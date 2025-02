'Gospdin Savršeni': Šime ima novu miljenicu, a prvi put dogodio se dvostruki grupni spoj!

U 'Gospodinu Savršenom' prvi se put dogodio dvostruki grupni spoj! Suzana, Valentina, Glorija, Sarah, Mia i Marinela odabrane su za zanimljivo druženje sa Šimom i Milošem, a Maida je uvjerena da će konkurencija za njim brzo narasti.

Dečki su odlučili odvesti djevojke u vodeni park, a Sarah je bila malo uplašena jer ne zna plivati, a i boji se dubina. „Obožavam adrenalin i baš sam se razveselila“, rekla je Mia, a sve su cure komentirale da Šime i Miloš izgledaju super u casual izdanju. „Jedva čekam vidjeti kako će izgledati kada se skinu“, dodala je kroz smijeh Marinela, koja je dečkima ponijela čokoladne muffine koje im je poslala Maja G. „Kolači su prva liga, što se mene tiče, Maja ide dalje“, šalio se Šime.

Vanja i Maja G. uživale su u jacuzziju i simpatična Slovenka je pričala kako je malo iznenađena što nije dobila ružu od Miloša tako da je zaključila da mu se ne sviđa fizički. Pridružila im se Maida koja je savjetovala Maju da ga pita sve jer bi nju to sigurno kopkalo.

Svi su uživali u vodenim radostima, a Glorija se malo odvojila sa Šimom i rekla: „U ovom trenutku mi je on zanimljiviji.“ Marinela je primijetila da su ostale djevojke željele Miloševu pažnju, ali da se ipak malo izdvojila Mia koja mu je pričala o pole danceu. „Kad sam ga malo bolje upoznala, mogu reći da je dečko baš na mjestu. Zabavan je, smiješan i stalno se smije, što mi je baš slatko. Super mi je Miloš!“ rekla je Mia kojoj se Beograđanin nije previše svidio na prvom cocktail partyju.

Barbara i Maja Š. su komentirale kako se Marina stalno odvaja od svih. „Otpočetka sam govorila Sari da ona nije društvo koje nama odgovara niti je kao mi, ali htjele smo joj dati priliku iz sažaljenja, no na kraju se ispostavilo da nismo trebale“, objasnila je Maja Š., a Barbara dodala: „Nije se baš snašla u ovom showu, nije svjesna sebe i mislim da je na pogrešnom mjestu“, dodala je Barbara.

Miloš se sunčao s ostalim djevojkama i Marineli se nije svidjelo što nije davao konkretne odgovore na neka važna pitanja. „A odgovarao je na ona uobičajena“, čudila se. Šime je pričao Gloriji kako je došao u show da bi se zaljubio, no zaključio je da njih dvoje nisu kompatibilni i da nema spontanosti među njima. „Nisam osjetila da je flertovao sa mnom, nije pokazivao znakove da nešto želi“, rekla je Glorija.

Vanja, Maja G. i Maida pričale su kako Sarah i Maja Š. ne daju priliku drugim curama niti s njima komuniciraju. Maja Š. je to očito odlučila promijeniti jer se s Barbarom otvoreno razgovarala o Šimi i Milošu. „Miloš traži više od izgleda, a mnoge cure ovdje mogu samo to ponuditi“, rekla je.

U vodenom parku svi su se zabavljali osim Sare, no Milošu je priznala da njega želi bolje upoznati. „Prvi dan sam primijetio njezino koketiranje“, rekao je on i dodao da mu Sarah energetski odgovara te da mu je sve lako s njom. „Osjetila se neka dobra vibra među nama“, dodala je Sarah i potom mu objašnjavala značenje njezinih tetovaža.

Šime, Miloš i djevojke otišli su na plažu, gdje ih je čekao poligon, ali i voditeljica Antonija! Dečki su se morali boriti, djevojke navijati, a pobjednik je bio onaj koji prvi prođe poligon i natoči djevojkama šampanjac. Gospodin Savršeni koji stigne prvi ide na spoj jedan na jedan, a drugi bira drugi spoj. „Ne vidim nikakve pobjede i poraze u ovoj igri, svakako će biti dobro“, šalila se Antonija.

Šime je brže složio sliku ruže, a Milošu to baš nije pošlo za rukom pa je Šime bio u velikoj prednosti, prvi završio i djevojkama natočio piće. „Milošu to nije udarilo na ego, podnio je to muški“, rekla je Glorija. Šime je za spoj odabrao Marinelu i rekao: „Usudio bih se reći da mi je ona trenutno jedna od dražih cura u kući i prirasla mi je srcu.“ Miloš je odabrao Gloriju, što je nju ugodno iznenadilo.

Kad su se preostale djevojke vratile u vilu, Maida je komentirala da uopće ne može biti ljubomorna na djevojke u kući. „Da bih bila ljubomorna na neku curu, ta cura mora biti ono što sam ja i deset puta više. Ne mogu se uspoređivati s Glorijom. Oprosti, Glorija, ali stvarno ne mogu.“ Suzana je dodala kako je Šime cijeli dan posvećivao pažnju Marineli, a Laura je komentirala kako ne misli da će se poljubiti. „Ona je svetica, prije svega“, objasnila je Laura.

Marinela i Šime provodili su ugodne trenutke, a Šime je bio sretan zato što se uvijek smiju kad su zajedno. Marineli je pustio da odluči što će im kupiti za uspomenu, a ona se odlučila za iste ogrlice iako već imaju i iste narukvice. Miloš je otkrio Gloriji da je nju odabrao zato što mu je jako atraktivna i želio ju je bolje upoznati. Nastavio joj je dijeliti komplimente, a Glorija je uživala, pogotovo kad je doznala da je njegov tip djevojke. Na kraju je dobila i ružu i rekla: „Sviđa mi se Milošev pristup i kako se ponaša prema meni, nadam se da ćemo nastaviti s upoznavanjem.“

I Marinela je dobila ružu, malo su se grlili, a Šime je zaključio da je prerano za poljubac. „Ovo je naš prvi malo ozbiljniji spoj i malo ozbiljnije druženje. Na stranu to što smo kompatibilni i odgovaramo si, smijemo se i sve zajedno, ali mislim da bismo trebali korak po korak“, objasnio je Šime.

Glorija se u vilu vratila s ružom i osmijehom na licu, no kad je počela pričati kako joj je bilo na spoju, djevojke su počele šaputati i nju je to povrijedilo. „Kad osjetim takvo ponašanje u svojoj blizini, samo se pokupim i odem“, rekla je. Došla je Marinela koja se također nije vratila praznih ruku - osim ruže, ostalim djevojkama donijela je bombone. Zašto Maida smatra da nema konkurencije i zašto je Marina razljutila Saru - ne propustite pogledati već sad na platformi Voyo ili od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.