnice Vaga jer pjesma baš kao i predstavnici ovog znaka uvijek donose entuzijazam i pozitivnost u svaku situaciju.

Škorpion: "Sexual Healing" - Marvin Gaye

Za Škorpione, "Sexual Healing" Marvina Gayea je pjesama koja ih odlično opisuje. Po mnogima, najintenzivniji horoskopski znak veliki je emotivac, a ova pjesma savršeno opisuje intenzivne emocije.

Strijelac: "Fly Away" - Lenny Kravitz

"Fly Away" Lennyja Kravitza utjelovljuje avanturističku i slobodoumnu prirodu Strijelca. Oni su optimistični i uvijek u potrazi za novim iskustvima, pa ni ne čudi da im se posebno sviđa stih: " I want to get away, I want to fly away".

Jarac: 'Gledaj me' - Nika Turković

Za Jarce, pjesma 'Gledaj me' Nike Turković odličan je izbor. Hrabri i posvećeni Jarci sigurno će se prepoznati u stihovima "Sebi dovoljna, sebi najbolja, sebi važnija . Tebi najmanja i zato gledaj me sad". Osim toga, pjesma ima i pomalo girl power poruku, koja će se svidjeti Jarcima.

Vodenjak: "Anti Hero" - Taylor Swift

Pjesma "Anti Hero" Taylor Swift odlično opisuje Vodenjaka. Ovaj znak je poznat po svojem buntovnom i neovisnom duhu, a o tome između ostalog govori i veliki hit Taylor Swift. "It's me, I'm the problem", mogli bi reći Vodenjaci i to posve mirno jer su sigurni u svoj buntovni i neovisni duh.

Ribe: "Dreams" - Gabrielle

Za horoskopske Ribe koje mnogi opisuju kao najvećim sanjarima i emotivcima horoskopa, "Dreams" Gabrielle je kao stvorena. Pjesma naglašava važnost vjerovanja u sebe i nikad ne odustaje od svojih snova. Maštati je u redu.

