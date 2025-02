'Gospodin Savršeni': Barbara se družila s Milošem, Maidi nije svejedno

Na rasporedu u 'Gospodinu Savršenom' bili su zanimljivi spojevi - Miloš je pozvao Barbaru na cjelodnevno druženje, a Šime je odabrao tri djevojke; Valentinu, Suzanu i Miju od kojih je tražio da napišu pisma mlađim verzijama sebe, kada su još bez zadrške vjerovale u pravu ljubav…

Valentini se jako svidio zadatak jer nema problem govoriti o prošlim ljubavima dok se Suzana nije probudila dobre volje i samo su joj se gluposti motale po glavi. „Nemam pojma što bih ja napisala u tom pismu“, komentirala je Laura dok je Vanju to baš zaintrigiralo. „Ljubav je najveća prekretnica u mom životu, svatko proživi neki ljubavni brodolom, ali puno sam naučila iz toga. Dala sam si i vremena da naučim“, rekla je Vanja, a Laura priznala da bi joj to bilo malo neugodno čitati Šimi.

Barbara i Miloš vozili su se buggyjem, a ona nije skidala osmijeh s lica. „Miloš je opušten, lijep, zgodan…“, rekla je, a Miloš dodao: „Barbara mi je slatka, zanimljiva, zgodna, lijepo izgleda, vesela je, zna se šaliti, uživa u tim nekim avanturicama, što je meni kul.“ Barbara je pričala kako je to izgledalo kad je stigao u vilu i da ju je na početku Maida 'otjerala' od stola za kojim je bio jer je premlada za njega. „Definitivno postoji privlačnost između Barbare i mene. Zapravo, obostrano je“, rekao je Miloš, a Barbara dodala: „Osjeti se neka energija… Ima romantičnih detalja.“ Razgovarali su i o odnosima u kući te je Barbara otkrila kako je jako obziran i da je stalno pazio je li zavezana tijekom vožnje.

Maju je zanimalo zašto se Glorija zatvorila, a ona je priznala da je nezadovoljna što nije pozvana na spoj. „Bila sam vidno razočarana i ne znam jesam li što pogrešno napravila“, rekla je Glorija dodajući da neće nikoga vući za rukav. Selma je razgovarala s Polinom o prepirci s Maidom, a Ruskinja misli da joj je Maida zamjerila to što je rekla da ne može zamisliti da Miloš ide s njom na techno party.

„Ne vidim je više pored sebe kao bliskog prijatelja. Maknula sam od sebe toksičnu osobu i bolje da se to sada dogodilo, nismo jedna za drugu“, rekla je Polina i dodala kako je Maida jako dramatizirala oko svega, no nije željela to raspraviti s njom bez kamera. Selmi se Maida nije svidjela i smatra da nije za ovaj show. „Ne treba mi ovdje prijateljica, meni treba Šime“, rekla je Selma, želeći da se kuća što prije očisti od nekih cura. „Mislim na grupni spoj“, nastavila je i objasnila kako misli da osobe koje je Šime zvao na svoj rođendan uopće ne bi trebale biti tu.

No Šime je na spoj upravo zvao djevojke koje je želio bolje upoznati. Valentina, Suzana i Mia prvo su čestitale Šimi rođendan, noseći sa sobom pisma u kojima su otkrile što ih je obilježilo tijekom života da bi se svi bolje razumjeli i bolje povezali. Djevojke su pročitale pisma svojim mlađim verzijama sebe, a Šime je bio zadovoljan onim što je čuo. A poslije i djevojke njime, kad je i on čitao svoje pismo i otkrio i svoju drugu, emotivniju stranu.

Djevojkama na bazenu pridružila se i dobro raspoložena Maida, što je Polini bilo potpuno lažno. „Ako nisi bez kamera htjela pričati, zašto sada? Ne vjerujem joj“, rekla je Polina, želeći da sve rasprave pa da nema tenzija u kući. Maida nije željela dalje raspravljati o istome jer misli samo da bi napravile gore, dodajući da bi više cijenila da je Polina o nekim stvarima pričala s njom, a ne s drugim ljudima.

