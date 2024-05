Ovo su vaši tabletići koji su nas oduševili - svi smo uz Baby Lasagnu!

Sve su oči uprte u Baby Lasagnu i svi s nestrpljenjem očekujemo subotu, 11. svibnja i finalnu večer Eurosonga, a do tad možemo vrijeme kratiti – kukičanjem. Jer ovaj smirujuć tradicionalni hobi više nije rezerviran samo za naše bake – tabletići su sad postali apsolutni must have, a posebno su u trendu oni s likom mačke. Na stolićima, ekranima, u automobilima ili kao ukras na kućnim ljubimcima - vidimo ih posvuda.

Sad je već apsolutno svima jasno, u Hrvatskoj su tabletići ponovno u modi - a mnogi će reći da su to uvijek i bili. Istina, svima su nam dobro poznati ovi čipkasti ručni radovi od konca koji krase mnoge domove, no sada se može reći da je zavladala prava „tabletić-manija“. Sve to zahvaljujući našem predstavniku na Eurosongu koji je cijelu Europu digao na noge zaraznim Rim Tim Tagi Dim ritmom. Nadamo se i priželjkujemo najbolji rezultat, no čak i ako ne bude prvi, Baby Lasagna za sve je nas ionako već pobjednik.

Ovaj skroman mladić zadnjih nam je tjedana svima postao uzor zbog svoje upornosti i iznimnog talenta. Naše čitateljice također su pokazale svoju zadivljujuću vještinu kukičanja pa su s ponosnom pokazale svoje prekrasne radove kojima podržavaju našeg Marka. Pristiglo nam je brdo fotografija, a mi smo izdvojili 25 tabletića koji bi sasvim sigurno odobrio i Baby Lasagna:

Sabina Sofia Duić

Zora Brodarac

Nensi Ivanković Grzunov

Jasna Đurđić Mustafović

Vanja Bašek Krušić

Barica Špigelski

Jelena Kovač

Sanja Antolović

Ines Kralj

Antonia Alen Sušac

Silvija von Ressman

Senka Fuchkar

Olgica Goga Šimić

Jadranka Maleković

Dubravka Grčić

Adriana Kaštelan

Emilija Šavorić

Ivana Platužić

Dina Puškarić

Davorka Tutić-Jakupić

Marijana Loborec Vulić

Marina Židek Vuković

Ana Stoić

Snježana Dominković Dukić

Đurđica Jurković