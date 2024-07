Platforma Voyo pretplatnicima i sljedeći tjedan donosi nove, uzbudljive sadržaje! Gledatelji tako mogu uživati u napetoj dramskoj seriji 'Mreža laži', urnebesnoj komediji ’22 Jump Street', a 20. srpnja uživo mogu pratiti sportski spektakl KSW 96!

Napeta američka serija 'Mreža laži', smještena u elitni svijet tenisa, priča je o životu Justine Pearce (Ella Lily Hyland), mlade teniske zvijezde koja je naglo postigla uspjeh sa samo 17 godina. Njezin brzi uspon odveo ju je do polufinala French Opena, no kad doživi tešku ozljedu zapešća, mora naglo završiti svoju karijeru. Pet godina kasnije, Justine se susreće sa svojim bivšim trenerom Glennom Lapthorneom (Aidan Turner) s kojim je tijekom treniranja dijelila ne samo teniske tajne, već i ljubavne. Sada Justine opsesivno promatra Glennovu novu učenicu, također talentiranu tenisačicu Luisu (Maria Almeida). Povrijeđena i ljutita, iznenada odluči otići na policiju prijaviti Glenna za napastovanje. Dok Justine u seriji nastoji ponovno pronaći svoj put do vrha, suočava se s rivalstvima, povratkom povjerenja i preprekama na terenu. 'Mreža laži' prati Justine koja mora prihvatiti prošlost i pokušati privesti Glenna pred lice pravde.

Za opuštanje uz smijeh i zabavu, tu je odlična komedija ’22 Jump Street'. Schmidt (Jonah Hill) i Jenko (Chaning Tatum) ponovno udružuju snage u nastavku urnebesnog filma ’21 Jump Steet'. Ovaj put, njihova misija odvija se na fakultetu dok pokušavaju otkriti tajanstvenog narko bossa. Nakon prolaska kroz srednju školu (dvaput), policajci Schmidt i Jenko suočavaju se s novim izazovima na fakultetu. Jenko pronalazi svoju srodnu dušu u atletskom timu, dok Schmidt postaje zaintrigiran predavanjima boemske umjetnosti, što dovodi do ozbiljnog preispitivanja njihovog partnerstva. A kad krenu rješavati kompleksni slučaj, vrlo brzo suočit će se s pitanjima o spremnosti za odrastanje i prihvaćanju novih odgovornosti. Hoće li uspjeti prevladati izazove adolescencije i transformirati se iz mladića u muškarce? Može li njihovo partnerstvo opstati pod pritiskom fakultetskog života i ozbiljnih pitanja koja se postavljaju? '22 Jump Street' ponovno donosi dozu smijeha, akcije i neočekivanih obrata, dok se Schmidt i Jenko suočavaju s novim avanturama i osobnim izazovima. Prvi nastavak ’21 Jump Street' također je dostupan na Voyo platformi.

Foto: RTL

A za sve ljubitelje sporta, platforma Voyo pripremila je posebnu poslasticu – KSW 96! KSW, vrhunska organizacija mješovitih borilačkih vještina u Poljskoj i jedna od vodećih u Europi, organizira novi sportski spektakl u subotu, 20. srpnja, a mjesto odigravanja još jednog uzbudljivog sportskog događaja je arena u Lodzu. Glavna borba večeri bit će za titulu u srednjoj kategoriji Paweła Pawlaka (23-4-1, 11 KO, 3 Sub) i Damiana Janikowskog (10-5, 5 KO, 1 Sub). KSW 96 počinje u 19 sati, a hrvatski gledatelji mogu ga pratiti uživo, ekskluzivno na platformi Voyo!

Preuzmite Voyo TV aplikaciju i uživajte u omiljenim sadržajima na svim pametnim televizorima - bez reklama!