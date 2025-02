RTL-ovci u ružičastom: Nasilju među djecom nema mjesta!

Danas se obilježava Nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja, poznat kao Dan ružičastih majica, a podršku ovoj važnoj inicijativi dali su i naši reporteri, voditelji i urednici.

Svake posljednje srijede u veljači podizanjem svijesti o ovom problemu želi se naglasiti da vršnjačko nasilje nije samo fizičko i verbalno, već i emocionalno, socijalno te sve prisutnije u digitalnom prostoru. Nošenje ružičaste majice simboličan je način na koji RTL-ovci skreću pozornost na nužnost suzbijanja svih oblika nasilja među djecom.

Hrvatski sabor proglasio je ovaj dan Nacionalnim danom borbe protiv vršnjačkog nasilja u veljači 2017. godine, inspiriran inicijativom iz Kanade, gdje su 2007. godine učenici u znak podrške vršnjaku, kojeg su maltretirali zbog nošenja ružičaste majice, pokrenuli globalni pokret borbe protiv nasilja. Od tada, ružičasta boja postala je simbol solidarnosti i zajedništva u borbi protiv vršnjačkog nasilja diljem svijeta.

„Vršnjačko nasilje globalni je problem, a njegove posljedice mogu se prenositi kroz generacije – nasilna djeca često odrastaju u nasilne prijatelje, partnere i roditelje. Stoga je važno da cijelo društvo, a posebno mediji – preuzmu odgovornost, otvoreno govore o ovom problemu i aktivno nude rješenja. Među vršnjačko nasilje usko je povezano s mentalnim zdravljem djece, a to je tek tema koju češće moramo stavljati na stol. Istraživanja pokazuju poražavajuće rezultate - prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije polovica svih mentalnih poremećaja počinje prije 14. godine, a 75 % do sredine 20-ih godina. Većina ih ostane neprepoznata i neliječena. Prema UNICEF-ovu izvještaju 'Stanje djece u svijetu 2021' oko 44 tisuće adolescenata u dobi od 10 do 19 godina u Hrvatskoj ima problema s mentalnim zdravljem“, poručila je urednica i voditeljica RTL-a Danas Damira Gregoret.

Ružičastu majica kao simbol empatije, poštovanja različitosti, tolerancije i dijaloga odjenuli su urednici, voditelji i reporteri RTL-a Danas – Ivana Brkić Tomljenović, Damira Gregoret, Adrian De Vrgna, Mario Jurič i Ružica Đukić te voditelji omiljenog kanala za djecu, mlade i obitelj, RTL Kockice, Tatjana Horvatić i Davor Balažin.

“Dan ružičastih majica uvijek nas podsjeti na ono najvažnije – djecu. Iako je cijeli rad RTL Kockice namijenjen upravo ovoj društvenoj skupini, zadnju srijedu u veljači jasno i glasno se zalažemo za ljubav i uvažavanje. Mlade trebamo učiti da različitosti nisu okidač za nasilje, fizičko ili psihičko, već nam upravo one pružaju priliku za individualni rast i širenje horizonta”, kazala je Tatjana Horvatić.

„Vršnjačko nasilje nije samo problem pojedinca, već cijelog društva, i zato je važno da svi zajedno radimo na njegovom suzbijanju. Osvještavanje i edukacija mogu napraviti ogromnu razliku u životima djece i mladih, jer svako dijete zaslužuje sigurno i podržavajuće okruženje. Ponosan sam što RTL Kockica i ove godine obilježava Dan ružičastih majica, šaljući jasnu poruku – nasilje nema mjesto u našim školama, igralištima i životima. Zajedno možemo graditi svijet u kojem prevladavaju poštovanje, razumijevanje i prijateljstvo", naglašava njezin kolega Davor Balažin.