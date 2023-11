'Superstar' napustile dvije djevojke, iduće subote doznajemo tko ide u finale

Ivan Vidović Eyevan idu u polufinale 'Superstara'! Anatalia Filimone Kević Zandamela i Lana Mandarić napustile su show. Lana je najavila nastavak svoje glazbene karijere, a Anatalia se prisjetila početka u 'Superstaru'. "Ponovila bih ovo iskustvo još sto puta", poručila je djevojka iz Drniša.

Upravo je Lana Mandarić otvorila drugu emisiju 'Superstara' uživo. "Emocije su me na prvom nastupu pojele, ali uspjela sam", izjavila je i otkrila da je napisala pjesmu posvećenu Superstaru. U drugoj epizodi 'Superstara' uživo izvela je kultni hit Dine Dvornika - 'Ti si mi u mislima'. "Nikada me ne vara prvi dojam, daleko si dogurala i znaš što ćeš poslije! Bravo, bravo", komentirao je Filip Miletić nakon nastupa. Severini je Lana otkrila da je sama birala pjesmu, a komplimenti nisu izostali.

Foto: RTL

"Želim ti sreću, mislim da si fantastična", zaključila je Severina. "Bilo je jako zabavno i drugačije. Mislim da je ovo novi sloj tebe, odlično si savladala sve, pokazuješ da vladaš svakim izazovom. Intuicija ne vara, pokazala si da si tu s razlogom", dodala je Nika. "Neosporno imaš ambiciju i veliku želju i tako to treba biti. Ovdje me malo zbunilo, nije kritika, slušao sam najavni prilog u kojem si pjevušila novu pjesmu, to je nova boja vokala. Jesi prehlađena, bila si mi malo nazalna? Pratimo te, slušamo i ništa nam ne može promaknuti", zaključio je, pak, Tonči.

Uslijedio je nastup Dine Miklaužića! Nakon energične rokerske izvedbe u prvoj epizodi uživo, za drugu emisiju 'Superstara' Dino je pokazao emotivnu stranu pa je izveo 'Što to bješe ljubav' Olivera Dragojevića. "Dino, ti si moj favorit od samog početka. Zašto voliš ovu pjesmu?", pitala je Severina talentiranog kandidata. "Ovo je fantastično, mislim da bi Oliver bio sretan. Ovo je jedna od mojih najdražih pjesama naših", zaključila je Severina. "To se tako radi. Prekrasno, prekrasno", dodala je Nika Turković. "Ti znaš pjevati. Prvi put sam u ovoj pjesmi kod tebe čuo tragove dječaka, što prije nisam tako doživljavao", komentirao je Tonči. "Jedva sam te čekao, nepretenciozan si, dubok u emociji, dekodiraš pjesmu, razumiješ najdublju emociju u svakom smislu te riječi. S tehničke strane si profesionalan. Ne smijem reći da si moj favorit, ali stvarno si eklatantan primjer da godine u glazbi ne znače ništa", zaključio je Filip.

Vanessa Kralj nastupila je treća, a izvela je hit 'Valerie' Amy Winehouse. "Baš si pjevala i izgledala kao djevojčica. Intonacija, vokal - sve je na svom mjestu. Dobro si se nosila i sve odradila, sve pohvale", komentirao je Tonči Vanessin nastup. "Mislimo da si divna i super, bravo", dodao je Filip. "Mislim da si imala najširi spektar žanrova, šablona u koje si stavila sebe i to je jako hrabro. Većina ljudi se opredijelila nešto što im je većinski forte, a ti si imala najviše toga", komentirala je Nika. "Svi izvrsno pjevate, zato i jeste tu. Drago mi je što si ovu pjesmu izabrala. Super si", zaključila je Severina.

Anatalia Filimone Kević Zandamela oduševila je žiri pjesmom 'Read All About It' Emeli Sandé. Severina joj je poručila da je čitav paket, a Filip je pohvalio i njezin odgoj. "Samo glup čovjek je siguran u sebe, skroz je ok da se preispituješ, svatko od nas to radi. Predivno pjevaš, imaš samo 18 godina! Ovaj show se zove 'Superstar' i pristaje ti to ime, imaš taj potencijal". "Još dok vas je sto bilo, kolegama sam rekao da sam tebe i Vanessu izdvojio kao djevojke koje emitiraju jednaku energiju - pozitivu. Dobrodošla u svijet glazbe", zaključio je Tonči. "Najbolje dosad", zaključila je Nika o Anataliji.

Petar Šegedin ovoga puta predstavio se žiriju u nešto drugačijem izdanju - singlu '92' Petra Graše. Brža izvedba Petru je dobro sjela, iako je prvi put u životu morao naučiti koreografiju. "Najveća vrijednost nastupa i izbora pjesme je to što si nas nasmijao, ne možemo te doživjeti takvog. Počeo si nesigurno, kako si išao prema kraju, stvari su se popravljale, ali vidi se da se ne osjećaš najugodnije u pokretu i i kožnoj jakni. Ti si nešto drugo", komentirao je Huljić. "Sve što kažeš je toliko šarmantno, a kamoli kad zapjevaš. Nemoguć si! Sve ti stoji, i taj stajling koji ti ne stoji, ti stoji. Bravo majstore", nadovezao se Filip. "Slažem se s Tončijem, bez obzira na to, bio si dobar", poručila je Nika. "Super ti stoji jakna. Budući da si Petar, a ovo je pjesma, mislim da si puno bolji plesač od njega", zaključila je Severina.

