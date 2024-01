Slovenka Tina stiže u 'Brak na prvu': 'None su mi rekle da se prijavim u hrvatski show'

Bivša sudionica slovenske verzije showa 'Gospodin Savršeni' dolazi iz Kopra, kaže da joj je more u krvi, obožava vožnju autom, motorom, brodom… Jako je romantična i jedva čeka da dozna s kim su je stručnjaci spojili u četvrtoj sezoni sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu'.

„Kopar je moj mediteranski biser i obožavam ga. Mali grad, ali ima sve što moja duša traži; more, sunce, masline, moju Vespu i moju familiju… Trebam more i samo bih uz obalu mogla živjeti“, kaže Tina koja je u to još sigurnija jer je živjela i u Nizozemskoj.

„Kad sam diplomirala novinarstvo, medije i marketing, odlučila sam otići živjeti u Amsterdam, gdje sam radila za jednu produkcijsku i distribucijsku tvrtku, koja se bavila snimanjem i prodajom licencija dokumentaraca, reality showova i ostalih nefikcijskih sadržaja po cijelom svetu. Tamo sam živjela godinu i pol i shvatila da mi ne odgovaraju život u velikom gradu, klima i ljudi.“

Velika je ljubiteljica vozila, ima restaurirani oldtajmer, Vespu, a odnedavno i dozvolu za vožnju brodom.

„Najveći mi je gušt spakirati torbu, ubaciti je u Mini i krenuti u najdražu Istru. Kad sam imala 16 godina, imala sam skuter, ali sad sam više dama pa sam si kupila Vespu. Moj se Mini zove Amore, a Vespa Anita. Amore jer je Mini stvarno moja ljubav, a Vespa je dobila ime po jednoj meni dragoj pjesmi. Jako se volim voziti naokolo i biti slobodna kao ptica. A morala sam dobiti i dozvolu za brod jer more je ipak u mom DNK, tako da je to bio jedini moguć scenarij“, objašnjava 30-godišnjakinja koja se bavila gimnastikom.

„Gimnastika je ostala u djetinjstvu, to je jako naporan sport i treba vježbati minimalno šest dana u tjednu da biste zadržali elastičnost i formu. Sad je moja najveća strast tenis, to je sport koji ću obožavati cijeli život. Tenis mi u potpunosti zaokupi pozornost jer previše razmišljam o svemu i puna mi je glava svega pa mi je ovaj sport kao meditacija, mislim samo na lopticu. Vijača je više za svaki dan, za održavanje kondicije. Sport je oduvijek velik dio mog života, i tako će i ostati“, kaže Tina koja ne voli mirovati pa ljeti svaki slobodan trenutak provodi na plaži, pliva, čita, sluša muziku ili valove dok se zimi najradije opušta uz dobar film.

„Kad imam inspiraciju, volim i šivati, nona me naučila dok sam bila mala, pa mi je to postao hobi. Volim si sašiti unikatan kupaći kostim, primjerice. Muzika je isto moja strast, imam gramofon i vinil ploče, koje slušam kad god stignem. Jako mi je bitna i moda jer se tako najbolje izražavam pa često posjećujem buvljake te vintage i second hand trgovine.“

Svestrana Tina bavi se društvenim mrežama, video i TV projektima pa kad ima neku zanimljivu ideju na pameti ili bilo što što joj je važno - uvijek će to prvo ispričati svojim nonama.

„Moje none prve doznaju sve informacije. Uvijek im kažem: 'None, ovo što ću vam reći ne smijete nikome odati' i one čuvaju sve moje tajne“, kaže 30-godišnja Tina i dodaje kako su joj nakon sudjelovanja u slovenskoj verziji 'The Bachelora' rekle kako bi se trebala prijaviti u neki hrvatski show.

„Uvijek se prvo jako smijemo mojim odlukama jer stvarno nitko nije mislio da ću ići u neki show, a kamoli dva! Tako da od njih imam najveću potporu, a i od moje sestre i sestrične, koje su mi kao najbolje prijateljice. Bitno je imati nekoga da te u ovim stvarima podupire i razumije“, kaže Tina i dodaje kako sudjelovanje u popularnom showu u kojem gospodin savršeni bira svoju družicu smatra odličnim iskustvom iako joj se slovenski neženja nije svidio jer je bio premlad za nju.

„Pomaknula sam neke svoje granice, upoznala svijet šoubiznisa i uživala sam u danima snimanja“, kaže te otkriva kako su njezini bližnji reagirali kad su doznali da će se udati za neznanca u showu 'Braku na prvu'.

„Možda je u početku bio mali šok, ali nikakvo posebno iznenađenje. Kao što sam već rekla, none su moj tabor, a kad sam svima otkrila tajnu, podržali su me u mojoj odluci. Iako, moram priznati, nikome osim svom uskom krugu ne kažem ništa dok nije već napola gotovo“, kaže Tina te nastavlja: „Nemam prevelika očekivanja, sve što radim prepustim energiji i intuiciji. Volim ljubav, jako sam romantična i zaista je lijepo biti zaljubljen. Ako su eksperti i našli osobu za mene, to će mi biti super iskustvo. A ako se to i ne dogodi, sigurno ću puno iz toga naučiti. Radimo s ekspertima pa je moj najveći cilj da rastem kao osoba - s nekim ako to bude kvalitetan spoj ili sama. Meni je najbitnije da budem iskrena prema sebi i ostalima. To je jedini način da rastem i budem autentična.“

