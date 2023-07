Katarina Brečić pridružila se informativnom timu RTL-a: 'Dijete sam ove televizije, vraćam se kući'

Reporterka Katarina Brečić izvještavala je o migrantskoj krizi, potresima, poplavama, požarima - i upravo takve priče izdvaja kao najvažnije u svojoj karijeri. Sve ono što, kaže Katarina, nemjerljivo mijenja život malog čovjeka, iznimno joj je bitno.

„Teme koje sam obrađivala u svojoj karijeri bile su zaista širokog dijapazona. Dijete sam RTL-a i upravo sam na toj televiziji počela karijeru kada sam stigla 2008. kao studentica. Započela sam na odjelu researcha, a potom polako napredovala. Neformalnije teme s vremenom su se pretvorile u one formalne, došla sam do Sabora, Vlade i najviših državnih dužnosnika, no teme koje najviše utječu na živote ljudi su mi najbliže“, priča Katarina Brečić.

Poznata reporterka obožava televizijsko novinarstvo, a posebno joj je u pamćenju ostalo izvještavanje o migrantskoj krizi 2015. godine. „Deseci tisuća ljudi ulazilo je u Hrvatsku u nadi za bolje sutra. Nevjerojatne su scene koje sam gledala na kolodvoru u Tovarniku, gdje vidite ljude koji gledaju i čekaju što će i kuda će dalje. Urezani su mi, jasno, i potresi iz Zagreba i Petrinje, izvještavanje o sporoj obnovi... Sve su to prave televizijske priče koje ekraniziraju ljudske sudbine na potpuno autentičan način“, dodala je Brečić.

Katarina Brečić karijeru je započela na kultnom Radio Studentu na Fakultetu političkih znanosti, no ljubav prema televizijskom mediju uskoro je prevladala. „Za mene je to najbolji, najuzbudljiviji vid novinarstva. Gledateljima kroz svoje priloge, priče i javljanja uživo televizija donosi jedinstven doživljaj onoga što se događa i što ih okružuje, i to je ono čemu se posebno radujem. Povratak na RTL za mene je zaista vraćanje kući“, zaključila je reporterka.