Foto: RTL

Zadranin Ivan Vidović-Eyevan izašao je u drugoj epizodi 'Superstara' uživo iz svoje zone komfora. Izveo je 'As It Was' Harryja Stylesa. "Jako dobar izbor pjesme, mislim da je Harry Styles dobar izbor baš za tebe. Lijepo ti je leglo, nisi me zbunio", poručila je Ivanu Nika. "Ovo je jako teška pjesma i ima intervala koji su visoki, osim toga si plesao, sve si izveo kako treba. Savršeno. Konstantno si dobar, držiš konstantu, super izbor pjesme", dodala je Severina. "Možemo pričati kurtoazno ili da budem iskren? Pjesma je bila svjetski hit, da si je ti otpjevao, ne bi bila ni domaći hit. Baš sam se pitao što ti se dogodilo", drugačije je razmišljanje iznio Tonči.

Andrea Jelonjić izvela je hit 'Livin’ on a Prayer' Bon Jovija. "Ispala si inteligentna, izbor pjesme je pola posla. Odabrala si pjesmu u aranžmanu koji ti leži, stavila si svoj potpis, jako si to lijepo izvela", komentirao je Filip. "Bila si bolja nego prošli put, ali smatram da je ovo prezahtjevna pjesma za tebe, bez obzira na to što si je adaptirala, i dalje je to prezahtjevno", dodao je Tonči. "Meni se ne čini da je izbor pjesme dobar. Ova pjesma traži da to bude puno jače", zaključila je Severina. Pohvale je Andrei uputila Nika Turković, kojoj se izvedba svidjela.

Pjesmu 'Ima smisla' Nike Turković izvela je kandidatkinja Mia Ribić i članicu žirija dirnula do suza. "Ovako izgleda borac. Ova pjesma je genijalna, fenomenalna, emotivna i bolje nisi mogla izabrati. Super mi je kako se razvijate u showu kao ljudi i to se preslikava. Tebi bravo, sve što radiš, radiš 200 posto i kad je teško", poručio je Filip Miji nakon nastupa. "Pjesma ti savršeno odgovara, želim čestitati Niki, što više ovakvih mladih glazbenica, bilo bi nam bolje", dodala je Severina. "Hvala ti, otpjevala si to emotivnije od mene. Prekrasno si otpjevala", emotivna je bila Nika. "Slušao sam te na probi, žao mi je što to nije slušala publika, ovdje se osjetio mali grč. Najbolja si bila na kraju, komplimenti autorici, komplimenti tebi", zaključio je Tonči.

Foto: RTL

'Ja sam budućnost' grupe Majke izveo je Toni Peruško. "Obožavam Baru, to je primjerak vrste koja je autohtona i koja živi to što pjeva. Nisi mi pobijedio Baru, a to je nemoguće pa ćemo to ostaviti sa strane. Pokidao si se da nam doneseš to ludilo, teško je to komparirati, u problemu sam", komentirao je Tonči. "Ne možeš Baru pobijediti. Sigurno si neki daljnji rođak Nikole Tesle, neka struja je u tebi. Bravo za energiju, ti si zabavljač i netko tko zaokuplja pozornost", dodao je Filip. "Svaki put si jako točan i otpjevaš sve, meni je to genijalno", komentirala je Nika.

Posljednji nastup večeri izvela je Hana Ivković, koja je otpjevala pjesmu 'Deo prošlosti' Marije Šerifović. "Isto kao i tvoja kolegica iz Drniša, ovdje se tuku Drniš i Sinj. Držiš konstantu u pjevanju, to što si najmlađa ne umanjuje tu 'diva' pojavu. Sve si zaokružila, fantastično, hvala ti", komentirala je Hanu Severina. "Obožavateljica sam od tvoje prve audicije. Kao što sam ti i rekla, imala si najneobičniji put u ovom showu, ali ti si svaki put došla i pojavila se kao da nemaš problema ni s čim i vladaš sa svime. Ovo mi je bio omiljeni tvoj nastup", dodala je Nika. "Ljudi te vole jer pokazuješ emociju, o pjevanju neću ni pričati. Ako pobijediš, 200 posto je opravdano, stojim i dalje pri komentaru: 'Od Nirvane do Silvane", nadovezao se Filip, a Tonči je sve zaključio rekavši: "Hana, ti si sve. Ti si ona koja preživljava, pobjednik, borac, a imaš lice anđela! Sve to sa 17 godina, s jednakom vjerodostojnošću, nevjerojatno".

Tko ide u finale 'Superstara' - doznajte već iduće subote od 20.15 sati na RTL-u.