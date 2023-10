Prva na redu bila je 18-godišnja Franka Blagus koja je bez ikakve treme došetala pred žiri, ispričala im dva vica te ih odmah oduševila smislom za humor. Franka je izvela hit Doris Dragović 'Marija Magdalena', što je posebno zaintrigiralo Tončija.

''Koji ti stav imaš. Promašila si takmičenje, tebi treba stand up, ti si nemogući talenat'', komentirao je Filip, no ipak je rekao NE.

''Ja ti dajem DA pa gdje god to završilo'', zaključila je Nika, a složila se i Severina.

''Tebi je jasno da je ovo bilo kao da je malo dijete od tri godine išlo pjevati, a ne netko tko je završio glazbenu školu. Vidi ovako, dala si mi alibi za DA. Ti imaš ono nešto u sebi'', rekao je Tonči i objasnio kako je upravo ta samouvjerenost kod njega ovaj put presudila, jer to je falilo mnogim drugima koji su možda pjevali bolje.

Marko Vidović (32) iz Osijeka bavi se kickboxom. Prijavio se kako bi vidio svoj glazbeni napredak, a izveo je svoju skladbu koju je napisao u čast Oliveru Dragojeviću.

''Imaš lijep glas, ali pjevanje nije za ovu emisiju'', priznao je Tonči, dok je Nika dodala kako su je posebno zasmetale greške u intonaciji. Marko je dobio jednoglasno NE od svih članova žirija.

''Malo sam razočaran, ali što je, tu je'', priznao je tužno.

Iduća je na redu već bila 28-godišnja Erika Crnković, također iz Osijeka, koja se trenutno bavi uređivanjem pasa. Erika je u studio ušla sa ekscentričnim sunčanim naočalama i odmah zainteresirala žiri. Izvela je pjesmu Sama Smitha 'Burnin'.

''Krivi izbor pjesme, nisi nam dala da vidimo što sve možeš'', bio je mišljenja Tonči, dok su ga Nika i Filip odmah demantirali.

Erika je ipak izvela i a capella verziju 'Skitnice' Jasne Zlokić, nakon koje je Nika Eriki priznala kako je pomalo ljubomorna na njezin glas i pohvalila je kako njime barata.

''Glas obložen finom, mekom patinom. Hvala ti što si došla!'' poručila je Severina, a svi su je nagradili prolazom.

Iz Zagreba stiže 22-godišnji Viktor Habazin, student na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, koji igra i mali nogomet. Viktor nakon smrti majke živi sam s ocem, a u životu mu je najvažniji njegov mali krug najdražih ljudi. Viktor je izveo hit Majki 'Mene ne zanima', a Filip je pohvalio njegovu autentičnost.

''Tvoj karakter, nonšalantnost, a zapravo šarmantnost – to ti je sve veliki plus'', nagradila ga je pohvalama Nika.

''Ti nisi pjevač još uvijek... Ali možeš li – o, da, možeš'', i Tonči je dao svoj sud.

''Svi su nekad bili amateri, ali nisu imali ono što ti imaš – neku naivnost u pjevanju koja kupuje'', zaključila je sa smiješkom i Severina, a zatim su baš svi glasali za Viktorov prolaz.

Jana Senković stiže iz Dugopolja, ima 20 godina te je velika ljubiteljica životinja.

''Želim se baviti muzikom i vjerujem da je to moj put'', poručila je prije ulaska u studio, ''Odlučila sam iskoristiti priliku, zašto ne probati!''

Jana se odlučila predstavitI Severininom pjesmom 'Grad bez ljudi'. ''Joj, trema ju je ubila'', komentirala je Severina na kraju izvedbe , dok je Nika priznala kako je bila izvan ritma i intonacije kroz cijelu pjesmu.

''Tresem se, ne znam zašto'', priznala je Jana.

Tonči je prepoznao razumijevanje pjesme i dobru ekspresiju, no kazao je kako još puno mora raditi na svom glasu.

''Mislim da to nije baš pjesma za tebe'', zaključila je Severina i dala joj NE, baš kao i Nika i Filip. Tonči joj je dao DA, samo kao poticaj da ne odustaje od glazbe.

Davor Knežević (32) iz Subotice istaknuo je kako mu je trema najgori neprijatelj, no ipak je odlučio pokazati sve što zna. Žiri je oduševio izborom prve pjesme koju je najavio – 'Sex on fire' grupe Kings of Leon.

Oduševljenje nije splasnulo ni nakon izvedbe koju je žiri nagradio aplauzom i skandiranjem.

