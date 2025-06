Labubu groznica: Privjesci za torbe postali viralni hit, nose ih i influenceri

U svijetu mode gdje se stalno traži nešto novo i drugačije, baš ovakvi jedinstveni modni dodaci mogu biti ono što vašem stilu daje poseban pečat

Vjerojatno ste posljednjih dana vidjeli Labubu lutkicu, smiješnog plišanog gremlina - privjesak koji visi s torbi influencerica. Simpatičan, jeziv ili jednostavno čudan, nije važno — jer Labubu lutka postala je viralni hit, a pitanje je vremena kada ćete i vi pasti pod čaroliju njezinih velikih, okruglih očiju. Olivia Attwood, Dua Lipa i Rihanna sigurno jesu.

Plišane igračke preuzimaju modne piste — od Coach-a u New Yorku, preko Simone Rocha u Londonu, do Bottega Venete u Milanu. Jasno je da je ova nostalgija za modom iz 90-ih probudila i ljubav prema dječjim igračkama. No, najpopularniji oblik njihove reinkarnacije su ukrasi za torbe.

Tijekom prošlog ljeta na Copenhagen Fashion Weeku ukrasi za torbe postali su omiljeni način da modni znalci personaliziraju svoje torbe, a trend se ne smanjuje, naprotiv — sada uključuje i posebnog krznenog prijatelja. Prvotno dizajnirane prije deset godina od strane umjetnika Kasing Lunga, rođenog u Hong Kongu, a distribuirane od kineske tvrtke Pop Mart kao kolekcionarske igračke, ove figure brzo su stekle popularnost jer su fanovi stajali u redovima kako bi ih dobili. Ali evo kvake — dolaze u blind-box pakiranjima, što znači da nikada ne znate koju ćete lutku dobiti.

To može objasniti i neke od velikih kolekcija koje ste možda vidjeli na TikToku,a iako svaka lutka košta oko 25 funti, kolekcionari mogu potrošiti na tisuće funti kako bi dobili željene verzije.

Luksuzni koncept dućan NICOLAS najavio je dolazak popularnih Labubu privjesaka u svoje prodavaonice u Zagrebu i Beogradu, što je izazvalo pravi val oduševljenja i brojnih upita među njihovim pratiteljima.

Biste li i vi riskirali i dodali ovu neobičnu, ali šarmantnu igračku u svoju modnu kolekciju? U svijetu mode gdje se stalno traži nešto novo i drugačije, baš ovakvi jedinstveni modni dodaci mogu biti ono što vašem stilu daje poseban pečat.