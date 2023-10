Stalno zaboravljaš imena? Uz ove trikove lakše ćeš ih pamtiti

Zamisli situaciju: upravo si se upoznala s dvoje ili troje ljudi – uljudno ste si pružili ruke, oni su glasno rekli kako se zovu i prešli ste na temu razgovora. Za nekoliko minuta našla si se u neugodnoj situaciji jer nisi sigurna zove li se čovjek ispred tebe Dominik ili Domagoj. Ili možda David? Sve ti se pomiješalo, a da bi izbjegla neugodnu situaciju, pokušavaš ga oslovljavati zamjenicom ili prezimenom, no znaš da bi ga trebala zamoliti da ti ponovi kako se zove.

Ako ti je ovakva situacija poznata, nisi jedina. Dio ljudi baš ne pamti dobro datume i imena. Često im je neugodno to priznati pa traže suptilne načine kojim će saznati kako im se zove sugovornik. Ili se odmah opravdaju time da nisu dobri s imenima.

No, svoje pamćenje možeš unaprijediti. Kažeš li sama sebi da si loša s imenima, tvoj se mozak neće ni potruditi zapamtiti taj detalj. Uz pomoć ovih nekoliko trikova s vremenom će 'odzvoniti' neugodnoj situaciji zvanoj 'Uh, zaboravila sam kako se zove'.

Vježbaj aktivno slušanje

Tijekom svakog razgovora trebali bismo biti usmjereni na sugovornika. Trebali bismo aktivno slušati, a to je vještina koja se uči. Ukratko, pri aktivnom slušanju osobi dajemo do znanja da je razumijemo, postavljamo otvorena pitanja, ali se ne namećemo niti je prekidamo dok govori. Usredotočeni smo na ono što govori i mimikom i gestama poručujemo da nas zanima i da suosjećamo. U svakodnevici se često događa upravo suprotno – nekoga naizgled slušamo, no uopće nas ne zanima ono što govori ili pak samo razmišljamo što ćemo reći sljedeće. Time iskazujemo nepoštovanje, a i teže nam je zapamtiti detalje. Imaš li problema s pamćenjem imena, pokušaj aktivno slušati i biti maksimalno uključena u komunikaciju. Tako povećavaš šanse za pamćenjem izrečenog pa i imena.

Ponovi ime

Nakon što tvoj sugovornik izrekne svoje ime (koje obično ne upamtiš), ponovi to ime u sebi ili ga iskoristi u rečenici. Ponavljanje će usaditi ime u tvoj mozak, a sugovorniku će dati do znanja da ti je stalo. Možda će se i on/ona upravo zato potruditi zapamtiti tvoje. Naravno da trebaš procijeniti u kojoj je situaciji dobrodošlo obraćanje imenom, a u kojima bi se trebalo usredotočiti na prezime. No, općenito će obraćanje imenom dati razgovoru prisan ton.

Igra asocijacije

Znaš li da ti je teško upamtiti imena, prisjeti se igara asocijacija. Mnogi tehniku asocijacija koriste prilikom učenja kad, primjerice, neki teorijski pojam nastoje povezati s predmetom iz svakodnevice. Pokušavaju pojam spremiti u određenu 'ladicu' u mozgu. Susretneš li osobu koja se zove Ljiljana, to ime možeš povezati s lijepim cvijetom ljiljanom pa ćeš ga lakše zapamtiti – na temelju te asocijacije. Dakle, nastoji ga povezati s nečim što ti je poznato.

Pronađi svoj stil

Moraš li zapamtiti više imena odjednom kao na primjer prije sastanka, upitaj se koja ti je tehnika učenja dominantna. Kakav si tip? Pamtiš li najbolje ono što vidiš zapisano ili ono što čuješ? Na temelju toga, znat ćeš kako poboljšati pamćenje imena. Ako si auditivni tip, ponovi to ime, a ako si vizualni, onda ćeš vjerojatno osobu zapamtiti po izgledu, a njeno ime možeš zapisati na papirić.

Sve u svemu, potrudi se usredotočiti se jer je pamćenje imena društvena vještina kojom pokazuješ poštovanje. A ako se ni ne potrudiš, osobi bi suptilno mogla poručiti da ti nije stalo. A ljudi vole znati da ih se netko sjeća, zar ne?