"Klara je otvoreno koketirala i moram reći da je to već prelazilo u vulgarnost. Doslovno da se počela skidati. Koliko vidim, nije se opirao. Čim je ona svako malo rastvarala sako, dizala suknju, tako da očito mu je to odgovaralo", ispričala je.

"Klara je još u autobusu rekla da će on biti njen i da će se ona udati i da ona ide kod njega na farmu i da je to to. Ona si je već zacrtala da ima svadbu", otkrila je Irena.

Kasnije je Suzanu i Ivana zanimalo što se događa u sobi između Ante i Klare. "Ne znam što je bilo", rekla je Irena.

"Ante i ja smo popričali pet minuta, meni je bilo zlo, to je iskrena verzija jer ja nikoga ne lažem", rekla je Klara.

"Klara i ja ćemo se uskladiti, samo je pitanje koliko ćete nam vremena dati", komentirao je Ante.

Suzana joj je donijela vodu s limunom.

na selu' gledajte na RTL-u i RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!