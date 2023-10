'Superstar': Bruno Barišić ima 16 godina i velike snove - želi napuniti Poljud

Bruno Barišić pred žirijem "Superstara" otpjevao je pjesme "Još sanjam da smo zajedno" od Toše Proeskog i "Thinking Out Loud" od Eda Sheerana. Prva pjesma koju je otpjevao, "Još sanjam da smo zajedno", bila je pravo iznenađenje za glazbenog veterana Tončija Huljića. Bio je pozitivno iznenađen i poželio je čuti i drugu pjesmu. Naglasio je kako žiri želi da "mladi ljudi pokažu emocije kroz svoje pjesme jer se upravo toga boje."

U intervju za RTL.hr mladi Bruno Barišić objasnio je da želi "prenijeti emociju na druge ljude pjevanjem i dok god to bude uspijevao, vrlo rado bih se bavio ovim poslom, a kad to prestane, prestaje i moje pjevanje". No, ovaj 16-godišnjak ima veliki snove - želi napuniti Poljud, a prva stepenica prema tome svakako je stručni žiri "Superstara" pred kojim će se opet pojaviti.

Show 'Superstar' gledajte na RTL-u i platformi Voyo!