„Sjedila sam metar od tebe i slušala kako pričaš neke stvari koje, ako si mi prijatelj, nikad nećeš tako reći“, rekla je Maida da bi potom nazdravile i odlučile to ostaviti iza sebe. „Želim da završimo naš odnos tu, ali ne želim da ni njoj ni meni ne bude neugodno ako par cura sjedi s njom ili sa mnom, da osjetimo potrebu da sjednemo negdje drugdje ili se izdvajamo“, objasnila je Maida.

Barbara je pričala Milošu što želi u vezi, da su za nju godine samo broj, da voli stabilnije i smirenije muškarce koji je ne sputavaju te da njezin partner mora biti jači od nje, alfa muškarac. „Mislim da bi za mene bio dobar neki smireniji tip s obzirom na to da sam ja malo 'divlja', ali ne znam, ne mogu ga još procijeniti do kraja“, rekla je Barbara koja je potom provozala Miloša.

Na kraju su djevojke i Šime bacili svoja pisma u more kako bi bacili svoj prošli dio sebe i bili spremni za nove početke. Šime im je zahvalio što su s njim podijelile privatne stvari i imale hrabrosti to napraviti, a potom je zamolio Miju da ostane s njim nasamo.

Barbara je pričala Milošu o prošlim ljubavima, a potom o modelingu i glumi, što ona smatra poslom iz snova. Zanimalo ju je tko joj se sviđa u vili, ima li neke favorite, ali nije joj želio otkriti puno detalja. „Sad sam ovdje s tobom, to je jedino važno“, šarmirao ju je Miloš, a Barbara zaključila: „Ispada kao da sam mu među dražima, to mi imponira, ali vidim da su tu još neke dvije, tri.“ Miloš joj je otkrio da nema svoj tip žene, a Barbari se najviše svidjelo što je tako samozatajan i intrigantan.

Kad su ostali sami, Mia je Milošu dala pismo - rođendansku čestitku s pet zagonetki, a potom su nazdravili u Šimino ime! Mia je otkrila da joj je Šime privlačan i da je on njezin tip muškarca, a i on je njoj priznao da mu se odmah svidjela iako zna da je ona mislila drukčije jer tek sad idu na spoj. „More, šum valova, Mia… kao da se sve poklopilo“, rekao je Šime.

Miloš je Barbari dao ružu, što je nju baš razveselilo i poželjela je da češće provode vrijeme zajedno. Nazdravili su da njihov spoj sljedeći put traje dulje jer Miloš smatra da se Barbara treba još opustiti, a Šime je također razveselio Miju ružom. „Zbog svega pomalo; zbog emocija koje si unijela u pismo, iskrenosti, zbog toga što si mi dala drugu šansu i zbog ugodnog društva“, objasnio je Šime.

Maida je priznala da je nervozna dok čeka Barbaru, a Gloriju je njezini ponašanje samo iživciralo. „Mora znati gdje je došla i mislim da dramatizira“, dodala je Polina, a Barbara se vratila nasmiješena s ružom u ruci. Prepričavala je spoj, koliko je Miloš brižan pravi džentlmen. „Ne bih rekla da je to ljubomora što osjećam, ali bi bio glupo i da kažem da sam potpuno ravnodušna i da me boli briga jer bi to značilo da mi nije stalo do njega. Nisam ravnodušna, ali sam u redu s tim“, rekla je Maida, koja se nada da nije došlo do poljupca iako joj je Barbara rekla da nije.

Šime i Mia su se zagrlili na rastanku i on joj je rekao da mu je to jedan od dražih rođendana. Oboje su se složili da za poljubac treba vremena. „Ona koja bude ta, svoj poljubac će dobiti“, jasan je Šime. Mia je također prepričavala svoj spoj, a Ana je primijetila da je blistala. Rekla je da je Šime shvatio zašto je odbila ružu pa i Laura razmišlja o toj taktici, kako je to nazvala.

Kako će proteći još jedan cocktail party - ne propustite pogledati već sad na platformi Voyo ili od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u!