Poznata influencerica Meri Goldašić stiže u novu epizodu 'MagNeta'!

Voditeljica Nikolina Pišek ugostit će u trećoj epizodi MagNeta, u nedjelju od 15.50 sati na RTL-u, poznatu influencericu Meri Goldašić. Influencerica će otkriti kako u moru savjeta na društvenim mrežama prepoznati one koji stvarno vrijede!



Odgovornost prema sadržaju koji objavljuju i savjetima koje daju pratiteljima na društvenim mrežama u novom izdanju 'MagNeta' govori jedna od najpopularnijih domaćih influencerica Meri Goldašić. Društvene mreže izvor su i brojnih beauty trikova, no koje stvarno vrijedi isprobati? Otkrila je to za 'MagNet' influencerica Lana Biželj, koja je otkrila koja su dva provjerena beauty trika dio njezine svakodnevne rutine.

Foto: RTL

Vrijedna ekipa 'MagNeta' donosi i izvještaj s kongresa MUArtico, gdje su stručnjaci otkrili sve o najnovijim trendovima beauty industrije. Dizajnerica Sunčana Jozić Lučić otkrila je sve o svom poslovnom putu. Nemirnim poduzetničkim vodama uspješno plovi proteklih 14 godina, a tijekom istog naučila je kako savladati i naoko nepremostive izazove.

U kuhinji, pak, izazov je napraviti i dobar rižoto, no naš chef Ivan Vrbanec pobrinuo se da u ovom izdanju 'MagNeta' upozori na svaku zamku kod pripremanja obožavanog jela!

