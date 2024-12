Karla Miklaužić nosi titulu 'Superstara' i 50.000 eura u Hum na Sutli!

Karla Miklaužić odnijela je pobjedu! Sedamnaestogodišnja Karla osvojila je titulu 'Superstara', kao i nagradu od 50.000 eura. Karla, Ema, Benjamin i Marko pripremili su gledateljima pravi show, a tijekom finala legendarna Severina izvela je svoju novu pjesmu.

Veliko finale započelo je zajedničkom pjesmom - Ema, Karla, Benjamin i Marko otpjevali su hit Davida Guette i Sie 'Titanium', a zatim je po posljednji put ove sezone pred publiku stigla Antonija Blaće i najavila stručni žiri - Severinu, Niku Turković, Tončija Huljića i Filipa Miletića.

Karla Miklaužić nastupala je prva. Karla je oborila žiri s nogu još na audiciji. „Naročito volim drskost na sceni, a da je lijepa, divna i draga“, rekao je njen kolega Benjamin.

Marko i Benjamin slažu se da je Karla vrlo energična, simpatična, zabavna i da je zabavno biti pored nje.

„Mislim da Karla stvarno može pobijediti, mislim da ima jako velike šanse“, rekla je njena kolegica i cimerica Ema.

Karla je otpjevala It's All Coming Back To Me Now velike kanadske dive Celine Dion.

„Sa svim tim što imaš, ako ne uspiješ napraviti karijeru i živjeti od muzike onda ćeš krivca morati pronaći samo u sebi jer sve ostalo ti imaš“, poručio je mladoj finalistici Tonči, a Nika dodala: „Mislim da si ovo odradila na način koji je dostojan Celine Dion.“

„Imali smo Whitney Houston, imali smo Celine Dion, imamo Karlu Miklaužić. Po meni si ti spremna, samo ne znam je li Hrvatska spremna za tebe“, rekla je Severina.

Benjamin Hasanić bio je idući na redu, a za njega kolega Marko kaže: „Profesor s razlogom, profesor sevdaha! Taj čovjek stvarno dira u srce, drago mi je da imam priliku slušati ga i družiti se s njim.“

Benjamin je najsmireniji od svih kandidata, duhovit, talentiran, pravi profesor - slažu se Karla, Ema i Marko.

Benjamin je pjevao pjesmu Dine Merlina Mi.

„Koji je meni ovo bio gušta, ja sam tako sretna, savršeno si odabrao pjesmu od Dine Merlina, odlično,“ zadovoljno je komentirala Nika.

„Konačno da makneš malo od klavira. Šalu na stranu, vladaš svakom situacijom“, dodao je Filip.

Došao je red na Marka Stankovića da izvede svoju prvu pjesmu.

„Marko je jako iskusan glazbenik, jako dobro zna s publikom, pozornica je njegova“, kaže Ema za svog kolegu, a Benjamin dodaje: „Marko je jako talentiran. Marko je možda novi Robbie Williams.“

„On je svaki svoj nastup napravio kao da je njegov koncert i ja mu se divim“, zaključila je Ema.

Marko je odlučio izvesti Gibonnijevu pjesmu Činim pravu stvar.

„Toliko mi je drago da si ozdravio i da mi čujemo kako ti divno pjevaš, na početku festival emocija, a na kraju karneval!“ oduševljena je bila Severina.

„Mare, care! Opravdao si moja očekivanja kao platinaš, čestitam ti na tome. Ovo je tvoj najbolji nastup dosad, zato što si bio rasterećen. Komunicirao si sa svima ovdje i sve si nas podigao“, zadovoljno je komentirao Filip.

Prvi krug izvedbi zatvorila je najmlađa kandidatkinja, petnaestogodišnja Ema Bubić.

„Pjeva drugačije od svih nas pjeva, smireno i skulirano. Mislim da ako Ema pobijedi da će se njoj otvoriti svijet i da će imati puno prilika za uspjeh i ima jako puno potencijala i prilika za uspjeh“, rekla je njena cimerica Karla.

Karla i Marko slažu se da im je Ema postala poput mlađe sestre da je vrlo prizemna i da su pred njom velike stvari.

Ema je otpjevala Body Jordana Suastea.

