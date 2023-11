Pizza ili salata? Što tvoja omiljena hrana otkriva o tvojoj osobnosti

Da se ukusi razlikuju - o tome ne treba puno raspravljati. Jedni preferiraju slatko, drugima je slano na broju jedan. Neki radije biraju zdravo i na tanjuru najradije imaju voće i povrće, drugima je pak omiljen fast food.

Naši se jelovnici prilično razlikuju, ali postoji nekoliko jela ili namirnica koje imaju zaista brojne obožavatelje diljem svijeta, poput pizze ili čokolade. No, osim što otkriva imamo li zdrave navike i kakav nam je životni stil, naša omiljena hrana može reći i ponešto o našoj osobnosti:

Tjestenina

Obožavaš špagete, fusille, lasagne, raviole, pene i sve ostale vrste tjestenine - i to ne samo zato što su tako jednostavni za pripremu? Ljubitelji talijanske kuhinje imaju romantičnu stranu i uživaju večer provesti uz ljubavnu komediju ili toplu kupku sa svijećama. Osim toga, ako ti je pašta omiljeno jelo to otkriva da is vrlo empatična osoba koja uvijek zna kako ugoditi drugima. Tvoj partner je pravi srećković jer ti u svakom trenutku točno znaš što reći ili učiniti kako bi ga oraspoložila. Osoba si koja ne voli trošiti dragocjeno vrijeme na nepotrebne stvari jer znaš dobro iskoristiti svaku minutu i zaista uživati u životu.

Foto: Pexels

Odrezak

Ako ne možeš zamisliti obrok bez mesa, a osobito rado na tanjuru imaš odrezak, tvoj izbor ukazuje na to da si osoba sklona tradiciji. Uzemljena si i voliš svoju utabanu rutinu - a nisi ljubitelj promjena i isprobavanja novih stavi. Tvoji prijatelji znaju da se uvijek mogu osloniti o tebe. Iskrena si i kod tebe vrijedi ona 'što na umu, to na drumu' - ne promišljaš puno o onome što kažeš.

Foto: Pexels

Čokolada

Kockica čokolade je nešto bez čega ne možeš zamisliti dan? To itekako razumijemo, jer ova ukusna slastica koja dolazi u svim oblicima i varijantama, stvarno nam može popraviti raspoloženje u sekundi. Ako je čokolada ono što najviše voliš, to znači da si jednostavna, neposredna i vesela osoba. Svojim prijateljima rado daruješ poklončiće i uvijek ćeš im ponuditi uho za slušanje i rame za plakanje. Imaš veliko srce i otvorena si uma, a osim toga si prema svima ljubazna i prijateljski nastrojena. Zato te svi vole - baš kao i čokoladu.

Foto: Pexels

Pizza

Ako znaš napamet brojeve svih pizzerija u okolici i dostavljači te već poznaju po imenu jer redovito naručuješ pizze, to otkriva da si nekomplicirana i pomalo povučena osoba. Tvoja omiljena vrsta zabave jest udobno se smjestiti pred televizorom s prijateljima - i naravno, uz kutiju velike pizze. S druge strane, nisi lijena osoba koja po cijele dane sjedi na kauču - voliš sport pa slobodno vrijeme također provodiš i u teretani ili na bazenu.

Foto: Pexels

Grickalice

Čips, slani štapići i smokići nešto su što se uvijek može pronaći u tvojom kuhinjskom ormariću. Veliki si ljubitelj slanih grickalica i uvijek pri imaš jednu vrećicu nečeg hrskavog. Tvoja omiljena hrana otkriva da si znatiželjna osoba pustolovna duha. Voliš izazove i uspješna si u onom što radiš. Imaš visoke standarde i puno zahtijevaš od sebe, ali i od drugih ljudi.

Foto: Pexels

Meksička hrana

Ljudi koji vole začinjenu hranu, kao što su čili, tortille i burritosi uvijek su spremni preuzeti rizik. Ovo dokazuje i istraživanje državnog Sveučilišta u Pennsylvaniji. Prema rezultatima ovog istraživanja, osobe koje preferiraju jako začinjenu hranu češće se ponašaju rizično pa , na primjer, vole brzu vožnju ili kladionice. To su osobe koje uživaju u tome da ih se hvali i jako im je bitno pobijediti. Drugim riječima, traže intenzivne doživljaje i senzacije, kako u životu - tako i na tanjuru.

Foto: Pexels

Povrće i variva

Ako preferiraš zdravu hranu i najbolje se osjećaš kad jedeš povrće i variva - čestitamo! Ne samo da si su tvoje navike super zdrave, nego govore u prilog tome da si neovisna, zanimljiva i samopouzdana osoba. Živiš u trenutku i cijeniš život, voliš sebe i ljude oko sebe. Stabilna si i drugi te često traže savjet ili mišljenje. Ne podnosiš nepotrebnu dramu i iznad svega cijeniš svoj mir. Provodiš puno vremena na otvorenom, a rado i putuješ.

Foto: Pexels

Burger

Bez obzira je li u pitanju mesna ili vegetarijanska verzija, ako je tvoje jelo po izboru slasan burger to znači da si društvena i otvorena osoba. Tebe se rijetko može naći kod kuće, a osobito voliš izlaske i druženja. Uvijek si u pokretu i drugima si privlačna i interesantna - a prije svega zabavna.

