'Superstar' stiže na male ekrane! RTL donosi najraskošniju televizijsku zabavu ove jeseni

Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković stižu na ekrane i donose najveći RTL-ov projekt sezone. Na glazbenom spektaklu radi više od sto ljudi, a u fokusu raskošnog showa su talentirani kandidati među kojima se krije i 'Superstar' koji će, uz priliku da ostvari svoje glazbene snove, osvojiti i nagradu od 50 tisuća eura! Članovi žirija itekako su svjesni odgovornosti i važnosti uloge koja im je pripala, ali i vrhunske zabave koja ih čeka.

"Velika je odgovornost pristupiti ovakvom tipu showa, no kada vidiš kasnije da sav trud ima smisla i da utječe na nečiji život i karijeru, onda je to veliki užitak i zadovoljstvo", ističe član žirija 'Superstara' Tonči Huljić. Ovaj veliki glazbenik, producent i tekstopisac zna tajnu koja stoji iza najvećih imena domaće zabavne i pop glazbe. Nepogrešivo vidi zvjezdani potencijal i već jako dobro zna što traži u kandidatima 'Superstara'.

"Tražim i dalje ono nešto. Puno ljudi lijepo pjeva, ali treba imati ono nešto što će garantirati dugotrajnu karijeru. To je ono što se traži. Rekao bih da tražimo nekoga tko će se afirmirati kao normalan i kreativan kandidat. Ne smije, doduše, biti ni previše normalan jer onda ne može biti ekscentričan. Pjevanje se može popraviti, ali s karizmom se rodiš. To treba primijetiti. Pokušavam naći nešto normalno sa zrnom ekscentričnosti", zaključio je Tonči Huljić.

Huljićevo impozantno iskustvo sjajno se nadopunjuje s mladenačkom energijom Nike Turković. Predstavnica nove, urbane domaće glazbene scene jako je uzbuđena što se vraća 'u klupe' sa ostatkom žirija. "Mislim da je 'Superstar' nešto što apsolutno trebamo na sceni, treba mladim ljudima, ali i ljudima koji i ne znaju možda koliko su dobri. Čak i onima koji znaju da su sjajni, ali se bore za svoje mjesto pod zvijezdama. Show kreće uskoro i mogu reći da gledatelje čeka puno smijeha, dobre zabave i otkrivana prekrasnih talenata", otkriva zagrebačka glazbenica.

Nika želi nove, drugačije i samozatajne kandidate koje hrvatska scena dosad nije imala prilike čuti. "To mi je najljepši dio cijelog showa. Za mene je 'Superstar' upravo to - nešto novo, svježe, emotivno. Tijekom ovog divnog putovanja shvatila sam da je to najvažnije, da uz interpretaciju nešto osjetim, da se dogodi nešto što će me odnijeti u neke nove dimenzije", zaključila je Turković.

'Superstar' od 23. rujna u 20.15 sati na RTL donosi najbolju televizijsku zabavu, a cijele emisije moći ćeš gledati i na Voyo.