„Ovome služi glazba. Meni je ovo pjevanje, ja u potpunosti razumijem tvoju cijelu esenciju i način na koji ti vidiš muziku jer tako i ja vidim muziku. Toliko mi je predrago što mi svaki put pokažeš da je tvoje mjesto tu i ovo mi je bio najdraži nastup ikad“, razdragano je komentirala Nika, a Tonči joj poručio: „Vi ste razlog zbog kojeg postoje ovakvi showovi.“

Nakon prvog kruga izvedbi otvoreno je glasanje, a finalisti će otpjevati po još jednu pjesmu.

Karla je za zadnju pjesmu koju će otpjevati u 'Superstaru' odabrala Suzu za zagorske brege Vice Vukova, a prije izvedbe najavila je: „Idem po pobjedu!“

„Ja stvarno guštam, iskreno guštam. Ovo mi je trinaesti show u kojem sjedim u žiriju i ovo mi je najbolje finale. I sviđa mi se što si otvoreno priznala da želiš pobijediti.“

„Ti si naš muzički i pjevački Michael Jordan“, rekao je Karli Filip.

Nakon Karle, Ema je pjevala Vatrinu pjesmu Tango.

„U finalu nemam uopće tremu. Sretna sam, opuštena i želim uživati što više“, priznala je prije nastupa Ema.

„Imam osjećaj kao da si se previše družila s Markom - ovo je bio kao tvoj koncert i imam osjećaj da ti je on kao veliki brat prenio svoje energije“, komentirala je Nika.

„Mislim da mogu pobijediti zbog emocije koju dijelim i zog pjesama koje sam birao, a nagradu bi uložio u razvoj svoje karijere“, rekao je Benjamin prije izvođenja pjesme Studen vodo Armina Muzaferija.

„Kada kažemo sevdah, mislimo na Benjamina“, proučio je Benjaminu Filip, a Severina je Benjamina posebno dirnula i iznenadila kad mu je rekla da bi voljela da joj se pridruži na njenom novogodišnjem nastupu u Sarajevu.

Posljednji nastup finalista bila je Markova energična izvedba pjesme Robbieja Williamsa Let Me Entertain You.

„Ja dajem sve od sebe i izgorjet ću na bini svaki put, nije bitno gledaju li me dva čovjeka ili pola Hrvatske“, rekao je ususret nastupu Marko.

„Mare, care, e ovo se brate zove show!“ oduševljeno je komentirao Filip.

„Meni je ovo bilo kao da je završilo natjecanje i kao da sad imamo neki show program i imam osjećaj da je ovo bio najispravniji završni nastup i mislim da to nitko ne bi odradio kao ti“, poručila je Marku Nika.

„Najbolji kompliment ti je što su svi u publici bili na nogama“, zaključio je Filip.

A nakon što su finalisti izveli svoje pjesme, došlo je vrijeme da Severina premijerni izvede svoju novu pjesmu Tako ti je sine moj za koju e sama napisala tekst.

Severina je pjesmu najavila pjesmu na svojim društvenim mrežama i rekla: „Riječ je o lekciji koju majka govori svom djetetu. Počela sam ju pisati početkom godine, kako bih istresla iz sebe tugu i bijes koja me obuzela nakon one odluke Vrhovnoga suda, u kojoj su rekli da mi treba oduzeti dijete zbog ‘proceduralne pogreške’. Onda mi se činila tužnom, a i nije mi bilo do ničega, pa sam ju ostavila po strani. Vratila sam joj se nedavno, promijenili smo aranžman i dovršila sam ju nadahnuta predivnom i hrabrom mladošću u Srbiji, koja se bori za pravdu i ne želi prodati čast, a koju su podržale i studentske kolege u Hrvatskoj.”

Nakon Severinine maestralne i premijerne izvedbe nove pjesme preostalo je još proglasiti pobjednicu ili pobjednika druge sezone ‘Superstara’!

Benjamin i Ema nažalost nisu osvojili dovoljan broj glasova pa je izbor spao na Karlu i Marka, a pobjedu je odnijela Karla Miklaužić!

Finalistima su se na pozornici pridružili i ostali kandidati iz top dvanaest, kao i žiri te su vi čestitali pobjednici.

Ja sam bila uvjerena da će Marko pobijediti i sad sam u šoku! Hvala svima, hvala mojima, hvala Antoniju, hvala tebi, hvala svima!”

Karli se, kako bi joj čestito, pridružio i brat Dino, koji je prošle godine bio u finalu i rekao: „Evo, priznajem pred svima, bolja je!“