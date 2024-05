Zabavni sadržaji u tjednu pred nama stižu na RTL-ovu streaming platformu Voyo. Ljubitelji popularnog showa 'Hell's Kitchen' uživat će u američkoj verziji uzbudljive kulinarske avanture, a ljubitelji MMA na svoje će doći s novim borbama na spektakularnom turniru KSW 95. Ljubiteljima akcije stiže 'Hudson&Rex', serija o detektivu Charlieju i njegovom psu Rexu, koju zajedničkim snagama rješavaju zločine, čineći nezaustavljiv duo u borbi protiv zločina.

'Hell's Kitchen USA' na Voyo stiže 3. lipnja i prikazuje ambiciozne kuhare koji se suočavaju s izazovom preživljavanja pod strogim nadzorom proslavljenog chefa Gordona Ramsaya i njegovim žestokim zapovijedanjem u kuhinji. Kroz intenzivnu kulinarsku akademiju u 'Hell's Kitchen USA' natjecatelji, ograničeni vremenski i pod nevjerojatnim pritiskom, moraju zadovoljiti standarde i dokazati da posjeduju pravu kombinaciju vještina i strasti kako bi osvojili važnu nagradu. Chef Ramsay testira njihovu izdržljivost, kreativnost i sposobnost rada pod pritiskom u seriji zahtjevnih izazova. Svaka epizoda donosi nove izazove dok natjecatelji strepe nad sudbinom svojih kulinarskih kreacija. Ovo je njihova prilika da dokažu da imaju ono što je potrebno da postanu šefovi kuhinje.

'Hudson & Rex' nova je serija u ponudi streaming platforme Voyo. Stiže 7. lipnja i prikazuje avanture detektiva Charlieja Hudsona i njegovog njemačkog ovčara Rexa, psa koji pomaže svom šefu rješavati i najzamršenije zločine. Kada komplicirani slučajevi dođu na Hudsonov stol, Rex je od nevjerojatne pomoći pa zajedno čine nezaustavljivi duo. Serija 'Hudson & Rex' remake je kultnog 'Inspektora Rexa'. Ovu kanadsku seriju potpisuju Ken Cuperus i Will Dixon, a u glavnim ulogama nalaze se sjajni John Reardon, Mayko Nguyen te Kevin Hanchard.

Sljedeći veliki sportski događaj na platformi Voyo novi je event jedne od najboljih MMA promocija u Europi - Konfrontacija Sztuk Walk, poznatija kao KSW! Spektakl će se održati 7. lipnja u dvorani Urania u Olsztynu, u Poljskoj, a Voyo je i ovoga puta omogućio prijenos koji počinje od 20 sati! Glavne borbe večeri bit će dva meča za titule! U bantam kategoriji borit će se Poljaci Jakub Wikłacz (15-3-2, 9 Sub) i Sebastian Przybysz (12-3-1, 5 KO, 4 Sub), dok će se u teškoj susresti Britanac Phil De Fries (24-6, 1NC, 6 KO, 14 Sub) i Brazilac Augusto Sakai (16-5-1, 11 KO).

