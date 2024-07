Platforma Voyo svojim pretplatnicima i ovaj tjedan donosi pregršt uzbudljivog sadržaja! Osim uživanja u novoj sezoni reality showa idealnog za ljeto 'Brak na prvu Australija', gledatelji mogu pratiti spletke i intrige u trećoj sezoni serije 'Tajne vinove loze', a tu je i potpuno jedinstven borilački reality show 'Fight of Nations™: Put do pobjede'!

Od sutra, 27. srpnja na platformu Voyo stiže jedinstveni reality koncept, novi borilački show 'Fight of Nations™: Put do pobjede', koji će gledateljima tijekom sedam epizoda ponuditi savršenu kombinaciju vrhunskih borbi, uzbudljivih izazova, ali i emotivnih trenutaka iz privatnog života mladih boraca. 'Fight of Nations™: Put do pobjede', novi reality show poput nijednog drugog, pokazat će drugo lice boraca koje gledatelji dosad nisu imali prilike vidjeti. Kako izgleda njihov život izvan kaveza i dvorane, kakve su njihove životne priče, motivacija, snovi, emotivni odnosi s najbližima, što ih pokreće i kako reagiraju na pobjede i poraze? 'Fight of Nations™: Put do pobjede' prati put osam mladih boraca, budućih nada ovog sporta. Dva tima, od kojih svaki ima po četiri borca, predvode i pripremaju dva slavna MMA velikana iz Hrvatske i Srbije - Filip 'Nitro' Pejić i Vaso 'Psiho' Bakočević, koji će se i sami prvi put sučeliti u ringu. I dok će bolji tim osvojiti izdašnu novčanu nagradu, samo jedan najuspješniji natjecatelj iz svakog tima otići će do kraja te u međusobnom obračunu potražiti slavu na ultimativnom testu spremnosti - na FNC događanju u pulskoj Areni, 7. rujna. Pobjednik će postati FNC profesionalac i potpisati vrijedan MMA ugovor.

Foto: RTL

A osim što će dijeliti borilački kavez i istu želju za pobjedom, dijelit će i živote! Smješteni u istoj kući, novi cimeri morat će zajedničkim snagama prevladavati prepreke, surađivati u neočekivanim, ne samo sportskim izazovima. A kada se uhvate ukoštac s testovima i zadacima, skupljajući bodove za konačni trijumf, shvatit će da su udarci koje tako stoički primaju tijekom borbi i pobjede koje tamo ostvaruju možda i najlakši dio posla koji ih čeka. Visoki ulozi, zavist, strast koja ih pokreće, natjecateljski duh i želja za revanšom, međuljudski odnosi u izolaciji i veliko suparništvo – sve će se to isprepletati tijekom izazova, treninga i zajedničkog suživota od 0 do 24! Mogu li oni uopće živjeti pod istim krovom nakon što su se sukobili u kavezu - doznajte od 27. srpnja na platformi Voyo!

Za ljubitelje klasičnih reality show formata Voyo je pripremio novu sezonu showa 'Brak na prvu Australija', koja predstavlja veći broj parova i veći pritisak nego ikada prije. U desetoj sezoni dvedeset samaca upustit će se u avanturu koja mijenja živote. "Brak na prvu Australija" donosi jedinstven eksperiment u kojem pojedinci, umorni od tradicionalnih metoda traženja ljubavi, pristaju na brak s potpunim strancem na temelju savjeta stručnjaka. Show istražuje mogućnost izgradnje trajne veze temeljene na znanstvenim i emocionalnim procjenama, umjesto na tradicionalnom upoznavanju. U ovom procesu sudionici prolaze kroz različite faze braka, od medenog mjeseca do suživota, dok se suočavaju s izazovima i uče o kompromisu, komunikaciji i dubokoj povezanosti. 'Brak na prvu Australija' ne samo da testira granice ljubavi i braka, već i pruža gledateljima uvid u složenu dinamiku odnosa, pokazujući kako se veze razvijaju pod neobičnim okolnostima. Dok neki parovi otkrivaju neočekivanu bliskost, drugi se suočavaju s preprekama koje dovode u pitanje njihovu kompatibilnost. 'Brak na prvu Australija' je više od reality showa; to je dubinska studija o ljubavi, povjerenju i spremnosti pojedinaca da se otvore nepoznatom, istražujući što zaista čini uspješan brak.

Foto: RTL

Treća sezona serije 'Tajne vinove loze' započinje dramatičnim događajem – Anjinim trovanjem na dan njezine svadbe, što ostavlja mnoge u šoku i neizvjesnosti. Serija zatim gledatelje vodi kroz događaje koji su prethodili ovom tragičnom trenutku, uvodeći nove likove koji bi mogli biti potencijalni krivci. Dok Anja leži u komi, obitelji Tomović i Smiljanić očajnički traže odgovore. 'Tajne vinove loze' nastavljaju se spletom intrigantnih zapleta, gdje svaki lik nosi potencijalnu tajnu ili motiv, od Ines Brunjak, enologinje i rivalkinje u ljubavi, do Anjinog mladoženja Mateja i njegovih sumnjivih namjera, pa sve do ostalih sumnjivih likova poput Inesinog bivšeg muža, poslovnog konkurenta Vuka i misteriozne Bogdane. Dok se tenzije među likovima zaoštravaju, 'Tajne vinove loze' majstorski pletu mrežu ljubavnih, obiteljskih i poslovnih sukoba, kulminirajući dramatičnim otkrićima na Anjinoj svadbi. Uzbudljiva nova sezona donosi više misterija i obrata i dublje zaranja u osobne dileme i odnose među likovima.

