Anatolia je uspjela rasplakati Severinu i Tončija

Kandidatkinja showa 'Superstar' Anatalia Filimone jedna je od onih glazbenica koja itekako obećava. Ova mlada dama iz Drniša uspjela je rasplakati Severinu i Tončija, a prije nastupa se toliko tresla da žiri nije znao što očekivati. Srećom, sve je prošlo odlično i Anatalia odlazi u recall. Otjepvala je pjesmu Whitney Houston - The greatest love of all.

"Volim emotivne pjesme i kada sam tražila što bih pjevala, ta mi se pjesma baš svidjela. Odabrala sam nju, rekla je i dodala: "Bilo je jako stresno. Nisam mislila da će me uhvatiti tolika trema, ali preživjela sam".

Imala je i dvojbe oko žirija...

"Pitala sam se hoću li pogriješiti, što ako im se ne svidim", naglasila je.

Posebno je oduševljena Severinom.

"Jako je emotivna, baš mi je draga, slušam je odmalena. Odmah je ponudila da me zagrli kada je shvatila da imam veliku tremu. Baš mi je drago", rekla je.

Od showa, priznaje, nema velika očekivanja: "Nadam se da ćemo se svi zabaviti. Ekipa mi je super, žiri je fantastičan".

