Gledatelji će u subotu, 23. rujna, u 20.15 sati moći uživati u vrhunskoj RTL-ovoj glazbenoj poslastici i raskošnom televizijskom spektaklu "Superstar" kojeg ćete moći pratiti i na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama!

"Jako sam uzbuđena od samog početka prihvaćanja ovog projekta i kada sam vidjela o čemu se radi, mislim da je to nešto na što sam osobno jako spremna u ovom stadiju karijere. Također, SuperStar je definitivno potreban na sceni - što mladim ljudima, što ljudima koji i ne znaju koliko su dobri i mislim da im je to jako lijep push, ali i onima koji su jako svjesni, ali se bore za svoje mjesto pod zvijezdom tako da mislim da će ovaj show donijeti nešto svježe i svi članovi žirija i sudionici su jednako uzbuđeni", rekla je Nika Turković za RTL.hr.

Još je manje od 10 dana ostalo do početka showa, odnosno do subote 23. rujna kada ćemo napokon dobiti priliku i vidjeti kandidate koji će svojim talentom pokušati osvojiti žiri kojeg čine Severina, Tonči Huljić, Nika Turković i Filip Miletić.

Kako će prepoznati "SuperStara" nedavno je otkrio i jedan od najvećih hitmejker na našim prostorima Tonči Huljić. Siguran je da ne moraš biti savršen pjevač da bi poslije bio zvijezda.

"To je jedna ukupnost koja se dogodi. Ja sam sebe pozicionirao u ovom žiriju na način da sam tu da me nešto iznenadi. Ako me nešto iznenadi, onda ću reći: 'Ovo ima smisla'. Neki pjevaju bolje, neki osrednje, neki lošije, neki fenomenalno, ali imaš ljudi koji pjevaju fenomenalno, a vidiš da ne može biti zvijezda. Isto tako, netko tko nije baš neki pjevač, ali zrači, izbija, ide prema van, ima krvi u sebi, hoće se boriti", rekao je nedavno Tonči.

Njegov kolega glazbeni producent i hitmejker Filip Miletić slaže se s Huljićem.

"Svatko se može baviti glazbom na ovaj ili onaj način, ali da bi bio superstar, tu ima dosta segmenata koji se trebaju poklopiti, prvenstveno za to kažemo x faktor. Mi smo ovdje kao žiri da prepoznamo taj x faktor i naravno da ja recimo kao producent da skrenem pažnju kroz show što treba gurati u prvi plan, a koje mane treba sakriti. Tako da superstar kao superstar nije samo pjevanje već izgled, ponašanje, da ustaneš ujutro kao superstar, da legneš, ne samo pred kamerom. To ti je način života", istaknuo je Filip.

S druge strane, Nika Turković je otkrila kako ona preferira samozatajne kandidate.

"To mi je najljepši dio cijelog šoua. Za mene je 'Superstar' upravo to - nešto novo, svježe, emotivno", rekla je Nika.

A tko je osvojio žiri, a tko baš i ne gledatelji će moći provjeriti u RTL-ovoj glazbenoj poslastici i raskošnom televizijskom spektaklu "Superstar" od 23. rujna u 20 i 15, a show ćete moći pratiti i na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama!