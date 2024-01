Alen Vlahović završio je novinarstvo, radi kao radijski voditelj na Happy FM-u, instruktor je fitnessa, okušao se i kao sportski komentator, bavi se pjevanjem, sudjelovao je u showu 'RTL Zvijezde' i u životu mu nedostaje samo srodna duša pa se zato i prijavio u četvrtu sezonu popularnog sociološkog eksperimenta!

„Nakon studija život mi se usmjerio na dvije stvari - novinarstvo i glazbu. Spojio sam dvije svoje ljubavi i doista radim ono što volim i uživam iz dana u dan. Na Happy FM-u sam od početka, gradimo jednu lijepu priču koja vjerujem da se tek zahuktava“, kaže Alen i nastavlja: „Glazba me prati cijeli život i koliko me god život vodio na druge puteve, uvijek me nešto vratilo na taj glazbeni. Sa samo 20 godina imao sam ljetni hit 'Ludilo do zore' i tad sam uvidio da želim živjeti svoje snove. Posljednjih godina imam svaki vikend gaže i uživam u činjenici da se ljudi zabavljaju na mom poslu. To je genijalno! 'RTL Zvijezde' su došle spontano i imao sam samo jedan cilj - izazvati reakciju. Jedini sam pjevao svoju pjesmu i mislim da sam u tome na neki način uspio. Nakon toga uslijedile su pjesme s najvećim autorima ovih prostora, a sada nastavljam istim putem. Gdje će me život odvesti - ne znam. Ne planiram. Tek kada sam shvatio da ne treba planirati, tada sam počeo uživati u životu.“

Foto: RTL

Alen kaže da voli sve glazbene žanrove, ali da najviše prati hrvatsku glazbu i cijelu balkansku scenu te da više ne razmišlja o tome s kim bi volio surađivati. „Jednostavno volim da se lijepe stvari događaju i vjerujem da će se dogoditi kada budu trebale. S velikom većinom hrvatskih izvođača sam dobar jer surađujemo na nekim projektima. Ako bih morao odabrati osobe s kojima bih volio snimiti duet jednoga dana, onda su to Lidija Bačić i Tea Tairović. Volim i poštujem lijepe žene koje drže do sebe, ulažu trud u ono što rade i uspješne su u tome.“

Svestrani Zagrepčanin ne fokusira se samo na glazbu i novinarstvo jer se dugo bavio rukometom i sport je važan dio njegova života. „Ako je glazba jedna polovica mene, onda je sport definitivno druga! Rukomet je bio važan faktor u mom životu, ali dogodile su se ozljede koje su usporile, a na kraju i završile taj put. Pratim ga i dalje, u posljednje vrijeme okušao sam se i kao komentator na utakmicama tako da se nikad ne zna, možda se i tome posvetim ako mi se ukaže prilika. Trenutno treniram koliko mi druge obaveze to dopuštaju. Trudim se koliko mogu paziti na prehranu i živjeti zdravo. Definitivno preferiram žene koje drže do sebe i osjećaju se ugodno u svome tijelu. Ako još i treniraju, to je jako veliki plus. Volim sportske tipove, a kod žena mi je najbitnije samopouzdanje. Nekako vjerujem da je samopouzdanje također usko povezano s brigom o sebi, što fizički, što psihički“, kaže Alen koji u slobodno vrijeme najradije ode negdje izvan grada, a kad je u Zagrebu, druži se s obitelji i prijateljima. A kad ambicioznog 28-godišnjaka pitate što očekuje od nove sezone 'Braka na prvu', kaže: „Nova poznanstva, nove ljude u svom životu i neko novo iskustvo. Jedva čekam da show počne!“

Četvrtu sezonu sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gledajte od ponedjeljka, 29. siječnja u 21.15 na RTL-u, a 24 sata prije na platformi Voyo!