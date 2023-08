Okrugli, četvrtasti ili duboki dekolte: Kako prema obliku tijela odabrati idealan izrez?

Moda je igra i svaka žena treba biti odabrati igru u kojoj najviše uživa. Neke žene će uživati u šarenilu, druge u monokromatskim kombinacijama, a treće u vrlo elegantnim outfitima. No bez obzira na stil vrlo je važno da svaka žena otkrije što joj najbolje pristaje odnosno što komplimentira njezinoj figuri i osobnosti.

Ponekad čak i mala promjena, poput odabira modela bluze ili suknje može učiniti veliku razliku. Stoga je dobro proučiti izreze na gornjim komadima odjeće jer mogu utjecati na cijeli dojam - skratiti lice i vrat ili produljiti trup i slično. Ne smije se zaboraviti da postoje različiti izrezi, a uvijek je dobro odabrati one koji će laskati figuri. U nastavku možeš otkriti kako različiti izrezi utječu na figuru i što više trebaš nositi u svojim outfitima.

Okrugli izrez

Ovo je najčešći izrez koji se nosi, a s obzirom na to da je blizu vrata najviše privlači pažnju na lice i ramena. Stvara iluziju većih grudi i skraćuje vrat. Preporučuje se ženama koje imaju dulji vrat i sitnije lice, kao i onima sa širim ramenima, srednjim ili malim grudima.

Četvrtasti izrez

Ovaj oblik izreza puno više se nosio u dvadesetom stoljeću, ali se ne smije zanemariti ni danas jer može outfite učiniti zanimljivijim. Zbog oblika će stvoriti kontrast što će svakako naglasiti obline. Savršen je odabir za žene s većim grudima, ali i one koje žele vizualno produljiti vrat ili ramena.

V-izrez

Ovo je vrlo omiljen izrez jer zapravo pristaje svakoj građi tijela. No uvijek treba voditi računa o dubini dekoltea. Kraći V-izrez idealan je za žene s malim grudima koje žele privući više pažnje na lice, dok će dublji V-izrez izdužiti torzo žena s većim grudima. Također je odličan saveznik ženama sa širim ramena i torzom jer produljuje figuru. Žene s kraćim vratom također bi ga trebale nositi jer produljuje ovo područje.

Klasičan ovratnik

Radi se možda o najtradicionalnijom ovratniku koji također odgovara svakoj figuri. Ako voliš klasičan izgled s daškom elegancije onda je ovo prava opcija. No ipak se više preporučuje ženama s velikim grudima jer će stvoriti vrlo profinjen stil. Žene sa srednjim ili malim grudima lako se mogu odlučiti za uži odjevni predmet, a klasičan ovratnik će vizualno produljiti vrat.

Otvorena ramena

Poznat je i kao "bardot" izrez pa se baš poput slavne glumice Brigitte Bardot smatra senzualnim, ali i profinjenim. Komadi s ovim izrezom naglašavaju ženstvenost i stavljaju naglasak na ramena i lice. Otvorena remena idealna su za djevojke s uskim ramenima jer šire figuru. Također je dobar izbor za žene sa srednjim ili malim grudima.

Asimetričan izrez

Izrez koji može izgledati vrlo drugačije i savršen je izbor za stvaranje dramatičnosti u outfitima. Taj neočekivani obrat može učiniti outfit nezaboravnim. Odlično će pristajati ženama s uskim ramenima i tankim rukama koje žele proširiti ove dijelove tijela. Također je odličan izbor za posebne prilike jer daje poseban twist.

Dolčevita

Dolčevita je omiljena tijekom zime, ali se može nositi i tijekom ljeta. Naravno radi se o laganim materijalima i puno kraćim modelima. Ovo mogu biti vrlo elegantni modeli koji će podići cijeli outfit, a opet neće biti jako strogo. Može se nositi čak i uz traperice ili minicu. Dolčevita će odlično pristajati ženama koje imaju dulje lice ili vrat. No ako žena ima kraći vrati i lice onda se možde poslužiti jednostavnim trikom - odabrati dolčevitu koja nije previsoka. Između brade i odjeće mora biti nekoliko centimetara nepokrivene kože.

Dekolte u obliku srca

Romantičan i zavodljiv, ovaj dekolte u obliku srca pristaje mnogim tipovima tijela. Njegov oblik stavlja pažnju na obline, ali će biti idealan za žene s manjim grudima jer će stvoriti volumen. Osim toga će vizualno produljiti figuru što gotovo svaka žena želi postići.

Vezanje oko vrata

Ovo nije toliko uobičajen izrez, ali svakako može cijeli outfit učiniti posebnim. Ovo je najbolji način da žena izgleda moderno i elegantno u isto vrijeme. Ovaj stil je idealan za žene sa širokim ramenima jer usmjerava pažnju prema sredini vrata. Stvara ravnotežu u području ramena, ali i naglašava obline, pa se preporučuje ženama s vrlo tankim strukom.

Lađa izrez

Ovo je vrlo profinjen izrez i outfit će izgledati drugačije. Riječ je o širem dekolteu koji ide od ramena do ramena, sve do ključne kosti. Budući da se vidi koža privlači pogled na ramena. Dame s uskim ramenima i tankim rukama zablistat će u ovoj kombinaciji, kao i one sa širim bokovima jer se stvara ravnoteža između različitih dijelova tijela.