Jedan mladoženja zadovoljan, drugi razočaran - Alen je bio više s mamom nego sa suprugom!

Nova epizoda 'Braka na prvu' počela je vjenčanjem Renate i Josipa. Renata se nadala opuštenom i nasmiješenom partneru jer bi joj to sve olakšalo, a došao ju je podržati njezin kum i poslovni partner koji smatra da je Renata spremna na ovu avanturu. Josip se radovao sudjelovanju u eksperimentu dok je njegova sestra, a ujedno i kuma, iznenađena njegovom odlukom što se prijavio u ovakav tip showa jer je ovo dosta izvan njegove zone komfora.

Foto: RTL

Tina i Tiago započeli su medeni mjesec, a Tina je otkrila da su sinoć spavali u istom krevetu i da su se malo 'stiskali'. „Izgleda kao da je luda, ta energija, ali je baš slatkica, kao cvijet“, rekao je Tiago i nastavio hvaliti Tinu; od njezina stila odijevanja koji mu se jako sviđa pa sve do njezina tijela tako da ju je odmah počeo ljubiti po nogama. Tina se sjetila da Tiago zna čitati iz dlana pa joj je suprug rekao da će živjeti kratko i slatko te da će upoznati nekoga tko će biti s njom do kraja, što je sigurno on.

„Mislim i nadam se da će biti nešto u budućnosti“, rekao je Tiago.

Kad je Josip stigao pred matičara, sestra ga je pohvalila da je izgledao reprezentativno i lijepo.

„Dečko se čini simpa, ali i dominantan, osjetila sam tu energiju“, rekla je Renata kad ga je upoznala, a Josip dodao: „Ispunila je moja očekivanja kad je riječ o vanjštini. Dakako, valja Renatu upoznati.

Foto: RTL

“ Svi su gosti bili uvjereni da se Renata svidjela Josipu, a ona je pohvalila njegove zavjete.

„Jako smo zgodan par - kad je riječ o vanjštini, savršen jer mi, prije svega, odgovara visinom“, rekao je mladoženja.

U to vrijeme je bilo spremno za nove supružnike. Buduća mladenka, medicinska sestra Ana otkrila je kako joj nedostaje vremena da bi se posvetila vezama. Još nije uspjela doznati što je to prava ljubav, a smatra za sebe da je dosta zatvorena jer kod kuće nikad nije bila prioritet zbog mlađeg brata s teškoćama u razvoju. Ne želi sažaljenje ili da netko pomisli da je slaba jer je svjesna svega.

Eksperti smatraju da je Ana draga i senzibilna te misle da joj treba snažan muškarac koji će joj biti oslonac i zbog toga su je spojili s Alenom jer vjeruje da će prepoznati njezinu unutarnju ljepotu. „Kao idealnu partnericu želim nekoga tko nije ni iznad ni ispod mene, nego da smo na istoj razini kako bismo mogli nastaviti dalje i vjerujem da onda dvoje ljudi može osvojiti svijet“, rekao je Alen i nastavio: „Fizički izgled mi je bitan, a od ostalog da imam simbiozu s tom osobom."

Ana je bila jako uzbuđena prije vjenčanja i malo je zaplakala dok ju je kuma bodrila. Alen je došao nervozan pred matičarku, a dok je hodala prema njemu, Ana je primijetila da je visok i crn, što joj se svidjelo.

Foto: RTL

„Vjerujem da je ovo početak lijepe ljubavne priče“, rekao je Alen, a Ana dodala: „Nemam visoko postavljenu letvicu za ljubav. Dan po dan pa ćemo vidjeti. Prvo da se upoznamo pa kako bude.“

Kad je ugledao Anu, Alen je doživio šok jer nije očekivao takav profil djevojke s obzirom na ono što je rekao stručnjacima.

„Uvijek nešto zamišljamo, a drugo nam se ostvari“, komentirao je, a Ana je primijetila da je nervozan te ju je razočaralo što nije preuzeo nikakvu inicijativu.

„Moramo vidjeti što će se dogoditi zato što ne bih naglio s nekakvim komentarima jer uvijek kad kažem nešto unaprijed, pokaže se suprotno“, rekao je Alen dok je Anin prvi dojam bio odličan i bila je zadovoljna.

Tijekom zajedničkog fotografiranja Josip je komentirao da svi vide kemiju među njima, a Renata da je njezin suprug opušta zbog vesele energije. Kad su popričali nasamo, Renata mu je otkrila da joj je strast pjevanje te da joj je teško naći posao u novinarskoj struci. Josip se mogao s tim poistovjetiti jer njemu je strast treniranje, a struka pravo. „Kao par imamo puno potencijala i s vremenom to treba samo nadograditi, puno komunicirati i dati jedno drugome sve što možemo“, rekao je Josip, koji je spomenuo bivšu suprugu i dijete, što je malo iznenadilo Renatu. Josip se odmah pohvalio da neće naći boljeg oca od njega, a Renatu se dojmilo što Josip lijepo priča o bivšoj supruzi i djetetu.

Došao je red i na Anu i Alena i njihovo zajedničko fotografiranje, kad je Ana doznala da je njemu rođendan. Oboje su priznali kako im je bilo malo čudno tijekom fotografiranja, ali zaključili su da je to normalno zato što se uopće ne poznaju, a na fotografijama bi trebali izgledati blisko.

Renata i Josip odradili su prvi ples. „Djelovalo mi je da ima snažnu seksualnu energiju i da se između nas povezanost na tom polju već uspostavila, i to već na prvu“, rekao je Josip dok je Renata bila suzdržanija.

Foto: RTL

„Zanimljiv je, poseban i drukčiji“, rekla je kumu dok su nasamo razgovarali, a on je primijetio da je Josip bio nervozan prilikom njezina dolaska i doživio ga je kao jako emotivnu osobu.

I Ana i Alen otplesali su prvi ples - nelagodu su pokušali riješiti razgovorom, no nisu znali o čemu bi konkretno pričali, što su primijetili i gosti. „Ne djeluje mi opušteno, nego jako suzdržano“, rekla je mladenka za supruga, a isto je mislila i za njegovu mamu.

„Alen je bio više s mamom nego gostima“, rekla je Anina prijateljica dok su Alen i njegova mama razgovarali koliko je lijep prostor za svadbu te kako je on ekspertima rekao drugo. „Baš me zanima zbog čega su nas spojili“, rekao je mami koja je zaključila da se početna kemija između njezina sina i Ane nije dogodila dok se Anina prijateljica nada da će Alenu eksperiment pomoći da dublje vidi čovjekove vrijednosti i ne bude površan.

Kako će se odvijati situacija među supružnicima te tko će sljedeći pred matičara - ne propustite pogledati u ponedjeljak, 5. veljače u 21.15 na RTL-u ili dan prije na platformi Voyo.