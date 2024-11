Kreće glazbeni spektakl! 'Superstar' ove godine u emisijama uživo ima i jednu veliku novost

Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković svoje su odluke donijeli - talentiranih 12 kandidata ulazi večeras u borbu za pobjedu u 'Superstaru'. Glavnu riječ od večeras ima publika koja će svojim glasovima moći sačuvati svoje favorite.

Večeras od 20.15 sati na RTL-u kreće prva epizoda uživo 'Superstara'. RTL-ov glazbeni spektakl vodit će karizmatična Antonija Blaće, koja jedva čeka emisije uživo. "Kandidati imaju različite životne putove, bave se svime i svačime, no imaju istu želju i san. Tko ne bi volio to gledati ili biti dio toga? Navijam za njih i podrška sam im. Kao voditeljica to mogu uživo i to je baš privilegija. Stisnuti im ruku kad ih ulovi trema, biti pored njih kada dolazi kritika. Da znaju da imaju nekog svog na pozornici", otkrila je Blaće uoči večerašnje epizode 'Superstara' uživo.

Osim Antonije, podršku će kandidati imati i u ekipi iz žirija, a novost ove godine u 'Superstaru' je i ta da žiri ima pravo na jedan 'Glas za spas'. Žiri će imati pravo tijekom tri epizode uživo 'Superstara' jednu osobu spasiti od ispadanja. Mogućnost je to koju žiri ima samo jednom, a oko odluke o tome kojeg kandidata spasiti - žiri mora biti jednoglasan.

U prvoj epizodi kandidati će izvoditi pjesme koje ih na neki način predstavljaju. "Tog izvođača sam upoznao, dao mi je par savjeta, bio veliki gospodin i umjetnik. Žao mi je što više nije među nama. Pjesma koju izvodim govori da ništa ne traje vječno...", priča Marko Stanković o pjesmi koju će izvoditi u prvoj epizodi uživo 'Superstara'. "Pjesma koju izvodim u prvoj epizodi mi se jako sviđa, volim tu izvođačicu inače", dodala je, pak, Karla Miklaužić. "Pjesma koju ću izvoditi za mene označava žensku snagu - snažne smo i jake", zaključila je uoči livea Lorenza Puhar.

Monika Jukić, Katarina Car, David Baškarad, Benjamin Hasanić, Lorenza Puhar, Bojan Pavlović, Karla Miklaužić, Marko Stanković, Ema Bubić, Nikola Batinović, Hanan Velić i Luka Tomić cijene podršku koja im stiže sa svih strana! "Stižu mi prijatelji s posla, roditelji, prijatelji iz Splita, Zagreba, cimerica, sestra", otkrio je Hanan Velić o velikoj podršci koja mu stiže u studio Jadran filma. "Dolaze mi prijatelji iz škole, obitelj, kumovi! Treme uvijek ima, ali naravno da mi je lakše kad vidim svoje ljude u publici", dodala je, pak, Monika Jukić.

Kandidati imaju veliku podršku prijatelja i najbližih, a gledatelji će za svoje favorite moći glasati nakon što svi nastupi budu prikazani!

Uskoro ćemo doznati tko ide dalje, a za koga je put u 'Superstaru' završen! Ne propustite prvu epizodu uživo 'Superstara' - od 20.15 sati na RTL-u!

