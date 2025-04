'Mućke' su stigle na RTL Kockicu! Dašak nostalgije uz jednu od najpoznatijih serija

Od ponedjeljka do petka u 19.55 sati na Kockici gledatelje svih generacija očekuje dupla doza zabave i smijeha uz ovaj britanski televizijski klasik i jednu od najpoznatijih serija svih vremena.

Serija prati legendarnu braću Trotter koji se na jednoj tržnici u londonskome predgrađu bave preprodajom brojne robe sumnjive kvalitete, ali i porijekla. Iako sanja kako će jednoga dana postati milijunaš, svaki posao trgovca Dereka 'Del Boya' Trottera (David Jason) završi potpunim fijaskom. Osim poslovnih planova, Derek se mora brinuti i za svoju obitelj – brata Rodneyja (Nicholas Lyndhurst ) i djeda (Lennard Pearce) – koji mu vrlo često pomrse sve planove, posebice one ljubavne.

Trotteri žive u državnome stanu u neboderu Mandela House u naselju Peckham jugoistočnog Londona. Derek vodi svoju tvrtku Trotterovi nezavisni trgovci d.o.o. i prodaje robu koju je obično uzeo nakon što je slučajno pala s nekog vozila. U prodaji mu pomaže nespretni Rodney kojemu je zadatak paziti da se ne pojavi policija, no njegove misli vrlo lako odlutaju, obično kada ugleda bilo koju zgodnu ženu. No usprkos poslovnim neuspjesima, Derek ne odustaje od života na visokoj nozi pa tako neprestano pretjeruje, uživa u skupocjenome piću te se razmeće stranim izrekama i mudrostima koje, naravno, potpuno pogrešno izgovara. Uz to, smatra se velikim zavodnikom, no stil mu ponajviše kvari njegovo nimalo luksuzno vozilo – dotrajali žuti automobil na tri kotača!

Foto: RTL

Legendarne 'Mućke', koje su gledateljima tijekom devet sezona donijele brojne komične zgode i nezgode obitelji Trotter te njihovih prijatelja, proglašene su najgledanijom serijom u povijesti britanske televizije, a dobar humor u kombinaciji sa sjajnim glumačkim izvedbama pokazali su se kao dobitna kombinacija jer svaka je nova sezona bila gledanija od prethodne. Serija se emitirala od 1981. do 2003. godine, a glavnim je glumcima donijela priznanje publike i planetarnu slavu na kojoj i danas žive. 'Mućke' su tijekom godina emitiranja osvojile čak 13 nagrada u kategoriji najbolje humoristične serije, među kojima se posebno ističu dvije prestižne nagrade BAFTA. David Jason, kojemu je uloga Del Boya obilježila karijeru, pridodao je tome još devet nagrada za svoje iznimno ostvarenje, poput onih za najsmješniju osobu na televiziji, najpopularnijeg zabavljača ili najboljeg televizijskog glumca u humorističnoj seriji.

Zašto je ova legendarna ekipa i danas toliko popularna, podsjetite se još jednom uz njihove urnebesne dogodovštine koje se pamte! Dvije epizode 'Mućki' na rasporedu su od ponedjeljka do petka od 19.55 sati na RTL Kockici.