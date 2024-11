'Superstar: Hoće li večeras netko osvojiti posljednju platinastu kartu?

Danas od 20.15 na male ekrane stiže nova, pretposljednja audicijska epizoda glazbenog spektakla 'Superstar', u kojoj će se natjecatelji pokušati izboriti za nastavak natjecanja, ali i jedinu preostalu platinastu kartu!

Među kandidatima koji će večeras pjevati za žiri je i Rozi Etel Jantoš, kćer popularne pjevačice Elle. Šesnaestogodišnjakinja priznaje kako je sklona tremi i ponekad joj nedostaje samopouzdanja, a sve strahove i nesigurnosti probat će pobijediti tijekom svoje izvedbe popularne pjesme 'Javi trebaš li me'.

Pjesmu 'Runnin' Naught Boya i Beyonce žiriju će otpjevati Filip Karan, stažist u Europskom parlamentu, koji priznaje kako bi po potrebi napustio političku karijeru zbog svoje najveće i prve ljubavi - glazbe!

Pred žiri će stati i Dean Tatić iz Banja Luke, koji radi u staračkom domu, u slobodno vrijeme piše i stvara vlastitu glazbu, kao i mlada mama i kantautorica Nikolina Skender koja će na audiciju stići s pjevačke gaže.

Foto: RTL

Hanan Veldić završio je operno pjevanje u glazbenoj školi te će se žiriju predstaviti sad već kultnom pjesmom 'Video Games' Lane Del Rey. Tu je i petnaestogodišnja Riječanka Ema Bubić, koju je u show prijavio tata. Ema, kako kaže, preferira izvoditi strane i depresivne pjesme, a žiri će pokušati oboriti s nogu pjesmom Billie Eilish 'What Was I Made For'.

Foto: RTL

„Dobro došao u svijet muzike“, reći će Tonči jednom od kandidata, a Filipa će posebno impresionirati drugi: „Samo ću vam nešto reći - on jako, jako, jako dobro pjeva, a uz to ima toliko autentičan vocal, ima isproduciran vokal.” Taj će mladi kandidat oduševiti i Niku koja će mu reći da se kvalitete koje on ima ne mogu ni naučiti, ni kupiti, ni razviti već se s njima rađa.

Neće ni ova epizoda proći bez nekih i manje lijepih komentara pa će tako Filip jednom kandidatu priznati: “Mi smo očekivali eksploziju, a ovo je bila implozija.”

Hoće li danas netko Niku toliko impresionirati da napokon dodijeli svoju platinastu kartu - ne propustite u novoj epizodi 'Superstara' od 20.15 na RTL-u! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.