''Ti pjevaš izuzetno'', pohvalila je Nika.

''Očigledno imaš problem sa samopouzdanjem, no nemoj da te to paralizira'', savjetovao mu je Filip.

Davor je izveo i Čolinu 'Ti možeš sve' i opet ih kupio glasom i emocijom.

''Veliko da'', jednoglasno su poručili članovi žirija.

U show je stigla i Beograđanka, Aleksandra Dimitrijević (25), grafičarka po struci koja trenutno radi u kasinu. Samohrana je majka te ima kćer od 8 godina, a priznala je i kako ju je glazba kroz život spašavala u teškim trenucima. Sve je zaintrigirala svojim šarenim modnim odabirom i neobičnim čizmama sa plišanim medvjedićima.

''Moj tata kaže da ja zavijam i da ne znam pjevati'', poručila je uz osmijeh, a onda izvela Tifinu 'Duge kiše jesenje'.

''Zabavna si, drugačija si, ali mislim da glazba nije ono čime se ti trebaš baviti'', kazao je Filip, a složili su se i ostali te joj priopćili kako ne ide dalje.

''Ovo je prvi put da sam čula tako loše komentare, ali ja ću ih razočarati i reći im da ću nastaviti dalje.

Ovo nije bio moj brod, ali ću se ukrcati na neki'', poručila je Aleksandra.

Anatalia Filimone Kević Zandamela (17) priznala je da joj je san pjevati u nekom realityju, a u slobodno vrijeme bavi se društvenim mrežama i snima za TikTok, na kojem ima 87 tisuća pratitelja! Anataliji je tata iz Mozambika, dok je mama Hrvatica.

Ova je tinejdžerica iz Drniša s ogromnom tremom ušla k žiriju. ''Mi smo tu zbog tebe! Treba li ti držati ruku?'' podršku joj je odmah dala Severina, koja ju je i zagrlila.

Anatalia je za svoju prvu izvela 'The Greatest Love of All' dive Whitney Houston.

''Sva sreća pa sam uspio sakriti suze'', priznao je Tonči pokazavši na svoje sunčane naočale.

''Ja ne mogu sakriti suze, ja sam sretna što sam u ovom showu zbog toga što sam vidjela neke divne ljude, ali ti si jedan predivan dijamant. Hvala ti što si došla ovdje, što si me vratila u neko djetinjstvo'', rekla je Severina kroz suze.

''Trema ne može ubiti glazbu u tebi'', zaključio je Tonči, a svi su jedna dočekali viknuti jedno veliko 'DA'.

Antun Kovačić (25) iz Karlovca radi u hitnom prijemu, a u slobodno vrijeme voli se družiti s prijateljima i pjevati.

''Ovdje sam se došao zabaviti, no glavna nagrada ne bi škodila, bar bih lijepo zatvorio kredit'', poručio je.

Izveo je skladbu 'Baš ti lijepo stoje suze' Harija Mata Harija, a zatim i 'Prolazi sve' Jimmyja Stanića.

''Samo da imaš sreće da nije Hari ispred i da te dočeka poslije ovog izvođenja'', oštar je bio Filip.

Nika je pohvalila izvedbu šansone i vibrato, a s njom se ipak složio i Filip.

''Taj stav nije baš stav superstara, ali si stvarno super tip'', rekla je Severina i kazala NE, a priključili su joj se i Filip i Tonči.

18-godišnji Petar Šegedin stiže s Korčule, iz Žrnova, trenutno radi u restoranu, no na prvom mu je mjestu glazba, a pjeva i u klapi.

''Tata ima veliku ulogu u mom životu, potiče me na sve i napisao mi je skoro sve pjesme. Ja sam napisao svoje dvije. Ove godine će izaći moja druga nova pjesma koju sam napisao i napravio glazbu i aranžman'', najavio je.

Petar je izveo 'Jedina' Toše Proeskog i oduševio sve, a Severina i Filip čak su i zaplesali.

''Dame i gospodo, Petar Šegedin iz Žrnova. Nemam pojma gdje je to, ali znam gdje će ovaj momak završiti vrlo brzo – završit će u Mande Badessi'', najavio je Tonči.

''Petre, ti možeš otići dalje od Madre Badesse. Ti možeš biti kao Marko Polo s Korčule i ti možeš otići u 'bili svit' da proneseš s pjesmu s Korčule, i ja ti to želim'', Severina ga je pohvalila, a zatim je dobio četiri ogromna DA.

