Sve je spremno za početak još jedne sezone najdugovječnijeg i najcitiranijeg reality showa u Lijepoj Našoj – 'Ljubav je na selu'. Deset novih, usamljenih farmera, šarmera željnih iskrenih emocija iz svih krajeva Lijepe Naše, u novoj, 16. sezoni pokušat će pronaći svoju srodnu dušu. Nekima je dosta samoće, neki su prevareni i ostavljeni te spremni za novi početak, a neki još bez pravog ljubavnog iskustva!

Od prvih trenutaka upoznavanja i brzih spojeva, veselih tuluma sezone, poljoprivrednih radnih akcija na imanjima, romantičnih spojeva, rasprava i ljubomornih iskrica, pa sve do prvih poljubaca i ostvarenih veza između farmera i njihovih dama – zbog svega toga željno se iščekuje svaka nova sezona omiljenog showa.

''Uvijek volim vidjeti koliko naša emisija ima svojih vjernih fanova koji ne mogu dočekati da krenemo, a vesele me i svi novi gledatelji koji možda krenu gledati zbog nekog svog prijatelja, poznanika ili člana obitelji koji sudjeluje i onda jednostavno zavole show. Obećajem, sa sigurnošću, još puno lijepih trenutaka i iznenađenja i u ovoj sezoni. Situacije na farmama su uvijek napete i uzbudljive, tako je bilo i tijekom snimanja nove sezone, ja sam bez teksta ostala već na upoznavanjima, što zbog silnih emocija, što od iznenađenja, no neću ništa previše otkrivati – sve ćete doznati vrlo brzo'', ističe s veseljem voditeljica Anita Martinović koja kaže kako joj je svake sezone najljepši trenutak sa seta onaj u kojem se pred očima produkcijske ekipe rađa još jedna nova ljubav.

Anita će tako i ove sezone biti glasnica sretnih vijesti te rame za plakanje farmerima i kandidatkinjama koji ostanu razočarani, posjećivat će farme u potrazi za nekom novom pikanterijom, ali i prisustvovati uvijek napetim izbacivanjima.

''Naše dame koje su ove sezone krenule u borbu za naše farmere vrlo su odlučne. Neće njima biti lako! Ova sezona definitivno će biti dokaz kako cilj opravdava sredstvo te u želji da svaka sebi nađe svog idealnog muškarca, neće prezati ni pred čim u neočekivanim odlukama'', kaže.

A da gledatelje od 6. rujna uistinu očekuju iznenađenja, potvrđuje i producentica showa Marija-Jelena Zen. Sve obožavatelje zasigurno će razveseliti vijest kako ova sezona ima više epizoda nego dosadašnje, kao i više farmera, a donijet će i određene promjene u pravilima jer, kako ističe Zen – ljubav ionako nema granica. Uz to, ove sezone prvi put imamo jednu farmu na dvije lokacije i to na dvjema različitim stranama Hrvatske, a koji će to farmer povesti svoje dame na put po Lijepoj Našoj, gledatelji će doznati u novim epizodama.

''Imali smo ljubav na prvi pogled i obećanja o ženidbi, a onda i potpuni obrat! Farmeri su na brzim spojevima međusobno jedan drugome 'ukrali' više kandidatkinja nego u prošlim sezonama. Ove sezone gledatelje čeka jako puno prave borbe za farmere. A oni, iako na početku sramežljivi, vrlo su se brzo riješili te sramežljivosti. Mislim da su tu dosta pomogle djevojke koje su već sudjelovale u emisiji. Mogu otkriti da se jedan farmer zaljubio odmah na početku, a čini se da je i njegova obitelj prihvatila njegovu odluku, tako da je cijelo snimanje na farmi bilo romantika za njih dvoje, a drama za ostale djevojke na farmi!'' otkriva producentica samo dio tajni sa seta, a sve detalje, ističe, gledatelji će morati doznati sami u novim epizodama.

A kako su protekla upoznavanja farmera s damama koje su im pisale, tko putuje na imanja, tko se zaljubio, a tko razočarao i hoće li se sjajna ljubavna računica showa 'Ljubav je na selu' nakon 16. sezone još malo poboljšati, gledatelji će doznati od srijede, 6. rujna u 21.15 sati na RTL-u, u novim epizodama 'Ljubav je na selu'. Cijele epizode showa bit će dostupne i na streaming platformi Voyo, i to 24 sata prije prikazivanja na televiziji.