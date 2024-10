Prvak UFC-a u teškoj kategoriji Francis Ngannou vraća se MMA borbama u meču za PFL svjetsku titulu

Novi spektakl PFL-a (Professional Fighters League), Battle of the Giants, veliki MMA event, održat će se u subotu, 19. listopada u Riyadhu u Saudijskoj Arabiji te će se, kao i uvijek, moći pratiti na platformi Voyo od 21 sat. Glavna atrakcija susret je između Francisa Ngannoua i Renana Ferreira. Bit će to prva borba Francisa Ngannoua nakon dvije godine i prva u PFL organizaciji nakon njegova izlaska iz UFC-a pa gledatelje sigurno očekuje poseban dvoboj, meč za pamćenje!

Podsjetimo, Ngannou (17-3) je ostavio UFC u velikom stilu, kao prvak u teškoj kategoriji, a naslov je obranio u borbi protiv Ciryla Ganea, dostignuće koje sada namjerava ponoviti u PFL-u i postati super fights svjetski teškaški prvak! Nakon obrane titule protiv Ganea, Ngannou se podvrgnuo operaciji koljena, ali sada je spreman krenuti u novi MMA okršaj.

No ipak, prije povratka u MMA, Ngannou je 'odradio' dvije boksačke priredbe u sportu u kojem nije profesionalac, ali zato što je poznat kao razorni udarač, nije bilo dvojbe da će se jako dobro snaći i u boksačkom ringu. Očekivano, Ngannou je dobro namučio dvije boksačke legende; najprije Tysona Furyja 2023. a zatim u ožujku ove godine i Anthonyja Joshuu, a obje borbe održane su na istom mjestu na kojem će se sada boriti s Renanom Ferreirom! Kamerunsko-francuski borac mješovitih borbenih vještina ovog se puta nada trijumfu, no morat će pokazati najbolje što umije jer čeka ga Brazilac Ferriera (13-3), koji u posljednje dvije godine nije doživio poraz, a u posljednjem je dvoboju pobijedio Bellator prvaka, Amerikanca Ryana Badera (31-8).

I Ngannou se može pohvaliti svojim nizom pobjeda prije pauze. Od studenog 2018. zaredao je šest pobjeda te u meču, koji je prethodio onom s Ganeom, svladao i legendarnog Stipu Miočića (ožujak, 2021.), borca hrvatskih korijena i tako mu uzvratio za poraz u siječnju 2018.

Drugi meč večeri dogodit će se u perolakoj kategoriji u borbi za super fights svjetski naslov, u kojoj će se jedno od najvećim ženskih MMA imena svih vremena, Brazilka Cris Cyborg (27-2) boriti protiv sunarodnjakinje, dvostruke PFL prvakinje Larisse Pacheco (23-4), koja želi dokazati da je najbolja žena u MMA-u na svijetu. Pacheco ima deset pobjeda zaredom, uključujući i onu protiv zvijezde UFC-a Kayle Harrison (18-1), što joj ipak daje prednost.

Treća borba večeri bit će revanš u srednjoj kategoriji, u borbi za Bellator titulu. Neporaženi Bellatorov prvak u srednjoj kategoriji, Amerikanac Johnny Eblen (15-0) brani svoj pojas protiv Engleza Fabiana Edwardsa (13-3). Iste je večeri među glavnim događajima potrebno još izdvojiti borbu u lakoj kategoriji između Švicarca Huseina Kadimagomaeva (11-1) i Nijemca Zafara Mohsena (13 -4) te borbu u perolakoj između Amerikanaca A.J.-a Mackea (22-1) i Irca Paula Hughesa (12-1).

