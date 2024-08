Streaming platforma Voyo slavi prvi rođendan!

U svojoj prvoj godini, platforma Voyo privukla je mnogobrojne korisnike, a među njihovim favoritima bili su reality showovi 'Brak na prvu' i 'Hell's Kitchen' te dokumentarni serijal 'Dosje Jarak', čije sunove uzbudljive epizode na platformi mogli pogledati 24 sata prije njihovog emitiranja na televiziji! Među najgledanijim formatima svakako se ističu i prijenosi rukometnih utakmica te uzbudljivih borilačkih FNC evenata.

Voyo je jedna od sadržajno najbogatijih streaming platformi koja korisnicima nudi preko 10 000 sati sadržaja, a osim njih, pretplatnici mogu uživo pratiti i omiljene televzijske programe, gdje god se nalazili!

Live prijenosi sportskih događaja, među kojima se posebno ističu prijenosi spektakularnih MMA borilačkih događaja, jedna od glavnih okosnica platforme. Najrecentniji projekt u kojem mogu uživati svi ljubitelji borilačkih sportova, ali i reality showova, je jedinstveni 'Fight of Nations™: Put do pobjede' koji pokazuje drugo lice boraca koje gledatelji dosad nisu imali prilike vidjeti.

Foto: RTL

Uz to, tu su i najpopularniji svjetski reality showovi, među kojima se posebno ističu australska i američka inačica showa 'Brak na prvu', 'Otok iskušenja', kao i iznimno popularni 'Love island' te sve njegove inačice.

Za ljubitelje filmova, tu je i pregršt hit naslova – od klasika poput 'Četiri vjenčanja i sprovod' i 'Terminator' preko Oscarom nagrađene drame 'Parazit', urnebesne komedije 'Prevarantice', animirane zabave za cijelu obitelj 'Obitelj Addams' pa sve do uspješnice 'Dinastija Gucci', svatko može naći nešto baš po svom ukusu, bez obzira na žanr koji preferira!

Tijekom prethodne godine na platformi korisnici su mogli uživati i u vrhunskim serijama, od megapopularnih turskih poslastica preko europskih uspješnica do hvaljenih regionalnih uradaka.

Svakako vrijedi spomenuti najgledanije regionalne serije – kriminalističku uspješnicu 'Južni vetar' i autobiografsku dramu 'Toma', a uskoro stiže i treća sezona serije 'U klinču', u kojoj publika ima priliku gledati popularnog repera Voyagea u ulozi mladog borca Aljoše koji se pokušava snaći s izazova odrastanja suočavajući se s ovisnostima, strahovima, ljubavnim razočaranjima i društvenim pritiscima.

Foto: RTL

Obožavatelji europske produkcije ljeto mogu privesti kraju uživajući u talijanskoj poslastici 'Viola boje mora' ili otputovati u Italiju 1920-ih godina prošlog stoljeća u engleskoj uspješnici 'Hotel Portofino'.

Ljubitelji turskih sapunica na platformi Voyo pronaći će mnoge atraktivne naslove - sad već kultna serija '1001 noć', megapopularna 'Miriše na ljubav' i romantični 'Gospodin pogrešni' samo su neki od ponuđenih naslova, a uskoro stiže i nova turska uspješnica – romantična drama 'Netko drugi'!

Oni najmlađi također mogu uživati u sadržaju prilagođenom za njihov uzrast, kao što je 'Dnevnik Pauline P.', među najmlađima popularni 'Cocomelon' te filmovi o najslavnijoj lutki na svijetu 'Barbie'. Među junacima koji „stanuju“ na platformi su i neki legendarni likovi koji će mališane zabaviti, a one starije vratiti u prošlost. Od priča o Asterixu i Obelixu, do 'A je to!', 'Oggyja i žohara' i 'Pčelice Maje', neki od najpoznatijih crtanih likova svih vremena te njihove avanture dostupni su na jednom mjestu.

Foto: RTL

Zaseban dječji profil korisnicima omogućava sigurno gledanje isključivo dječjeg sadržaja unutar platforme. Ovdje oni najmlađi, i oni koji se tako osjećaju, mogu pronaći brojne sinkronizirane animirane serijale i filmove, obrazovni sadržaj te igrane filmove obiteljskog karaktera.

Ove jeseni gledatelji RTL-a moći će uživati u novoj RTL-ovoj seriji 'Sjene prošlosti', ali i novim sezonama showova 'Život na vagi', 'Ljubav je na selu', 'Večera za pet' te glazbenog spektakla 'Superstar'. Voyo pretplatnici moći će prije svih gledati najnovije epizode showova 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

O popularnosti platforme svjedoči i činjenica da je, tijekom svoje prve godine postojanja, Voyo postao druga najprepoznatljivija i najpoznatija streaming platforma u Hrvatskoj, a ako još niste, sada je prava prilika da ju isprobate!

Naime, povodom prvog rođendana platforme, Voyo slavi čitav vikend! Tijekom subote i nedjelje, 24. i 25. kolovoza, gledatelji RTL-a će skreniranjem QR koda na ekranu ili pak upisivanjem promo koda 'PROBAJVOYO' moći čak mjesec dana besplatno isprobati platformu!

Uživajte u omiljenim sadržajima na svim pametnim televizorima, bez reklama - samo na voyo.hr!