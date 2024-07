Vrhunski filmovi, glazba i zabava čekaju vas u Fužinama uz mistično jezero Lepenica

U jeku ljetne sezone, općina Fužine pripremila je bogat kulturno-zabavni program koji će oduševiti sve posjetitelje. Očekuju ih nezaboravni trenuci uz filmski, glazbeni i sportski spektakl za sve generacije, koji će proširiti granice uživanja u vrućim ljetnim danima u osvježavajućem goranskom kraju.

Već u četvrtak, 25. srpnja, od 20 sati, započinje Cinehill, festival posvećen vrhunskim filmovima i prekrasnoj prirodi, koji je iz Motovuna preseljen u Gorski kotar. Prikazat će se film "U raljama života", a projekcija će se održati na plaži mističnog jezera Lepenica pored beach bara Grill Spot.

Foto: Turistička zajednica Fužine

Ovaj festival stavlja naglasak na filmove nastale u malim kinematografijama i nezavisnim produkcijama, koje se ističu inovativnošću, originalnošću i snagom svojih priča, a koji sve teže nalaze put do kinodvorana i publike. Posjetitelji će pod zvjezdanim goranskim nebom uživati u izvrsnom dugometražnom filmu i druženju s glumcem Bogdanom Diklićem. Sve će to pratiti ponuda hrane i ljetnih osvježenja.

Za pravi gorski ugođaj i filmsku večer na otvorenom, ponesite sa sobom dekice, ležaljke i udobno se pripremite za filmski ugođaj u prirodi. Naravno, organizator je osigurao pivske setove i bale sijena za istinski lokalni ugođaj.

Neodoljivo dobra vibra nastavit će se i u petak i subotu, 26. i 27. srpnja, u večernjim satima na glazbenom festivalu Rock pod branom. Od 20 sati, posjetitelje će glazbeno grijati čuvari pravog rocka: bendovi One Possible Option i Gearbox u subotu, te Što, Kaj, Rock, Art Klub Gorski Kotar i Whiteheads u nedjelju. Ovaj festival nije samo glazbeni spektakl, već i simbol lokalne kulture i zajedništva, čime se stvara nezaboravna atmosfera za sve posjetitelje. Posebno za najmlađe posjetitelje bit će organizirana fun zona, a cijeli glazbeni rock spektakl pratit će bogata gastro ponuda.

Jedinstveni kulturno-zabavni dani na omiljenoj gorskoj rivijeri bit će začinjeni ultra atraktivnim sportskim događanjima, europskom SUP regatom koja se održava na goranskom labuđem jezeru Bajer. Ova SUP regata, koja se održava na najvišoj nadmorskoj visini u ovom dijelu Europe, na rasporedu je u subotu, 27. srpnja i nedjelju, 28. srpnja. Ovaj prestižni događaj okuplja najbolje natjecatelje iz cijele Europe, čime se općina Fužine pozicionira kao značajna destinacija na karti europskog SUP sporta. Natjecat će se juniori i seniori u više kategorija, a očekuju ih vrijedne nagrade.

Foto: Turistička zajednica Fužine

Više informacija o događanjima i turističkim sadržajima općine Fužine, neodoljive gorske rivijere potražite na potražite na Facebook stranici Tourist info Fužine i Instagram pageu.