Iz Zagreba dolazi 17-godišnja Lora Simikić kojoj je velika ljubav, uz glazbu, i kazalište, a pleše i na svili. Najveća podrška i glazbeni uzor joj je tata koji se dugo godina bavi glazbom, a bio je i član prvog hrvatskog boy benda Sunset Crew.

'Respect' Arethe Franklin bio je njezin izbor za prvu pjesmu, a žiri je ostavila bez teksta.

''Djevojčice draga i pretalentirana! Ti si meni totalno otkriće! Ja sam ostao bez teksta prvi put u ovom showu'', priznao je Filip.

''Ja bih odmah glasala jer tu se nema što reći – jedno veliko DA'', poručila je Severina, a složili su se i svi ostali.

Iz Slavonskog Broda dolazi Tea Stojanac (28), koja je priznala da od malena pjeva.

''Trebalo mi je malo vremena da i ja dobijem to samopouzdanje'', poručila je žiriju.

Tea je zapjevala hit Tracy Chapman 'Give Me One Reason', a Tonči je u jednom trenutku stopirao glazbu.

''Prekinuo sam jer ničim nas dalje više nisi mogla iznenaditi'', poručio je Tonči pa je zamolio da otpjeva i drugu pripremljenu pjesmu, 'Đurđevdan' Bijelog Dugmeta.

''Tvoje pjevanje je za kulturno-umjetničko društvo, ali ne profesionalno'', nastavio je Tonči i nakon ove izvedbe.

''Imaš divan blues u sebi, ali ovo ostalo je na amaterskom nivou'', dodao je Filip.

Zagrepčanin David Balint (23) studira rani predškolski odgoj, a u slobodno vrijeme bavi se sportom, ali glazbom te svira gitaru i pjeva na ulici.

David je odlučio izvesti akustičnu verziju megahita 'We found love' Rihanne i Calvina Harrisa.

''Jako dobra boja vokala, obećavajuće'', priznao je Tonči, a Nika je rekla da jedva čeka čuti što još može i zna. David je zaslužio četiri DA.

David Rabar ima 22 godine i trenutno radi kao animator u jednom hotelu u Austriji, no u budućnosti se vidi na glazbenoj sceni.

David je odlučio izvesti pjesmu 'Unholy' Sama Smitha, no razočarao je žiri.

''Halo, policija, čini se da su sve točne note pobjegle van. Ako ih možete vratiti natrag'', zezao ga je Tonči, dok su mu se suprotstavile Nika i Severina: ''Nije istina''.

''Imaš jedan fini glas. Pokušaj malo vježbati pa možda idući put da dođeš'', ipak je zaključio Tonči.

''To nije bilo to, baš si se izgubio... Vjerojatno zbog treme'', Severina se složila, a David je napustio studio uz četiri NE.

Pred žiri je stigla i nasmijana Andrea Jelonjić (27) iz Zagreba, koja se nekoliko posljednjih godina intenzivno bavi pjevanjem, a svira i gitaru.

Amy Winehouse i njezina 'You Know I'm No Good' bila je Andrein izbor.

''Bravo, ljepotice! Toliko si predivna, toliko predivno pjevaš! Imaš taj puknuti vokal u koji sam se odmah zaljubila'', Severina je nizala komplimente.

''Ti si gotov paket, izgled, ponašanje, micanje, gibanje, pjevanje, ti se možeš ozbiljno baviti ovim poslom'', i Tonči je potvrdio.

''Ja sam fan, ja sam DA'', kazala je Nika, a Andrea je jednoglasno prošla dalje.

A treću audicijsku emisiju zatvorio je osebujni David Amaro (30), koji iza sebe već ima pokušaj glazbene karijere.

''Mislim da je došao trenutak u mom životu i da je vrijeme da se dogodi nešto veće. Srce mi kaže da postoji više nego što sad imam'', poručio je.

David je otpjevao 'Lejlu' Harija Mata Harija i zaslužio ovacije. ''Nema se tu što puno pričati. Poseban glas, ekspresija, emocija, pokret, izgled. Dođi, evo ti'', kazao je Tonči i odmah pružio diplomu uz odobravanje ostalih.

''Mislim da je ovo bio najkompletniji performans do sada. Dao si nam, uzeo, opet vratio, pokazao što znaš, užasno emotivno. Baš je fantastično dobro'', dodala je i Nika.

''Baš si me oduševio'', zaključila je i Severina.

Nova epizoda 'Superstara' na rasporedu je već sljedeće subote od 20.15 sati na RTL-u.