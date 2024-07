Na Gornji grad se vraćaju Dvorišta, s još četiri nove lokacije

Ovogodišnja manifestacija Dvorišta održat će se od 12. do 23. srpnja. Dvorišta će biti otvorena svaki dan od 18:00 do 24:00 sati, a dnevni programi objavljivat će se nekoliko dana unaprijed na društvenim mrežama manifestacije. Ove godine ima i novosti jer su otkrivena četiri i nova dvorišta koja će posjetitelji moći obići tijekom 12 dana trajanja.

Jedno od njih malo je i intimno dvorište novootvorene Kuće karikature Oto Reisinger u Radićevoj 44a; zatim je tu osebujno i šarmantno dvorište Palače Oršić – Učeničkog doma Marije Jambrišak u Opatičkoj 14; slijedi, također novo, živopisno i zanimljivo dvorište Gimnazije Tituša Brezovačkog s ulazom s Jezuitskog trga, a programu Dvorišta pridružuje se i spektakularno dvorište Palače Magdalenić-Drašković-Jelačić u Demetrovoj 7-9.

Uz nova dvorišta, tu su još dva dvorišta Hrvatskog instituta za povijest (Opatička 10 i ulaz s Radićeve ulice), atrij Gimnazije Tituša Brezovačkog (u kojem će biti postavljena izložba u povodu 10 godina Dvorišta) te dobro poznate lokacije Arheološkog vrta, Zvjezdarnice i atrija Muzeja grada Zagreba.

Već 10 godina Zagreb i Dvorišta vole se javno, a dobro je poznat i često citiran komentar jedne posjetiteljice, zapisan sad već davne 2014. godine u knjigu dojmova, o tome kako se osjeća kao turist u vlastitom gradu. Dvorišta su snažno označila identitet Zagreba i nezaobilazni su dio njegove kulturno-turističke ponude. Deset godina Dvorišta donosi 10 lokaliteta, a kao i uvijek bit će i broni galzbeni programi uživo - njih ukupno čak 80.

Foto: Slaven Branislav Babic/Pixsell

Kada svemu pridodamo izložbu u povodu 10 godina, koja će biti postavljena u atriju Gimnazije Tituša Brezovačkog, riječ je o doista bogatom programu koji nas od 12. do 23. srpnja očekuje u Dvorištima.

Dvorišta ponovno postaju središte zabave, druženja, otkrivanja i glazbenih nastupa uživo. Ne propustite, stoga, pridružiti se brojnoj publici koja će otvoriti vrata gornjogradskih palača i zaviriti u njihova skrivena dvorišta, jer tamo vas očekuju brojna iznenađenja! Dvorišta su pritom – za sve od „7 do 77“, a zapravo „od 0 do 100“ – kao i do sada besplatna!