Sljedeći tjedan na platformi Voyo mladi MMA borci još jednom će odmjeriti snage u jedinstvenom reality showu 'Fight of Nations™: Put do pobjede'; urnebesna komedija 'Maturantice' zabavit će tinejdžere, ali i odrasle, dok će atmosfera u showu 'Love island UK' doći do usijanja u finalnom tjednu!

Pretplatnici na platformi Voyo mogu pogledati novu epizodu borilačkog showa 'Fight of Nations™: Put do pobjede'. Reality show poput nijednog drugog, koji pokazuje drugo lice boraca koje gledatelji dosad nisu imali prilike vidjeti. Kako izgleda njihov život izvan kaveza i dvorane, kakve su njihove životne priče, motivacija, snovi, emotivni odnosi s najbližima, što ih pokreće i kako reagiraju na pobjede i poraze? 'Fight of Nations™: Put do pobjede' prati put osam mladih boraca, budućih nada ovog sporta. Dva tima, od kojih svaki ima po četiri borca, predvode i pripremaju dva slavna MMA velikana iz Hrvatske i Srbije - Filip 'Nitro' Pejić i Vaso 'Psiho' Bakočević, koji će se i sami prvi put sučeliti u ringu.

U četvrtoj epizodi timovi će se pripremati za nadolazeće mečeve, ali se susreti i s neočekivanim kulinarskim izazovom, a o pobjedi će odlučivati gost iznenađenja - Igor 'The Duke' Pokrajac, MMA poluteškaš, koji se borio u najslavnijoj svjetskoj organizaciji mješovitih borilačkih vještina - UFC-u. Pobjednici će osvojiti večeru u idiličnom dvorcu Gjalski, gdje im se pridružiti i drugi gost iznenađenja, gastro influencer i youtuber Debeli Sremac!

Za one željne dobre komedije, tu je film 'Maturantice'. Amy i Molly odlične su učenice pred kojima je nastavak obrazovanja na vrhunskim sveučilištima. Usred svoje maturalne zabave shvaćaju da se tijekom srednje škole nisu dovoljno provodile i, odlučne da ne zaostaju za svojim vršnjacima, djevojke kreću u misiju kako bi nadoknadile četiri godine zabave u samo jednoj noći. Od nezaboravnih partyja do spontanih avantura, one su spremne prekršiti svako pravilo koje su nekad poštovale. Dok sat otkucava, maturantice se upuštaju u niz šaljivih i ponekad katastrofalnih situacija u pokušaju da maksimalno iskoriste svaki trenutak. Njihova nevjerojatna noć puna je smijeha, drame i pravih životnih lekcija. U ovoj nezaboravnoj pustolovini, maturantice će otkriti što znači živjeti život punim plućima.

Ljubitelji reality showova moći će uživati u finalnom tjednu showa 'Love island UK'! U ovoj popularnoj emisiji samci iz cijelog Ujedinjenog Kraljevstva moraju funkcionirati kao parovi kako bi ostali u igri, što uključuje razna natjecanja, romantične spojeve i, naravno, puno drame. Svakodnevni dramatični obrati i formiranje novih parova čini 'Love Island UK' neodoljivim, a sve to posebno će doći do izražaja u završnici koja se bliži. Kako će se parovi snalaziti u samoj završnici showa i tko će odnijeti pobjedu pogledajte na platformi Voyo!

