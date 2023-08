Ovi slavni frajeri dobili su djecu poslije 60-e godine života

Prije gotovo mjesec dana mnoge je šokirala informacija kako je legendarni glumac Robert DeNiro dobio još jedno dijete i to u 79. godini života. DeNiro je u intervju rekao kako više nije otac šestero, već sedmero djece jer je upravo dobio još jedno dijete. Nitko nije ni znao da DeNiro sa svojom mlađom partnericom Tiffany Chen čeka dijete, pa je to bilo pravo iznenađenje. Baš kao što ga je priredio i samo nešto kasnije Al Pacino.

Legendarni glumac Al Pacino sa 83 godine iznenadio je sve viješću kako su on njegova 53 godine mlađa partnerica Noor Alfallah, koja ima 29 godina, dobili sina. Vijest je potvrdio glasnogovornik para u lipnju 2023.

Vremena se definitivno mijenjaju i sve je više slavnih frajera koji se odlučuju na očinstvo u starijoj dobi. Tako je i naš legendarni glumac Frano Lasić, četvrto dijete dobio u 65. godini života. Frano i 30 godina mlađa supruga Milena, uživaju u odrastanju svog sinčića Nikolasa koji će u studenom napuniti 3 godine.

"Nikolas "liči na mene. Kada pogledam slike kada sam bila mala, to je to, s tim što ima plave oči na tatu. Za sada primjećujuemo kako upija sve oko sebe Voli društvo, voli muziku, zabavu", ispričala je za srpski Blic Franina supruga Milena o njihovom sinčiću.

Frano, koji je oduvijek slovio za jednog od najzgodnijih muškaraca na ovim prostorima, ne skriva koliko je sretan u braku s Milenom, a nedavno se vratio i pred kamere. Naime, Frano ovih dana radi punom parom. U RTL-ovoj seriji 'San snova' koja se trenutačno snima, a kreće najesen, Frano glumi Rudolfa Hermana.

"Rudolf Herman je priča za sebe. To je jedan čovjek koji strašno vjeruje da može preobraziti arhitekturu grada u nešto što je njemu u glavi. On bi htio biti ono što je u 20. stoljeću bio Hermann Bollé. Naravno, on ima i privatnih problema, ponajviše sa sinom, a ima i kćer koju obožava, koja radi s njim. Dosta je snalažljiv kada mu se pruži iznenandna prilika", ispričao je o svojoj ulozi Frano Lasić za RTL.hr.

No, nisu DeNiro, Al Pacino i Frano Lasić jedini slavni muškarci koji su dobili djecu nakon 60. godine života. Naime, i slavni komičar Steve Martin imao je 67 godina kada se okušao u očinstvu. Sa suprugom Anne Stringfield dobio je kći Mary u prosincu 2012. godine.

"Mislim da bih bio loš otac, da sam imao dijete ranije, jer sam bio fokusiran na svoju karijeru", rekao je jednom prilikom.

Richard Gere također je jedan od onih koji je u djecu dobio u osmom desetljeću života. U veljači 2019., kada je imao 69 godina, on i supruga Alejandra Silva (koja je 34 godine mlađa od njega) dobili su prvo zajedničko dijete, sina Alexandra. A potom u travnju 2020., kada je Richard imao 70 godina dobili drugo dijete. Richardu ovo nisu prva djeca, jer je imao već ima sina iz prethodnog braka.

Jedno je sigurno, ovi slavni frajeri itekako se mogu pohvaliti mlađahnim izgledom i doista se čine puni životnog elana. Uživaju s obitelji i rade punom parom. Uostalom, imaju još vremena. Naime, naš slavni domaći glumac, Zvonimir Rogoz bio je svojevrstan rekorder kada je davne 1980. u svojoj 92 godini života dobio sina s drugom suprugom. Rogoz je preminuo 1988. godine, a još sa 100 godina života je glumio. Sve se može kad se hoće.

POGLEDAJ VIDEO:Bili smo na setu nove RTL-ove serije koja počinje na jesen