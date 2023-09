Tom Gretić: 'Kulinarstvo i kuhanje su jednostavno strast'

'Hell's Kitchen' britanski je kulinarski reality show, nastao prema licenciji ITV-ja, u kojem se natjecatelji, perspektivni kulinarski entuzijasti, natječu jedan protiv drugoga na putu do pobjede i osvajanja vrijedne glavne nagrade. Kroz različite kulinarske izazove i eliminacije vodi ih karizmatični glavni chef kuhinje koji ih podučava, nagrađuje, kažnjava te odlučuje o njihovoj sudbini. U Hrvatskoj će zaštitno lice ovog novog RTL-ovog projekta biti vrhunski chef, jedan od najboljih kuhara regije - Tom Gretić.

Gretić je svoje kulinarsko znanje stjecao po brojnim restoranima u Hrvatskoj i inozemstvu, nekoliko je puta bio proglašen najboljim hrvatskim chefom, a godine 2015. postao je i prvi hrvatski chef koji je spravljao jela u jednom od najprestižnijih svjetskih restorana, Ikarusu u sklopu Hangara-7 u Salzburgu. Televizijski angažmani itekako mu nisu strani, a gledatelji RTL-a sjećaju ga se kao jednog od člana žirija kulinarskog showa 'Tri, dva, jedan – kuhaj!'. Posljednjih sedam godina Gretić radi kao konzultant za razne restorane u regiji, ali i svijetu.

U intervjuu za RTL.hr otkrio je nedostaje li mu adrenalin u kuhinji, je li se zauvijek odmaknuo od posla chefa u restoranu, kuha li svaki dan te što očekuje od ovog impresivnog projekta.

Često se ističe da je kuharstvo jedan od najtežih poslova, imate li i vi to mišljenje?

Mislim da je kompletno ugostiteljstvo čudna biljka. Puno se radi, radi se na nogama, radi se pod tko zna kakvim temperaturama u kuhinjama... To je jedan od rijetkih poslova gdje se mi jako dugo trudimo i jako dugo pripremamo sve danima unaprijed, a reakcija na to jelo je trenutačna. Onoga trenutka kada konobar donese gostu to jelo, a gostu se ono ne svidi, dođe u kuhinju i kaže kuharu : 'Koga Boga si to spremao?'. I sam taj pritisak je stresan. Ali mislim da svaki posao ima svoje stresove i izazove. Ne bih ja to previše izdvajao. Nije za mene.

Kuhate li svaki dan?

Šest od sedam dana u tjednu. To je strast. To je i prokletstvo i strast u isto vrijeme. Nismo kruh kupili sigurno pet godina. Svaki dan ga zamijesim, znamo koje smo brašno kupili, mislim da te sitnice, pogotovo u ishrani malog djeteta, jako puno znače. Kad već imam vremena, kad mogu...

