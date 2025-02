Miloš, Gospodin Savršeni samo za čitateljice Žena.hr pročitao svoju pjesmu Spas

Ove sezone, na predivnom otoku Rodosu, djevojke se natječu za naklonost dvojice Gospodina Savršenih – Miloša i Šime, koji ih pokušavaju osvojiti svojim karakterom, šarmom i izgledom. Četvrtu sezonu "Gospodina Savršenog" gledamo na RTL televiziji i platformi Voyo, a uzbudljivi reality show svakom epizodom privlači sve više novih gledatelja.

Već smo se uvjerili da je Miloš pravi zavodnik. Na prvu suzdržan i odmjeren, samo rijetkima pokazuje svoju ludu stranu. Miloševu pažnju u showu najviše privlači Maida, a s vremenom napetost među djevojkama raste. Ipak, nije jedina koja mu je zapela za oko – sve više simpatija pokazuje i prema Lauri, koja iz dana u dan osvaja njegovo srce. Čini se da se emocije sve više zapliću, a natjecanje za Miloševu naklonost postaje sve uzbudljivije.

Pjesnik i inženjer osvaja kombinacijom iskrene neposrednosti, intelekta i umjetničke duše. Uz manekenstvo, modeling i glumu za sebe kaže da je veliki sanjar koji cijeni male stvari. U intervjuu za Žena.hr otkrio nam je da je romantična duša. Nositelj titule Mister Srbije iz 2011., priznaje kako je s vremenom shvatio da je njegova prava strast umjetnost.

Strastveni ljubitelj poezije, dosad je izdao dvije zbirke i već priprema treću. Njegova emotivna strana često dolazi do izražaja, a ekskluzivno za naše čitateljice pročitao je svoju pjesmu Spas, kojom je pokazao koliko mu je važno izražavati osjećaje kroz stihove. Hoće li upravo njegova romantična duša biti ključ za osvajanje srca djevojaka, ostaje nam za vidjeti. No, sigurni smo da je naše srce već osvojio ovom prekrasnom poezijom. U nastavku pogledaj video u kojem Miloš izgovara stihove svoje pjesme Spas.

Spas

Moji su koreni gde si ti

Sa usana vlažnost ti iščezla

Gde smo to nestali

Da li si pisala

Zrno po zrno, postao sam pustinja

Bili smo jedno, sad smo ti i ja

Lutam zarobljen u staklu

Oko nogu upliću se rastinja

U pesku ne ostavljam tragove stopala

Tamo sam, a nisam

Pored tebe sam, a nisam

Želja me do snova muči

Gde te od oblaka pravim u tišini

Svetlucaš mi pod prstima

Goriš u grudima

Gde god da bežim

Na tebe natrčim naglas

U labirintu sam od tvojih linija izgubljen

Donesi spas