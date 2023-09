Arijana je u 'Superstar' prijavila supruga i definitivno nije pogriješila

"Supruga i ja smo policajci. Volim taj posao, sam ga birao, no volio bih postati glazbenik. Nakon što me supruga prijavila, dobio sam veliku podršku obitelji i mog društva. Imam mali krug velikih ljudi i baš sam sretan", otkrio je mladi policajac.

Zapjevao je hit Dina Merlina - 'Da je tuga snijeg', a nakon njegove izvedbe oduševljenju nije bilo kraja. "Hvala ti Arijane, ovo je bila emocija... Baš ti hvala", pohvalila je mladića Severina. "Poslije ove večeri, u svojoj stanici si zvijezda", dodao je u šali Filip. "Ovo je bilo top, veliko da", zaključila je Nika. Arijan je dobio četiri 'DA' te ponosno nastavlja natjecanje! "Mislim da je žena sad najponosnija! Idemo feštati"!

Arijan je za RTL.hr otkrio dojmove o svom nastupu. "Audicija je prošla fenomenalno. Prošao sam, dobio sam četiri 'da' što je wow i jako, jako sam zadovoljan. Bili su oduševljeni, i ja sam oduševljen njima koliko su oni sa mnom, tako da super. Rekli su mi da sam pun emocija što i jesam i to mi je drago što su prepoznali. Drago mi je što je to prešlo na njih. Nadam se da će to prijeći na publiku danas - sutra", ispričao je Arijan.

